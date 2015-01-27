Opera'nın eski kurucusundan Vivaldi tarayıcısı





Bir dönem Opera firmasının patronluğunu da yapmış eski kurucusu Jon von Tetzchner, Vivaldi adında yeni bir internet tarayıcısı projesine başladığını duyurdu.





Henüz alfa sürümünde olan Vivaldi, Opera'nın pek çok ögesini miras alıyor. Fare sürüklemeleri ile gezinti imkanı veya hızlı başlatma ekranı bunlar arasında. Bunların yanında tarayıcı yeni özelliklere de sahip.





Örneğin konuya göre sekmeleri gruplama, ekran görüntüsü de alarak sayfalar üzerinde notlar alabilme, gidilen sayfaya göre tema renklerinin değişebilmesi, hızlı komutlar verebilme, yüksek performans yeni tarayıcının iddialı olduğu konulardan.





Vivaldi asıl olarak Chromium Blink kod yapısını temel alıyor. Ancak React gibi yeni web teknolojilerine de yer verilmiş. Vivaldi tarayıcısı Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu. Henüz erken aşamada olduğu için çeşitli hataların olabileceği belirtiliyor.

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