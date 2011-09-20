Opera Software, Handster'ı satın aldı

Tarayıcı dünyasının önemli isimlerinden Opera Software, Android'den Java'ya kadar birçok platforma içerik sunan Northbrook merkezli Handster Inc.'i satın aldığını duyurdu.

Finansal detayları açıklanmayan satın alımla ilgili olarak Opera Software'in icra kurulu başkanı Lars Boilesen, "Opera, bir tarayıcı firmasıyken mobil servisler sunan bir firma olmaya başladı ve bu satın alım, bu amaç doğrultusundaki en önemli adımlardan biri. Handster'in Opera ailesine katılmasından dolayı çok mutluyuz. Handster, müşterilerimize, operatörlere ve telefon üreticilerine sunduğumuz mobil mağazayı daha da güçlendirecek." dedi

Hatırlanacağı üzere Opera Software, geçtiğimiz Mart ayında kendi uygulama mağazasını açmıştı.