Oppo Find 7 lanse edildi; Dünya devi üreticilerin telefonlarını gölgede bırakıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çin'in son dönemdeki en popüler akıllı telefon markalarından olan Oppo, uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Find 7'yi resmi olarak duyurdu. Dünyanın ilk 50MP fotoraf çekebilen kamerasına sahip akıllı telefonu olarak gösterilen Find 7, hem donanım hem de tasarım ve yazılım seviyesinde önemli özellikleri beraberinde getiriyor.
Dilerseniz önce 50MP fotoğraf kaydı gerçekleştirebilen kamera ile başlayalım. Sony'nin 13MP çözünürlüğündeki IMX124 CMOS sensörüne sahip olan Find 7, farklı olan özelliklerini yazılım seviyesindeki özelleştirmeleri le ortaya koyuyor. Oppo'nun Pure Image 2.0 olarak isimlendirdiği görüntü sinyal işlemcisiyle gele akıllı telefon, 50MP çözünürlüğünde "Super Zoom" fotoğraflar elde etmek adına hızlı bir şekilde 10 adet ardıl fotoğraf çekiyor ve sonrasında bunların en iyi dört tanesini birleştirerek 8160 x 6120 piksel çözünürlüğüne denk gelen 50MP'lik fotoğraflar oluşturuyor. Ortaya çıka fotoğrafların dosya boyutu yaklaşık 10MB seviyesinde olurken, fotoğraftaki detayların dikkat çekici olduğunu söylemek gerekiyor.
Hatta sensörün üreticisi ola Sony'nin, Xperia ailesinde kullandığı 20MP'lik kameradan çok daha iyi olduğu ifade ediliyor. Kısacası "Super Zoom" 50MP çözünürlüğündeki fotoğraflar, OPPO Find 7'nin yazılım farkı ile kazandığı bir özellik. Telefonda kullanlan 1/3.06-inç büyüklüğündeki IMX124 kodlu Sony sensör, saniyede 480 Megapiksellik bantgenişliği sunabilirken, bu değer Oppo'nun bir önceki Find 5 modelinde yer alan 13MP'lik CMOS sensöre kıyasa %33 daha hızlı olduğu anlamına geliyor. OPPO Find 7'nin kamerası ayn zamanda f/2.0 aperture değerine sahip.
Oppo Find 7'nin kamerası hakkında altı çizilmesi gereken bir başka önemli nokta ise, 4K video çekebiliyor olması. Kullanıcılar eğer arzu ederlerse 4K 30fps video kaydı yapabilecek veya çözünürlüğü düşürerek daha yüksek kare/saniye değerine de ulaşabilecekler. 5.5-inç büyüklüğünde olan OPPO Find 7'nin iki versiyonu bulunuyor.
Lite olan versiyon, Full HD ekran çözünürlüğüne, 2.3GHz hızında Snapdragon 800 işlemciye ve 2GB RAM'e sahipken, diğer versiyon ise 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne, aynı Samsung Galaxy S5'te olduğu gibi 2.5GHz hızında çalışan Snapdragon 801 işlemcisine ve 3GB RAM'e sahip. İki versiyon arasında pil farkı da bulunuyor, Lite version 2800mAh ile üst versiyon ise 3000mAh pil ile geliyor.
Üst model aynı zamanda yine bir Çinli firma olan Vivo'nun Xplay 3S modelinden sonra 2K ekran çözünürlüğüne sahip ikinci telefon olarak satışa sunulacak gibi görünüyor. Oppo Find 7'nin diğer özellikleri arasında da dikkat çekici detaylar bulunuyor. Arka kapağı karbon fiber doku ile kaplanan telefonun ekranı, çizilmelere karşı koruma içi Gorilla Glass 3 teknolojisiyle desteklenmiş. 128GB'a kadar microSD kart kullanımına olanak tanıyan Oppo Find 7, micro-SIM kart kullanıyor.
Ödüllü MaxxAudio Dirac HD ses teknolojisi ile donatılan telefon, VOOC hızlı şarj özelliği ile sadece yarım saatte pilinin %75'i doldurabiliyor. Telefon aynı zamanda 5 katmalı ısı koruyucu, titanyum-alüminyum alaşım çerçeve gibi detaylarla yoğun yük altındayken bile ısıyı en iyi şekilde tahliye edebilecek özel tasarım detaylarını beraberinde getiriyor.
Oppo Find 7, Android 4.3 tabanlı Color OS 1.2 işletim sistemini kullanıyor. OPPO aynı zamanda yakın işbirliği içerisinde olduğu CyanogenMod ile telefonun özel bir sürümünü de hazırlıyor.
OPPO Find 7'nin Lite versiyonu Nisan ayı içerisinde Çin'de satışa sunulmuş olacak, daha gelişmiş özelliklere sahip olan modelin rafları süslemesi ise Mayıs-Haziran dönemini bulacak gibi görünüyor. Fiyatlar hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da Oppo'nun ucuz olmadığını ve Çin merkezli telefon üreticileri arasında yükse fiyatlara sahip olduğunu not düşelim.
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isteyen biri varsa Tequeromy@hotmail.com skype den ulasabilirler. elden teslim olucaktır. Kayıtsız maliyet fiyatı 1.500 dur. verdigim tarihten sonra Konu asılsızdır ogune kadar satılmıs olur.
mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=100784896&p=1#100784896
Oppo Find 5 Sıfır – Kayıtsız 16 GB : 500 USD
Oppo Find 5 Az Kullanılmış – Kayıtlı 16 GB : 400 USD ( Elimde Var )
Oppo N1 Sıfır – Kayıtsız 16 GB : 700 USD ( Elimde Var )
Oppo Find 7 2K - Kayıtsız : Fiyatı satışa çıkınca belli olacak.
Oppo Find 7 HD - Kayıtsız : Fiyatı satışa çıkınca belli olacak.
? Telefonlar Çin den alınmakta ve Avrupa modellerdir.
? Telefonlar Kutusunda ve Sıfırdır. * Ülkeye girişte gümrüğe takılmaması için kutudan çıkartılmaktadır, dolayısı ile küçük tozlanmalar olabilir.
? İstediğiniz model elimde var ise hemen teslim ediyorum. Olmayan ürünler ortalama 10-15 gün içerisinde geliyor. Forumdan maille sorabilirsiniz.
? Kullanım sırasında yaşayabileceğiniz sorunlardan oluşan hasarlarda parça temini konusunda yardımcı olunur.
? Oppo’nun Türkiye’de telefon satışı olmadığından garantisi burada kullanılamamaktadır.
? Oppo telefonlar yine Oppo nun kendine özel yazılımı olan Color OS ( Android tabanlı ) yazılı ile birlikte kullanılmaktadır.
? Google Play Sote dan tüm diğer telefonlar gibi yararlanabilir uygulama indirebilirsiniz.
? Telefonların orijinalinde Türkçe dil desteği vardır ve Color OS yazılım güncellemeleri sürekli güncellenmektedir.
? Teknoloji ve kullanılan malzeme olarak herhangi bir marka ile karşılaştırmaya gerek olmadığını hem donanım hem teknoloji hem de özellikleri bakımından üst sınıf bir telefon olduğunu ve çoğu firmanın ilerisinde olduğunu belirtebilirim.
? Oppo Forum dan telefonunuza ait yazılım ve destek ve bilgi bakımından her türlü şeklide yaralanabilir, sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
? Telefonu kullanım sırasında yaşadığınız yazılım sal sorunları gerek forumdaki ilgili konu içerisinde gerekse Oppo Türkçe Temsilcisi Şenol Eker Bey e iletebilirsiniz.
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