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Opera'nın eski kurucusundan Vivaldi tarayıcısı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Opera'nın eski kurucusundan Vivaldi tarayıcısı

Bir dönem Opera firmasının patronluğunu da yapmış eski kurucusu Jon von Tetzchner, Vivaldi adında yeni bir internet tarayıcısı projesine başladığını duyurdu.

Henüz alfa sürümünde olan Vivaldi, Opera'nın pek çok ögesini miras alıyor. Fare sürüklemeleri ile gezinti imkanı veya hızlı başlatma ekranı bunlar arasında. Bunların yanında tarayıcı yeni özelliklere de sahip. 

Örneğin konuya göre sekmeleri gruplama, ekran görüntüsü de alarak sayfalar üzerinde notlar alabilme, gidilen sayfaya göre tema renklerinin değişebilmesi, hızlı komutlar verebilme, yüksek performans yeni tarayıcının iddialı olduğu konulardan. 

Vivaldi asıl olarak Chromium Blink kod yapısını temel alıyor. Ancak React gibi yeni web teknolojilerine de yer verilmiş. Vivaldi tarayıcısı Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu. Henüz erken aşamada olduğu için çeşitli hataların olabileceği belirtiliyor.  

https://vivaldi.com/#Story Yorum Yaz
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bkaakco 4 yıl
Arayüz kasıyordu sildim. Beta olmasına bağlıyorum.
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dedektif_dh 4 yıl
Şuan firefoxa rakip olabilecek bir tarayıcı yok , bu tarayıcı başarılı olursa firefoxla beraber kullanabilirim.
Opera 12 yide çok beğeniyordum ama 12. sürümden sonra bozdular. Eski havası kalmadı.

,Ekeleme : Tarayıcıyı denedim oldukça güzel olmuş ama geliştirilmesi gerekiyor. Ayarlar kısmı çok basit ve yüzeysel olmuş. Akıcı kaydırmada yapamıyor.
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ShowCase 4 yıl dedektif_dh
Firefoxa hantallık konusunda rakip yok haklısın.
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YediyuzYetmisYedi 4 yıl
Opera 12 nin özelliklerini yeni tarayıcıya entegre edemediler bir türlü.
Eskisi gibi olsa süper olurdu
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surfcasting 4 yıl
Vivaldi, Frefoxdan daha hızlı ve akıcı sanki.
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TickTok 4 yıl
Chrome çok iyi durumda şu anda ama denenebilir.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bu saatten sonra sabit duran ekran menüleri yerine ; resmin üzerine gelince resimler ilgili seçenekler ve video üzerine gelince video ile ilgili yapılabilinecek seçenekleri eklenti anlamıyla değilde mevcut tek parçalı bir sistem miş gibi kullanıcı beklentilerini karşılayabilecek bir şey olursa piyasaya sağlam oturur firefox en iyi 30 eklentiyi hala programın ana yazılına eklemedi bu açıdan firefox anca orta ve ileri seviye kullanıcılara hitap ediyor ! ama asıl piyasa hiç bir şey bilmeyen ! tek bildiği farenin 2 tuşu ile gelen seçenekleri kullanan yeni nesil kullanıcılar önemli ve her şeyden önemlisi bilgisayarı bile bilmeyen birinin programı istediği gibi kullana bilmesini sağlayacak basitleştirilmiş arayüz anlayışı olursa işte bu tüm alışıla gelinmiş saçma kalıpları bozacaktır !
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SEO-Uzmanı 4 yıl
şimdi linke baktım da kendi sosyal ağ sistemini oluşturmaya çalışan bir formaliteden başka bir şeye benzemiyor ! adamların yaptıkları sadece tema olmuş
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hamunpatra 4 yıl
32 bit uygulaması yok sadece 64 bit desteği var.
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umut_baris 4 yıl hamunpatra
hamunpatra

32 bit uygulaması yok sadece 64 bit desteği var.

Artık bitsin şu x86 desteği.

Sırf amd nin mimarisi diye yıllarca destek verilmedi, bellek fiyatları yüksek tutuldu.
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dmrc1143 4 yıl
Eski kurucusu ne demek bu işin birde yeni kurucusu mu var :)
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ozmenakif 4 yıl dmrc1143
dmrc1143
Eski kurucusu ne demek bu işin birde yeni kurucusu mu var :)

"Daha ilk tanışmamızda aşık olmuştum, ikinci tanışmamızda evlendik, üçüncüsünde...
...7289. tanışmamızda ayrıldık."
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clopin 4 yıl dmrc1143
dmrc1143
Eski kurucusu ne demek bu işin birde yeni kurucusu mu var :)

Eski calisani demek istemis yani isden ayrilmasa hala kurucu olarak devam etmis olurdu ama birakmis bu nedenle eski denmis eski denmeseydi birakip gittigini anlayamazdik belki anlayan olurdu ama ne biliyim iste bosver
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doctor_bey 4 yıl
Denemedim ama isim güzelmiş, isim önemlidir


En yakın zamanda deneme şansı bulurum umarım.
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becozmy 4 yıl
şimdiden çok beğendim
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yuksek 4 yıl
Opera'nın yeni alt yapıya geçişinden sonra eski klasik Opera'nın fonksiyon ve özelleştirme seçeneklerini mumla arayan bir kullanıcı olarak Vivaldi bana ümit verdi.

Sol panel, sayfayı genişliğe uydurma gibi sıkı Opera kullanıcılarının aşina oldukları ve özledikleri birçok özellik, henüz teknik önizleme sürümü olmasına rağmen göze çarpan özellikler. Sanırım Vivaldi'yi geliştirenler de eski Opera ayarında bir tarayıcı yapmayı hedefliyorlar.

Umarım başarılı olurlar.


-Ekleme-
İncelemek isteyenler için vivaldi.net/... ve vivaldi.com/... adreslerini de paylaşmış olayım.
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