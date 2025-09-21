2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, üst seviye telefonlarını yakında tanıtacak. Oppo Find X9 serisi, son teknoloji donanım, en yeni yazılım, çeşitli güncellemeler ve ekran tarafında dikkat çekici bir özellikle gelecek.

Oppo Find X9 Pro sürpriz yapacak 1 hf. önce eklendi

Oppo Find X9 özellikleri nasıl olacak?

Oppo Find X9 ve Find X9 Pro, kullanıcının göz sağlığını koruyacak 1 nit ekranla gelecek. Oppo, görsel deneyimi iyileştirmek için de kendi geliştirdiği P3 ekran çipi kullanıyor. Ayrıca, titreşimsiz ekran, 3840 Hz PWM karartma, 6900K varsayılan göz koruması renk sıcaklığı ve daha fazlasını sunuyor.

Son sızıntılara göre, Oppo Find X9’un temel modeli, 1.5K çözünürlük ve yüksek yenileme hızı sağlayan 6.59 inç LIPO OLED ekranla gelecek. Ekran ayrıca sıfır gecikmeli işlemeyle 12 bit 60 milyar renk hassasiyetini destekliyor. Oppo, düşük mavi ışık ve ekran titremesi gibi sorunlar için göz koruması sağlayan TUV Rheinland ve SGS sertifikalarını da sunuyor.

Oppo Find X9 serisinin 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama, MediaTek Dimensity 9500 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Find X9'un ön tarafında 32 MP kamera, arka tarafında 50 MP dörtlü kamera kurulumuyla geleceği söyleniyor. Temel modelde 7025 mAh'lik devasa kapasiteli batarya yer alırken, pil 80 W kablolu ve kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find X9 serisi, 1 nit ekranıyla göz sağlığını koruyacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: