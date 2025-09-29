Red Magic 11 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: Performans canavarı geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 17 Ekim'de Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte, RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Pro+ modelleri tanıtılacak. Yeni modellerin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceği onaylanmıştı. Şimdi oyun odaklı telefonları daha fazla özelliği ortaya çıktı.

RedMagic 11 Pro özellikleri nasıl olacak?

RedMagic 11 Pro serisi, en güçlü RedMagic soğutma teknolojisi, devasa batarya, üst seviye çip, etkileyici ekran gövde oranı sunan ekran ve ultra fütüristik estetik görünüme sahip olacak.

Digital Chat Station'a göre, Red Magic 11 Pro serisi, yeni nesil ekran altı selfie kamerasıyla entegre düz bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili telefon, 8000 mAh bataryadan güç alacak. Telefonlar, ayrıca ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, su soğutma teknolojisi, dahili fan ve IP68 sertifikalı gövde gibi etkileyici özelliklerle donatılacak.

Önceki raporlar, Red Magic 11 Pro serisinin 50 megapiksel ön kamera ile donatılacağını öne sürmüştü. Ayrıca, oyun sırasında tepki hızını artırmayı amaçlayan üst düzey dokunmatik kontrol çipine sahip olacağı söyleniyor. Şirketin önümüzdeki günlerde Red Magic 11 Pro serisi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

