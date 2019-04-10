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Oppo Reno tanıtıldı: 10x optik zoom ve çapraz pop-up selfie kamerası

Uzun süredir sizlere anlata anlata bitiremediğimiz Oppo Reno sonunda tanıtıldı. Cihazın tanıtılan iki modelinden birisi orta seviye donanıma sahipken diğeri tam amiral gemisi kıvamında.
1 ay
5,1b
1
15
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Oppo sonunda en yeni amiral gemisi Reno’yu tanıttı. Firmanın geçen yıl çıkardığı Find X’ten bu yana tam anlamıyla amiral gemisi donanımına sahip ilk modeli Reno, Qualcomm Snapdragon 855, 48MP ana kamera ve 10x optik zoom lensini getiriyor. Cihaz bunlara ek olarak önde herhangi bir çentiğe de sahip değil. 
Daha önce Oppo Reno’nun ön siparişlere açıldığını ve 24 Nisan’da tanıtılacağını sizlerle paylaşmıştık. Oppo yeni amiral gemisi ve orta seviye modelinin tanıtımını şimdi yapsa da Hindistan, Avrupa ve diğer pazarlardaki fiyatlandırma yine 24 Nisan’da yapılacak. 
Geçen yıl yine tam ekran bir tasarım yapıp cihazın üst kısmının tamamını motorlu bir sistemle çıkarabilen Oppo, bu yıl mekanizmada değişikliğe giderek arka kamerayı sabit hâle getirmiş. Bu yılın modeli sanıyoruz ki yer sıkıntısının da etkisiyle 3D Face ID tipi donanıma sahip değil. Bunun yerine cihazda ekran altı parmak izi sensörü yer alıyor. 

Dört farklı renk seçeneği

Oppo Reno, daha önce amiral gemisi seviyesinde Oppo’dan görmediğimiz şekilde iki farklı varyantla geliyor. Bunlardan biri standart Reno, diğeri Reno 10x Zoom Edition. Standart model 6,4 inçlik OLED ekran, Snapdragon 710 ve ikincil geniş açılı kamerayla geliyor. İkinci ve üst seviye model ise 6,6 inçlik ekran, Snapdragon 855 ve 10x optik zoom yapabilen üçüncü kameraya sahip. Her iki model de NFC ve VOOC 3.0 hızlı şarj destekliyor.
Standart Reno fiyatını 450 dolar olarak açıklayan firma, bu fiyata 6GB RAM ve 128GB dahili depolama sunuyor. Diğer depolama seçenekleri olan 6GB/256GB model 490 dolara, 8GB/256GB model ise 540 dolara satılacak. Asıl işi götürecek üst seviye Reno’ya geldiğimizde ise depolama seçenekleri standart Reno ile aynı fakat fiyatlar 600, 670 ve 710 dolar seviyesinde olacak.
 

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yelkenli12 1 ay en beğenilen
P30 pro almak yerine bu canavarı alırım daha iyi
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magicboyguccino 1 ay Silent Guardian
10x zoom ara zoom değerlerinede sahip.
lens modülü fotoğrafları aşağıda.
" The “10x” of the 10x hybrid optical zoom technology refers to a 10x zoom with an equivalent focal length of 16mm-160mm in the full-focus range from wide-"
10 x 16-160 mm arası full fokus sunuyormuş. Yani sabit 10x değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Cihazın diğer özellikleri;
Breeno ses asistanı (siri benzeri)
zoom voice (zoom yapınca sesinde zoom yapması)
dolby digital ses özelliği
oyuncular için geliştirilmiş yeni soğutma sistemi, yeni anten sistemi (4 x mimo ve elde tutuş yerine göre yerleştirilmiş)
oyun modunda wifi transferinde optimizasyon
2 modüllü daha hassas gps sistemi (xiaomi dekine benzer bir sistem olabilir)
Oppo cloud ile tam entegrasyon.
nfc sistemi Çin'deki birçok şehirin ulaşım sistemiyle tam uyumlu (kart taşımaya gerek yok)
Çindeki bazı digital banka kartlarıyla tam uyum (yanınızda kredi kartı taşımanıza gerek yok)
İnovatif bir ürün olmuş. Tebrikler etmek gerekir.
Find ve Reno ayrı segment olarak devam edecekmiş.
Oppo'nun notebook üretimi konusunda çalıştığıda söyleniyor .
Oppo yenilikçi tarafıyla yine ön plana çıkmayı başardı.
10x zoom ara zoom değerlerinede sahip.lens modülü fotoğrafları aşağıda." The “10x” of the 10x hybrid optical zoom technology refers to a 10x zoom with ...
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DH Misafiri 1 ay
bu telefonu, kamera modulu yukari cikarken, yolda gecen insanlara gosterin. genel tepki "bu bozuk aleti ne bana gosteriyorsun" :) . tek tarafin cikmasi muhtemelen saglamlik acisidan iyi fakat guzelim telefonu cirkinlestirmis.
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The.Mafia 1 ay
Oppo güzel atılım yaptı ama bu fiyatlara zor tutar
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Askaparta 1 ay
Oppoyu da ülkemizde yaygın ve garantili şekilde görmek istiyoruz.
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Silent Guardian 1 ay
10x optik zum sabit değildir inşallah? Ki ben öyle anladım lenslerden biri normal diğeri 10x sabit zum. Hareketli olduğunu sanmıyorum
1 Yanıt Yanıtla
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magicboyguccino 1 ay Silent Guardian
10x zoom ara zoom değerlerinede sahip.
lens modülü fotoğrafları aşağıda.
" The “10x” of the 10x hybrid optical zoom technology refers to a 10x zoom with an equivalent focal length of 16mm-160mm in the full-focus range from wide-"
10 x 16-160 mm arası full fokus sunuyormuş. Yani sabit 10x değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Cihazın diğer özellikleri;
Breeno ses asistanı (siri benzeri)
zoom voice (zoom yapınca sesinde zoom yapması)
dolby digital ses özelliği
oyuncular için geliştirilmiş yeni soğutma sistemi, yeni anten sistemi (4 x mimo ve elde tutuş yerine göre yerleştirilmiş)
oyun modunda wifi transferinde optimizasyon
2 modüllü daha hassas gps sistemi (xiaomi dekine benzer bir sistem olabilir)
Oppo cloud ile tam entegrasyon.
nfc sistemi Çin'deki birçok şehirin ulaşım sistemiyle tam uyumlu (kart taşımaya gerek yok)
Çindeki bazı digital banka kartlarıyla tam uyum (yanınızda kredi kartı taşımanıza gerek yok)
İnovatif bir ürün olmuş. Tebrikler etmek gerekir.
Find ve Reno ayrı segment olarak devam edecekmiş.
Oppo'nun notebook üretimi konusunda çalıştığıda söyleniyor .
Oppo yenilikçi tarafıyla yine ön plana çıkmayı başardı.
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kucukyenici 1 ay
Renault Türkiye hediye çekilişlerinde verir artık. 😊
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sistemli adam 1 ay
10x optik zoom olunca mecburen böyle tuğla gibi oluyor.
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crystal_ship 1 ay
Bu telefonları kim alıyor?
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shkoksal 1 ay crystal_ship
Neden alınmasın? İnovatif ve de canavar gibi özelliklere sahip bir telefon. Fiyatı da nispeten uygun. S10 Plus’ın 6000, XS Max’in 9250 lira civarı olduğu ülkemizde bu telefon 4500 civarından kapış kapış alınır.
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Manhunt Three 1 ay crystal_ship
Doğru. Her sene çıkan aynı telefonları almak varken yenilikçi, daha gelişmiş ve bazen daha ucuz olabilen telefonları neden alalım ki ?
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magicboyguccino 1 ay crystal_ship
Senin almayacağın kesin!
Ancak uzakdoğu ve birçok Asya ülkesinde Oppo ciddi pazar payına sahiptir. (BBK grup dünyanın en çok cep telefonu satan ilk 4 firmasından biri olduğuna göre , alt markası olan Oppo'da sanırım ciddi rakamlarda satış yapıyordur. Diğer markaları: Vivo, One plus, Reelme)
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yelkenli12 1 ay en beğenilen
P30 pro almak yerine bu canavarı alırım daha iyi
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V4LKyR 1 ay
Oppo Reno derken Renault mu acaba... :)
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kucukyenici 1 ay
Jean Reno gibi. 😊
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TearsForFears 1 ay
Reno Avrupada 450 dolar civarı olursa tr ye 4000 den gelir. Yeni nesil snapdragon 712/730 falan yok, kamera redmi note 7 dekine benzer. Tasarım ve ekranda parmak izi okumayla farklılaşıyor. Fiyat 350 dolar seviyesinde olsaydı hem dünyada hem tr de çok iyi satabilirdi.
Reno 10x ise 600 den başlıyorsa rx17 proda olduğu gibi 5000 den gelecek demektir.
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