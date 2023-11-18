7 milyon TL'lik lüks elektrikli MPV Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından Türkiye’de temsil edilen premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, tamamen elektrikli SUV modeli Free’nin iki versiyonunun ardından, lüks MPV modeli Dream’i Türkiye’de satışa sunuyor.

Voyah Dream Türkiye fiyatı ve özellikleri🚗

Kasım ayında ön siparişine başlanan ve sadece sınırlı adetteki Voyah Dream’in lansman dönemi özel fiyatı 6.999.000 TL olarak açıklandı. 2024 yılı başlangıcından itibaren teslimatları planlanan %100 elektrikli Voyah Dream, yedi koltuklu oturma düzenine sahip lüks iç mekanında otomotiv dünyasının konfora yönelik en yeni teknolojilerini sunuyor.

435 HP güç ve 620 Nm tork üretebilen çift elektrikli motoruyla 2.692 kilogram ağırlağındaki Voyah Dream’in 0’dan 100’km/s hızlanması 5.9 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı ise 200 km/s. Bataryasının hızlı şarj süresinin yaklaşık 36 dakikada %20’den %80 doluluk seviyesine geliyor olması ve 480 km menzil sunmasıyla, günlük kullanımlarda ya da şehirler arası seyahatlerde aracın rakiplerine kıyasla tercih edilmesini sağlıyor.

Çin’deki ön satışlarda sadece ilk gün 4.000 adet sipariş aldı

Çin’in otomotiv devlerinden birisi olan Dongfeng çatısı altında yer alan premium otomobil üreticisi Voyah, ekim ayının ilk günlerinde Çin’de ön siparişe açtığı Dream modeli için 4.000 adet talep topladı. Sadece siparişe açıldığı gün alınan bu yüksek rakam, ESSA platformu üzerinden yükselen lüks MPV’ye olan ilgiyi kanıtladı. 2024 üretimlerinin çoğu şimdiden dünyadaki Voyah temsilcilerine ayrılan Dream, Türkiye’de Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından yeni sahipleriyle buluşturuluyor.

Voyah Dream, tamamen elektrikli performansını muhteşem bir tasarımla yollara yansıtıyor. 5315 mm’lik uzunluk, 1985 mm’lik genişlik ve 1800 mm’lik yüksekliğe sahip Voyah Dream’in 3200 mm’lik dingil mesafesi, geniş iç mekana dair ipuçlarını veriyor. 150 mm’lik taban yüksekliğiyle aerodinamik verimlilik ve olası engellerin kolaylıkla aşılması arasında optimum denge yakalanırken, 20 inçlik alaşım jantlarla heybetli tasarım pekiştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Snow White, Star Night, Raising Purple ve Sun Gold adındaki 4 farklı gövde rengi seçeneği, Cotton Beige ve Camel Brown iç dekorasyon temalarıyla eşleştiriliyor. Aydınlatmalı Voyah logosu ve LED teknoloji farları destekleyen ışık dekorlarıyla bezeli ön tasarımda büyük krom ızgara, heybetli ifadeyi vurguluyor. Kapıların alt bölümleri, cam çerçeveleri ve arkadaki stopları daha da vurgulu hale getiren krom dekorlar ile kalite algısı daha da artırılıyor.

Dikkat çekici iç mekan

Lüks MPV segmentinde beklentilerin üzerindeki iç mekanıyla Voyah Dream, 2+2+3 kişilik oturma düzeniyle yollara çıkıyor. Geleneksel açılan ön kapılar ve elektrikli kızaklı arka kapılardan adım atılan iç mekanda, tamamı çevre dostu deri döşemeyle kaplanan koltuklarda ikinci ve üçüncü sırasındakiler için de özel bardaklıklar unutulmamış. 12 yönde elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğunda, ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları yer alıyor.

