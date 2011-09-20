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Opera Software, Handster'ı satın aldı

7 yıl
10,3b
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10
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Tarayıcı dünyasının önemli isimlerinden Opera Software, Android'den Java'ya kadar birçok platforma içerik sunan Northbrook merkezli Handster Inc.'i satın aldığını duyurdu.

Finansal detayları açıklanmayan satın alımla ilgili olarak Opera Software'in icra kurulu başkanı Lars Boilesen, "Opera, bir tarayıcı firmasıyken mobil servisler sunan bir firma olmaya başladı ve bu satın alım, bu amaç doğrultusundaki en önemli adımlardan biri. Handster'in Opera ailesine katılmasından dolayı çok mutluyuz. Handster, müşterilerimize, operatörlere ve telefon üreticilerine sunduğumuz mobil mağazayı daha da güçlendirecek." dedi

Hatırlanacağı üzere Opera Software, geçtiğimiz Mart ayında kendi uygulama mağazasını açmıştı.


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SystemApps 7 yıl
mobil dünyanın firefoxu :)
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CWaRRioR 7 yıl
Yıllardır Opera kullanıyorum bilgisayarımda. Kullanılabilirliği ve işlevselliği gerçekten harika. Ama artık şu uyumluluk konusundaki yetersizliğinin önüne geçmeliler. Öyle sayfalar oluyor ki, Firefox, Chrome, IE sorunsuz çalışırken Opera gerektiği gibi görüntüleyemiyor, bazen de formlar düzgün çalışmıyor. Her ne kadar sıkça karşılaşmasam da bu sorunların varlığı ikinci bir browserı zorunlu kılıyor...
Android'de de Opera Mobile iyi ama Dolphin üzerine tarayıcı tanımam.
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Tor51 7 yıl
Android telefonumda Opera Mobile'i (Opera Mini ile karismasin) kullaniyorum...Cok iyi calisiyor...
Herkese tafsiye ederim.
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theraptorx 7 yıl
Opera iyi bir browser. İyi haber.
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Foo Fighters 7 yıl
Opera zaten bir tarayıcı değil sadece birsürü hizzmeti var ama reklam yok kimsenin de haberi yok.
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Recharged 7 yıl
Daha fazla ön plana çıkartmalı kendisini.
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spaydix 7 yıl
opera kral kendini tanıt ki herkez bilsin seni reklam yap böle
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