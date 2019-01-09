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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NOVUS, CES 2019'da 40 bin dolarlık elektrikli motosikletini tanıttı

Monokok karbon şasiye ve sıra dışı bir tasarıma sahip olan NOVUS'ta diğer motosikletlerdeki gibi dijital gösterge ekranı bulunmuyor. Akıllı telefonunuz hem gösterge ekranı hem de anahtar görüyor.
4 ay
3,8b
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11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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NOVUS, CES 2019'da 40 bin dolarlık elektrikli motosikletini tanıttı
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Birbirinden ilginç ürünlerin boy gösterdiği CES 2019’da elektrikli motosikletini sergileyen tek şirket Harley Davidson değildi. Son yıllarda gittikçe artan Alman elektrikli motosiklet markaları arasına son katılan NOVUS, Las Vegas’taki fuarda yeni modelini görücüye çıkardı. NOVUS’un kendi ismiyle lanse ettiği elektrikli motosiklet, inovatif yapısıyla motosiklet tasarımlarının evrildiği noktayı gözler önüne seriyor.

Monokok karbon şasiye sahip olan NOVUS elektrikli motosikleti dikkat çekici yapan kısım da burası. Bu yapı motosikletin tasarımını ilginç kılmakla kalmayıp çelik ve alüminyum gibi diğer şasi malzemelerine göre çok daha hafif olmasını sağlıyor. Şirketin açıkladığına göre arka tekerlekte bulunan Direct Drive teknolojisine sahip hub motor 200 Nm tork üretiyor. Bu da NOVUS elektrikli motosikleti sınıfının en yüksek torka sahip üyelerinden biri yapıyor.

100 km menzile sahip 

Alman markanın elektrikli motosikletinde maksimum 14 kW güç üreten motor kullanılıyor. Bu da 39 kg ağırlığındaki motosikleti 97 km/s hıza çıkarmaya yetiyor. Bu değer NOVUS’un otoyollardan ziyade şehir içi kullanıma uygun olduğunu gösteriyor. Şasinin alt kısmına yerleştirilen lityum iyon bataryanın ağırlık merkezini düşürdüğü ve yol tutuşu artırdığı söyleniyor. 100 km menzil sunan batarya 1 saatte yüzde 80 doluma ulaşıyor.

Akıllı telefonu hem gösterge ekranı hem de anahtar olarak kullanıyor

NOVUS elektrikli motosiklet için özel olarak geliştirilen karbon fiber maşadaki amortisörün sertliği ayarlanabiliyor. Karbon şasi içerisine saklanan arka süspansiyon ise neredeyse hiç görünmüyor. Motorun genel yapısıyla uyumlu olması için fren kollarının bile karbon fiberden yapıldığı söyleniyor. Fren sisteminde ultra ince monoblok kaliperler ve 230 mm fren diskleri kullanılıyor.

Elektrikli motosiklet sınıfının diğer üyelerinde gördüğümüz dijital gösterge ekranı NOVUS’ta bulunmuyor. Onun yerine entegre edilebilen akıllı telefon hem gösterge ekranı hem de dijital bir anahtar görevi görüyor. NOVUS elektrikli motosikletin 39 bin 500 dolardan satışa sunulacağı söyleniyor.


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OverClocK1ng 4 ay
40.000 Dolarlık ÇÖP.
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DH Misafiri 4 ay
2.000tl ye 100lük fitesli var.
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cabriyo 4 ay
40,000 dolar ama az yaksın diye???? dizel porş almaya benzemiş.
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Mert GFL 4 ay
Hiç rahat gözükmüyor. Tipi de futurustik yapim derken jimlastik aleti gibi olmuş.
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expressimo 4 ay
5000 dolar eder en fazla.
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Bukalemun 4 ay
Telefonun güvenligi , kullanımı nasıl olacak !
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Ekrem71.5 4 ay
Racing motor ile Cross motorun çiftleşmesi ile ortaya çıkmış..
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thinkwithbrain 4 ay
Bu kadar çirkin çok az şey gördüm.
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ozansirinn 4 ay
Biraz daha parasını hak edecek bir tasarım olabilirdi ucuz durmuş gibi
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