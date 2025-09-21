Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Find X9 serisi, 1 nit ekranıyla göz sağlığını koruyacak

    Oppo, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo Find X9 serisi, göz sağlığı için dünyanın ilk 1 nit ekranına sahip telefonu olacak.

    Oppo Find X9 1 nit ekran Tam Boyutta Gör
    Oppo, üst seviye telefonlarını yakında tanıtacak. Oppo Find X9 serisi, son teknoloji donanım, en yeni yazılım, çeşitli güncellemeler ve ekran tarafında dikkat çekici bir özellikle gelecek.

    Oppo Find X9 özellikleri nasıl olacak?

    Oppo Find X9 ve Find X9 Pro, kullanıcının göz sağlığını koruyacak 1 nit ekranla gelecek. Oppo, görsel deneyimi iyileştirmek için de kendi geliştirdiği P3 ekran çipi kullanıyor. Ayrıca, titreşimsiz ekran, 3840 Hz PWM karartma, 6900K varsayılan göz koruması renk sıcaklığı ve daha fazlasını sunuyor.

    Son sızıntılara göre, Oppo Find X9’un temel modeli, 1.5K çözünürlük ve yüksek yenileme hızı sağlayan 6.59 inç LIPO OLED ekranla gelecek. Ekran ayrıca sıfır gecikmeli işlemeyle 12 bit 60 milyar renk hassasiyetini destekliyor. Oppo, düşük mavi ışık ve ekran titremesi gibi sorunlar için göz koruması sağlayan TUV Rheinland ve SGS sertifikalarını da sunuyor.

    Oppo Find X9 serisinin 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama, MediaTek Dimensity 9500 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Find X9'un ön tarafında 32 MP kamera, arka tarafında 50 MP dörtlü kamera kurulumuyla geleceği söyleniyor. Temel modelde 7025 mAh'lik devasa kapasiteli batarya yer alırken, pil 80 W kablolu ve kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 3 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fırınlar kaçta açılır liqui moly boykot mu ast alt yüksekliği kadınlar kulübü çiğ süt içilir mi apartman ana şalter neden atar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum