Opera'nın eski kurucusundan Vivaldi tarayıcısı

Haber Editörü
Bir dönem Opera firmasının patronluğunu da yapmış eski kurucusu Jon von Tetzchner, Vivaldi adında yeni bir internet tarayıcısı projesine başladığını duyurdu.
Henüz alfa sürümünde olan Vivaldi, Opera'nın pek çok ögesini miras alıyor. Fare sürüklemeleri ile gezinti imkanı veya hızlı başlatma ekranı bunlar arasında. Bunların yanında tarayıcı yeni özelliklere de sahip.
Örneğin konuya göre sekmeleri gruplama, ekran görüntüsü de alarak sayfalar üzerinde notlar alabilme, gidilen sayfaya göre tema renklerinin değişebilmesi, hızlı komutlar verebilme, yüksek performans yeni tarayıcının iddialı olduğu konulardan.
Vivaldi asıl olarak Chromium Blink kod yapısını temel alıyor. Ancak React gibi yeni web teknolojilerine de yer verilmiş. Vivaldi tarayıcısı Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu. Henüz erken aşamada olduğu için çeşitli hataların olabileceği belirtiliyor.
https://vivaldi.com/#Story Yorum Yaz Paylaş Tweetle
,Ekeleme : Tarayıcıyı denedim oldukça güzel olmuş ama geliştirilmesi gerekiyor. Ayarlar kısmı çok basit ve yüzeysel olmuş. Akıcı kaydırmada yapamıyor.
Eskisi gibi olsa süper olurdu
Artık bitsin şu x86 desteği.
Sırf amd nin mimarisi diye yıllarca destek verilmedi, bellek fiyatları yüksek tutuldu.
"Daha ilk tanışmamızda aşık olmuştum, ikinci tanışmamızda evlendik, üçüncüsünde...
...7289. tanışmamızda ayrıldık."
Eski calisani demek istemis yani isden ayrilmasa hala kurucu olarak devam etmis olurdu ama birakmis bu nedenle eski denmis eski denmeseydi birakip gittigini anlayamazdik belki anlayan olurdu ama ne biliyim iste bosver
En yakın zamanda deneme şansı bulurum umarım.
Sol panel, sayfayı genişliğe uydurma gibi sıkı Opera kullanıcılarının aşina oldukları ve özledikleri birçok özellik, henüz teknik önizleme sürümü olmasına rağmen göze çarpan özellikler. Sanırım Vivaldi'yi geliştirenler de eski Opera ayarında bir tarayıcı yapmayı hedefliyorlar.
Umarım başarılı olurlar.
-Ekleme-
İncelemek isteyenler için vivaldi.net/... ve vivaldi.com/... adreslerini de paylaşmış olayım.