6 yönde ayarlanabilen ön yolcu koltuğu ve 10 farklı şekilde elektrikli olarak düzenlenebilen ikinci sıra koltuklarda da ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları sunuluyor. 2 adet bağımsız, yatar poziyona da getirilebilen ikinci sıra koltuklarda ayrıca katlanabilen masalar sunularak, birinci sınıf bir yolculuk deneyimi yaşatılıyor. 64 farklı renkteki ortam aydınlatması ve Dynaudio imzalı müzik sistemiyle yolcularına hem görsel hem de işitsel duyularla zengin bir deneyim yaşatıyor.

Voyah Dream’in hem önde hem de arkadaki cam tavanı iç mekanın aydınlık ve ferah yapısını destekliyor. Öndeki cam tavan, ön koltukları kapsayacak bir alanı aydınlatırken, elektrikli olarak açılıp-kapatılabiliyor ve iç mekan izole edilmek istendiğinde perde ile örtülebiliyor. Arka bölümdeki cam tavan ise elektrikli perde ile iç mekân atmosferinin değiştirilebilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli bagaj kapağının yukarıya doğru açılmasıyla ulaşılan bagaj, standart konumda 427 litrelik bir alan sunuyor. Bagaj hacmi sadece üçüncü sıra koltukların yatırılmasıyla 2680 litreye ulaştırılabiliyor. Bu sayede 20 inçlik büyük boy bavullardan 8 adedi, aynı anda taşınabiliyor. Tüm bu özellikleri standart olarak veren Voyah Dream segmentte çıtayı hayli yükseltiyor.

Toplamda 7 kişilik konfigürasyon yapılabilen iç mekanda Voyah’ın en yeni teknolojik donanımlarıyla benzersiz bir lüks deneyimi yaşanıyor. Qualcomm 8155 çip tabanlı işletim sistemini barındıran teknolojik kokpit, 3 farklı ekranı barındıran, toplamda 1.4 metre genişliğindeki kenarlıksız tasarımıyla etkileyici bir görünüm sağlıyor. 360 derecelik görüş sistemini barındıran park yardımcısı, Otomatik Park Asistanı (APA), Uzaktan Park Asistanı (RPA) ve L2+ Akıllı Sürüş Asistanı gibi sistemler bu alanlardan takip edilebiliyor. Voyah Dream’de yer alan Seviye 2 otonom sürüş özellikleri dâhil olmak üzere 25 farklı destek sistem teknolojisi sayesinde güvenli, konforlu ve huzurlu yolculuklar gerçekleştirilebiliyor.

Spor otomobil performansına sahip aile aracı

Heybetli tasarımını destekleyen performans verileriyle dikkat çeken Voyah Dream, tamamen elektrikli altyapısıyla hem sessiz hem de pürüzsüz bir yolculuk deneyimi sunuyor. 108.73 kWs’lik batarya paketi ve çift motoru sayesinde, tek oranlı otomatik şanzıman üzerinden tork yönlendirmeli dört tekerlekten çekişli olan Voyah Dream, 5.9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum 200 km/s’ye ulaşabiliyor. WLTC normlarına göre 480 km elektrikli menzil sunabilen ultra lüks MPV’nin her bir motoru 160 kW güç ve 310 Nm tork değerini barındırıyor. Voyah Dream’in toplam sistem gücü 320 kW (435 HP) ve torku 620 Nm’yi buluyor.

Tam Boyutta Gör Hızlı şarj istasyonlarında bataryalar, %20’den %80 seviyesine yaklaşık 36 dakikada doldurulabilirken, 11 kW’lik AC şarj alımı üzerinden 0’dan %100’e şarj süresi ise yaklaşık 12 saatte tamamlanabiliyor. Ortalama tüketim değeri ise 20,0 kWh/100 km olarak açıklanıyor. Voyah Dream’in bataryaları için 8 yıl/160.000 km garanti sunuluyor.

