7 milyon TL'lik lüks elektrikli MPV Türkiye'de

- Voyah Dream Türkiye fiyatı ve özellikleri🚗
- Çin’deki ön satışlarda sadece ilk gün 4.000 adet sipariş aldı
- Spor otomobil performansına sahip aile aracı
- Zengin donanımlarla konfor ve tekonoloji
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Voyah Dream Türkiye fiyatı ve özellikleri🚗
Kasım ayında ön siparişine başlanan ve sadece sınırlı adetteki Voyah Dream’in lansman dönemi özel fiyatı 6.999.000 TL olarak açıklandı. 2024 yılı başlangıcından itibaren teslimatları planlanan %100 elektrikli Voyah Dream, yedi koltuklu oturma düzenine sahip lüks iç mekanında otomotiv dünyasının konfora yönelik en yeni teknolojilerini sunuyor.
435 HP güç ve 620 Nm tork üretebilen çift elektrikli motoruyla 2.692 kilogram ağırlağındaki Voyah Dream’in 0’dan 100’km/s hızlanması 5.9 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı ise 200 km/s. Bataryasının hızlı şarj süresinin yaklaşık 36 dakikada %20’den %80 doluluk seviyesine geliyor olması ve 480 km menzil sunmasıyla, günlük kullanımlarda ya da şehirler arası seyahatlerde aracın rakiplerine kıyasla tercih edilmesini sağlıyor.
Çin’deki ön satışlarda sadece ilk gün 4.000 adet sipariş aldı
Çin’in otomotiv devlerinden birisi olan Dongfeng çatısı altında yer alan premium otomobil üreticisi Voyah, ekim ayının ilk günlerinde Çin’de ön siparişe açtığı Dream modeli için 4.000 adet talep topladı. Sadece siparişe açıldığı gün alınan bu yüksek rakam, ESSA platformu üzerinden yükselen lüks MPV’ye olan ilgiyi kanıtladı. 2024 üretimlerinin çoğu şimdiden dünyadaki Voyah temsilcilerine ayrılan Dream, Türkiye’de Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından yeni sahipleriyle buluşturuluyor.
Voyah Dream, tamamen elektrikli performansını muhteşem bir tasarımla yollara yansıtıyor. 5315 mm’lik uzunluk, 1985 mm’lik genişlik ve 1800 mm’lik yüksekliğe sahip Voyah Dream’in 3200 mm’lik dingil mesafesi, geniş iç mekana dair ipuçlarını veriyor. 150 mm’lik taban yüksekliğiyle aerodinamik verimlilik ve olası engellerin kolaylıkla aşılması arasında optimum denge yakalanırken, 20 inçlik alaşım jantlarla heybetli tasarım pekiştiriliyor.
Dikkat çekici iç mekan
Lüks MPV segmentinde beklentilerin üzerindeki iç mekanıyla Voyah Dream, 2+2+3 kişilik oturma düzeniyle yollara çıkıyor. Geleneksel açılan ön kapılar ve elektrikli kızaklı arka kapılardan adım atılan iç mekanda, tamamı çevre dostu deri döşemeyle kaplanan koltuklarda ikinci ve üçüncü sırasındakiler için de özel bardaklıklar unutulmamış. 12 yönde elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğunda, ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları yer alıyor.
6 yönde ayarlanabilen ön yolcu koltuğu ve 10 farklı şekilde elektrikli olarak düzenlenebilen ikinci sıra koltuklarda da ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları sunuluyor. 2 adet bağımsız, yatar poziyona da getirilebilen ikinci sıra koltuklarda ayrıca katlanabilen masalar sunularak, birinci sınıf bir yolculuk deneyimi yaşatılıyor. 64 farklı renkteki ortam aydınlatması ve Dynaudio imzalı müzik sistemiyle yolcularına hem görsel hem de işitsel duyularla zengin bir deneyim yaşatıyor.
Voyah Dream’in hem önde hem de arkadaki cam tavanı iç mekanın aydınlık ve ferah yapısını destekliyor. Öndeki cam tavan, ön koltukları kapsayacak bir alanı aydınlatırken, elektrikli olarak açılıp-kapatılabiliyor ve iç mekan izole edilmek istendiğinde perde ile örtülebiliyor. Arka bölümdeki cam tavan ise elektrikli perde ile iç mekân atmosferinin değiştirilebilmesini sağlıyor.
Toplamda 7 kişilik konfigürasyon yapılabilen iç mekanda Voyah’ın en yeni teknolojik donanımlarıyla benzersiz bir lüks deneyimi yaşanıyor. Qualcomm 8155 çip tabanlı işletim sistemini barındıran teknolojik kokpit, 3 farklı ekranı barındıran, toplamda 1.4 metre genişliğindeki kenarlıksız tasarımıyla etkileyici bir görünüm sağlıyor. 360 derecelik görüş sistemini barındıran park yardımcısı, Otomatik Park Asistanı (APA), Uzaktan Park Asistanı (RPA) ve L2+ Akıllı Sürüş Asistanı gibi sistemler bu alanlardan takip edilebiliyor. Voyah Dream’de yer alan Seviye 2 otonom sürüş özellikleri dâhil olmak üzere 25 farklı destek sistem teknolojisi sayesinde güvenli, konforlu ve huzurlu yolculuklar gerçekleştirilebiliyor.
Spor otomobil performansına sahip aile aracı
Heybetli tasarımını destekleyen performans verileriyle dikkat çeken Voyah Dream, tamamen elektrikli altyapısıyla hem sessiz hem de pürüzsüz bir yolculuk deneyimi sunuyor. 108.73 kWs’lik batarya paketi ve çift motoru sayesinde, tek oranlı otomatik şanzıman üzerinden tork yönlendirmeli dört tekerlekten çekişli olan Voyah Dream, 5.9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum 200 km/s’ye ulaşabiliyor. WLTC normlarına göre 480 km elektrikli menzil sunabilen ultra lüks MPV’nin her bir motoru 160 kW güç ve 310 Nm tork değerini barındırıyor. Voyah Dream’in toplam sistem gücü 320 kW (435 HP) ve torku 620 Nm’yi buluyor.
Voyah Dream’in 2.692 kilogramlık boş ağırlığı ve 525 kilogramlık taşıma kapasitesine ek olarak yaklaşık 1.2 tonluk römork çekme kapasitesi de sunuluyor. Önde, yüksekliği ayarlanabilen, sertlik ya da yumuşaklık ayarlı, havalı, çift kollu bağımsız süspansiyon ve ayarlanabilir amortisörler kullanılan Voyah Dream’in arkasındaki 5 kollu bağımsız süspansiyonlarda da havalı, yükseklik, sertlik ya da yumuşaklık ayarlarıyla ayarlanabilir amortisörlere yer veriliyor. Gelişmiş süspansiyon sistemindeki “Akıllı Sönümlendirme Kontrolü” sayesinde yoldan gelebilecek darbeler yolculara yansıtılmıyor.
Zengin donanımlarla konfor ve tekonoloji
Voyah Dream, otomotiv endüstrisinin en üst standartlarını tek bir MPV’de sunan donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört tekerlekte hava kanallı diskler kullanılan fren sistemi, ABS, EBD, EBA, BAS, BA ve EVA teknolojileriyle destekleniyor. ESP/ESC’yi barındıran sürüş ve destekleri, ASR, TCS, TRC, ATC ile pekiştiriliyor. Voyah Dream’de, ön ve arka koltuklar için yan hava perdesi ve bunlara ek olarak 6 farklı hava yastığını standart olarak sunuluyor. Teknolojik olarak gelişmiş Voyah Dream, çok çeşitli işlevler ve sürücü asistanlarıyla yoldaki durumu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Türkiye pazarında satışa sunulan standart aktif güvenlik donanımı:
- Otomatik Frenlemeli Sistem
- Önden Çarpışma Uyarı Sistemi
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- 360° Surround Kameralar
- Otomatik Park Asistanı
- Gece Görüş Sistemi
- Hız Sınırlayıcılı (ACC) Trafik Asistanı
- Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA)
- Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW)
- Şerit Merkezi Asistanı trafik işareti tanıma özelliğine sahip çok fonksiyonlu dikiz aynası kamerası
- Arka Trafik Uyarı Sistemi
- Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi
- Düşük hızlarda sürerken, yayaların dikkatini işitsel olarak çeken akustik uyarı.
- FCW önden çarpışma uyarı sistemi
- RCW arkadan çarpışma uyarısı
- FVSR ön otomobil çalıştırma hatırlatıcısı
- RCTA geri vites uyarı sistemi
- DOW açık kapı uyarı sistemi
- LDW şeritten ayrılma uyarı sistemi
- LCA şerit değiştirme uyarısı
- BSD kör nokta tespit sistemi
- Yorgun sürüş izleme ve erken uyarı
- AVM 360° panoramik video sistemi
- Bekçi modu
- ISA hız sınırı tanımlama sistemi
- TJA trafik sıkışıklığı yardımı
- HWA otoyol yardımı
- ICA akıllı seyir asistanı
- AEB otomatik fren sistemi
- LCC şerit merkezleme sistemi
- ACC tam hızlı alan uyarlanabilir seyir
- F-APA, endüstrinin en kapsamlı görsel füzyon otomatik park sistemi
Voyah Dream’deki gelişmiş klima sistemi, PM2.5 gerçek zamanlı izleme ve filtreleme fonksiyonuyla her zaman araç içinde taze hava oluşturabiliyor. IAQS Hava Kalitesi Yönetimi araç dışındaki hava kalitesine göre iç mekanda sağlıklı ve izole bir atmosfer sağlıyor. Mod seçimlerine göre araç içindeki ambiyansa uygun olarak esans dağılımı da yapılarak istenmeyen kokuların önüne geçiliyor. Müzik sistemi olarak da Dyaudio Premium yüksek kaliteli HIFI ses sistemi kullanılıyor.
2023 itibarıyla Türkiye otomotiv pazarına yeni giren Voyah, sağladığı satış sonrası hizmetlerle güven aşılıyor. Marcar tarafından “0” km olarak satılan tüm Voyah Free ve Dream modelleri 8 yıl batarya garantisi ve 5 yıl otomobil garantisine sahipken, yol yardımı ve hasar destek hattı ile kullanıcılarının tüm ihtiyaçları karşılanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.