Airbus A380'den esinlenilerek tasarlanan Çinli MPV: LEVC L380

MPV modeller geniş aile aracı olarak popülerliği SUV'lara kaptırmış olsa da bazı pazarlarda hala tercih ediliyorlar. Elektrikli araç denince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Çin de bunlara dahil. Bu kapsamda, Geely çatısı altında faaliyet gösteren LEVC (London Electric Vehicle Company) de yeni elektrikli MPV modelini tanıttı.
Söz konusu modelin ismi LEVC L380 olarak açıklandı. Marka burada hem tasarım olarak hem de isimlendirme olarak Airbus'tan (Airbus A380) esinlenmiş. 5.3 metre uzunluğa sahip büyük bir araç olan L380, 6 veya 8 (2+2+2+2) kişilik oturma kapasitesiyle tercih edilebiliyor. Aks mesafesi 3185 mm olan modelin kuru ağırlığı da 2805 kg.
L380'de 200 kW azami güç üreten bir motor görev yapıyor. Elektrikli MPV'nin son hızı 170 km/s ile sınırlı. Söz konusu motora, CATL-Geely iştiraki tarafından üretilen üçlü NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya güç veriyor. Kapasite ve menzil değerleri ise henüz açıklanmadı. Araç, LEVC'nin mayıs ayında tanıttığı SOA (Space Oriented Architecture) mimarisi üzerine inşa edilmiş. Bunu SEA platformunun elektrikli ticari araçlar için dönüştürülmüş bir versiyonu gibi düşünebiliriz.
LEVC'i bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. İkonik Londra taksilerini üreten İngiliz kökenli şirket 1919 yılında kuruldu. 2012 yılında Çinli Geely tarafından satın alındı. Şirket şu anda sadece TX isimli taksilerin üretimini yapıyor. Bu taksiler %100 elektrikli ve EREV (menzil artırıcı) olmak üzere iki farklı versiyona sahip. L380 de tıpkı bu araçlar gibi Çin'de üretilecek.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.