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Voyah Dream’in 2.692 kilogramlık boş ağırlığı ve 525 kilogramlık taşıma kapasitesine ek olarak yaklaşık 1.2 tonluk römork çekme kapasitesi de sunuluyor. Önde, yüksekliği ayarlanabilen, sertlik ya da yumuşaklık ayarlı, havalı, çift kollu bağımsız süspansiyon ve ayarlanabilir amortisörler kullanılan Voyah Dream’in arkasındaki 5 kollu bağımsız süspansiyonlarda da havalı, yükseklik, sertlik ya da yumuşaklık ayarlarıyla ayarlanabilir amortisörlere yer veriliyor. Gelişmiş süspansiyon sistemindeki “Akıllı Sönümlendirme Kontrolü” sayesinde yoldan gelebilecek darbeler yolculara yansıtılmıyor.

Zengin donanımlarla konfor ve tekonoloji

Voyah Dream, otomotiv endüstrisinin en üst standartlarını tek bir MPV’de sunan donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört tekerlekte hava kanallı diskler kullanılan fren sistemi, ABS, EBD, EBA, BAS, BA ve EVA teknolojileriyle destekleniyor. ESP/ESC’yi barındıran sürüş ve destekleri, ASR, TCS, TRC, ATC ile pekiştiriliyor. Voyah Dream’de, ön ve arka koltuklar için yan hava perdesi ve bunlara ek olarak 6 farklı hava yastığını standart olarak sunuluyor. Teknolojik olarak gelişmiş Voyah Dream, çok çeşitli işlevler ve sürücü asistanlarıyla yoldaki durumu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Türkiye pazarında satışa sunulan standart aktif güvenlik donanımı:

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Otomatik Frenlemeli Sistem

Önden Çarpışma Uyarı Sistemi

Kör Nokta Uyarı Sistemi

360° Surround Kameralar

Otomatik Park Asistanı

Gece Görüş Sistemi

Hız Sınırlayıcılı (ACC) Trafik Asistanı

Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA)

Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW)

Şerit Merkezi Asistanı trafik işareti tanıma özelliğine sahip çok fonksiyonlu dikiz aynası kamerası

Arka Trafik Uyarı Sistemi

Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi

Lastik Basıncı İzleme Sistemi

Düşük hızlarda sürerken, yayaların dikkatini işitsel olarak çeken akustik uyarı.

FCW önden çarpışma uyarı sistemi

RCW arkadan çarpışma uyarısı

FVSR ön otomobil çalıştırma hatırlatıcısı

RCTA geri vites uyarı sistemi

DOW açık kapı uyarı sistemi

LDW şeritten ayrılma uyarı sistemi

LCA şerit değiştirme uyarısı

BSD kör nokta tespit sistemi

Yorgun sürüş izleme ve erken uyarı

AVM 360° panoramik video sistemi

Bekçi modu

ISA hız sınırı tanımlama sistemi

TJA trafik sıkışıklığı yardımı

HWA otoyol yardımı

ICA akıllı seyir asistanı

AEB otomatik fren sistemi

LCC şerit merkezleme sistemi

ACC tam hızlı alan uyarlanabilir seyir

F-APA, endüstrinin en kapsamlı görsel füzyon otomatik park sistemi

Voyah Dream’deki gelişmiş klima sistemi, PM2.5 gerçek zamanlı izleme ve filtreleme fonksiyonuyla her zaman araç içinde taze hava oluşturabiliyor. IAQS Hava Kalitesi Yönetimi araç dışındaki hava kalitesine göre iç mekanda sağlıklı ve izole bir atmosfer sağlıyor. Mod seçimlerine göre araç içindeki ambiyansa uygun olarak esans dağılımı da yapılarak istenmeyen kokuların önüne geçiliyor. Müzik sistemi olarak da Dyaudio Premium yüksek kaliteli HIFI ses sistemi kullanılıyor.

2023 itibarıyla Türkiye otomotiv pazarına yeni giren Voyah, sağladığı satış sonrası hizmetlerle güven aşılıyor. Marcar tarafından “0” km olarak satılan tüm Voyah Free ve Dream modelleri 8 yıl batarya garantisi ve 5 yıl otomobil garantisine sahipken, yol yardımı ve hasar destek hattı ile kullanıcılarının tüm ihtiyaçları karşılanabiliyor.

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7 milyon TL'lik lüks elektrikli MPV Türkiye'de