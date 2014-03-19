Oppo Find 7 lanse edildi; Dünya devi üreticilerin telefonlarını gölgede bırakıyor

Çin'in son dönemdeki en popüler akıllı telefon markalarından olan Oppo, uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Find 7'yi resmi olarak duyurdu. Dünyanın ilk 50MP fotoraf çekebilen kamerasına sahip akıllı telefonu olarak gösterilen Find 7, hem donanım hem de tasarım ve yazılım seviyesinde önemli özellikleri beraberinde getiriyor.

Dilerseniz önce 50MP fotoğraf kaydı gerçekleştirebilen kamera ile başlayalım. Sony'nin 13MP çözünürlüğündeki IMX124 CMOS sensörüne sahip olan Find 7, farklı olan özelliklerini yazılım seviyesindeki özelleştirmeleri le ortaya koyuyor. Oppo'nun Pure Image 2.0 olarak isimlendirdiği görüntü sinyal işlemcisiyle gele akıllı telefon, 50MP çözünürlüğünde "Super Zoom" fotoğraflar elde etmek adına hızlı bir şekilde 10 adet ardıl fotoğraf çekiyor ve sonrasında bunların en iyi dört tanesini birleştirerek 8160 x 6120 piksel çözünürlüğüne denk gelen 50MP'lik fotoğraflar oluşturuyor. Ortaya çıka fotoğrafların dosya boyutu yaklaşık 10MB seviyesinde olurken, fotoğraftaki detayların dikkat çekici olduğunu söylemek gerekiyor.

Hatta sensörün üreticisi ola Sony'nin, Xperia ailesinde kullandığı 20MP'lik kameradan çok daha iyi olduğu ifade ediliyor. Kısacası "Super Zoom" 50MP çözünürlüğündeki fotoğraflar, OPPO Find 7'nin yazılım farkı ile kazandığı bir özellik. Telefonda kullanlan 1/3.06-inç büyüklüğündeki IMX124 kodlu Sony sensör, saniyede 480 Megapiksellik bantgenişliği sunabilirken, bu değer Oppo'nun bir önceki Find 5 modelinde yer alan 13MP'lik CMOS sensöre kıyasa %33 daha hızlı olduğu anlamına geliyor. OPPO Find 7'nin kamerası ayn zamanda f/2.0 aperture değerine sahip.

Oppo Find 7'nin kamerası hakkında altı çizilmesi gereken bir başka önemli nokta ise, 4K video çekebiliyor olması. Kullanıcılar eğer arzu ederlerse 4K 30fps video kaydı yapabilecek veya çözünürlüğü düşürerek daha yüksek kare/saniye değerine de ulaşabilecekler. 5.5-inç büyüklüğünde olan OPPO Find 7'nin iki versiyonu bulunuyor.

Lite olan versiyon, Full HD ekran çözünürlüğüne, 2.3GHz hızında Snapdragon 800 işlemciye ve 2GB RAM'e sahipken, diğer versiyon ise 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne, aynı Samsung Galaxy S5'te olduğu gibi 2.5GHz hızında çalışan Snapdragon 801 işlemcisine ve 3GB RAM'e sahip. İki versiyon arasında pil farkı da bulunuyor, Lite version 2800mAh ile üst versiyon ise 3000mAh pil ile geliyor.

Üst model aynı zamanda yine bir Çinli firma olan Vivo'nun Xplay 3S modelinden sonra 2K ekran çözünürlüğüne sahip ikinci telefon olarak satışa sunulacak gibi görünüyor. Oppo Find 7'nin diğer özellikleri arasında da dikkat çekici detaylar bulunuyor. Arka kapağı karbon fiber doku ile kaplanan telefonun ekranı, çizilmelere karşı koruma içi Gorilla Glass 3 teknolojisiyle desteklenmiş. 128GB'a kadar microSD kart kullanımına olanak tanıyan Oppo Find 7, micro-SIM kart kullanıyor.

Ödüllü MaxxAudio Dirac HD ses teknolojisi ile donatılan telefon, VOOC hızlı şarj özelliği ile sadece yarım saatte pilinin %75'i doldurabiliyor. Telefon aynı zamanda 5 katmalı ısı koruyucu, titanyum-alüminyum alaşım çerçeve gibi detaylarla yoğun yük altındayken bile ısıyı en iyi şekilde tahliye edebilecek özel tasarım detaylarını beraberinde getiriyor.

Oppo Find 7, Android 4.3 tabanlı Color OS 1.2 işletim sistemini kullanıyor. OPPO aynı zamanda yakın işbirliği içerisinde olduğu CyanogenMod ile telefonun özel bir sürümünü de hazırlıyor.

OPPO Find 7'nin Lite versiyonu Nisan ayı içerisinde Çin'de satışa sunulmuş olacak, daha gelişmiş özelliklere sahip olan modelin rafları süslemesi ise Mayıs-Haziran dönemini bulacak gibi görünüyor. Fiyatlar hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da Oppo'nun ucuz olmadığını ve Çin merkezli telefon üreticileri arasında yükse fiyatlara sahip olduğunu not düşelim.