Airbus A380'den esinlenilerek tasarlanan Çinli MPV: LEVC L380

MPV modeller geniş aile aracı olarak popülerliği SUV'lara kaptırmış olsa da bazı pazarlarda hala tercih ediliyorlar. Elektrikli araç denince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Çin de bunlara dahil. Bu kapsamda, Geely çatısı altında faaliyet gösteren LEVC (London Electric Vehicle Company) de yeni elektrikli MPV modelini tanıttı.

Söz konusu modelin ismi LEVC L380 olarak açıklandı. Marka burada hem tasarım olarak hem de isimlendirme olarak Airbus'tan (Airbus A380) esinlenmiş. 5.3 metre uzunluğa sahip büyük bir araç olan L380, 6 veya 8 (2+2+2+2) kişilik oturma kapasitesiyle tercih edilebiliyor. Aks mesafesi 3185 mm olan modelin kuru ağırlığı da 2805 kg.

Tam Boyutta Gör LEVC L380, oldukça minimalist bir tasarıma sahip. Yukarıda da dediğimiz gibi burun kısmında A380'den esinlenilen modelin boydan boya uzanan LED şeritleri ve tampon kenarlarında yer alan ana aydınlatmaları, bizlere bir başka Çinli marka Xpeng'i hatırlattı. Yan tarafta aerodinamik tasarıma sahip jantları, gizli kapı kolları ve çift renkli gövde tasarımıyla dikkat çeken modelin arka tasarımı da premium bir hissiyat kazandırmış.

L380'de 200 kW azami güç üreten bir motor görev yapıyor. Elektrikli MPV'nin son hızı 170 km/s ile sınırlı. Söz konusu motora, CATL-Geely iştiraki tarafından üretilen üçlü NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya güç veriyor. Kapasite ve menzil değerleri ise henüz açıklanmadı. Araç, LEVC'nin mayıs ayında tanıttığı SOA (Space Oriented Architecture) mimarisi üzerine inşa edilmiş. Bunu SEA platformunun elektrikli ticari araçlar için dönüştürülmüş bir versiyonu gibi düşünebiliriz.

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LEVC'i bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. İkonik Londra taksilerini üreten İngiliz kökenli şirket 1919 yılında kuruldu. 2012 yılında Çinli Geely tarafından satın alındı. Şirket şu anda sadece TX isimli taksilerin üretimini yapıyor. Bu taksiler %100 elektrikli ve EREV (menzil artırıcı) olmak üzere iki farklı versiyona sahip. L380 de tıpkı bu araçlar gibi Çin'de üretilecek.

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Çinliler Airbus'ın uçağından esinlenen elektrikli araç yaptı