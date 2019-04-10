Oppo Reno tanıtıldı: 10x optik zoom ve çapraz pop-up selfie kamerası

Oppo sonunda en yeni amiral gemisi Reno’yu tanıttı. Firmanın geçen yıl çıkardığı Qualcomm Snapdragon 855, 48MP ana kamera ve 10x optik zoom lensini getiriyor. Cihaz bunlara ek olarak önde herhangi bir çentiğe de sahip değil. sonunda en yeni amiral gemisi Reno’yu tanıttı. Firmanın geçen yıl çıkardığı Find X ’ten bu yana tam anlamıyla amiral gemisi donanımına sahip ilk modeli Reno,ana kamera velensini getiriyor. Cihaz bunlara ek olarak önde herhangi bir çentiğe de sahip değil.

Daha önce Oppo Reno’nun ön siparişlere açıldığını ve 24 Nisan’da tanıtılacağını sizlerle paylaşmıştık. Oppo yeni amiral gemisi ve orta seviye modelinin tanıtımını şimdi yapsa da Hindistan, Avrupa ve diğer pazarlardaki fiyatlandırma yine 24 Nisan’da yapılacak.

Geçen yıl yine tam ekran bir tasarım yapıp cihazın üst kısmının tamamını motorlu bir sistemle çıkarabilen Oppo, bu yıl mekanizmada değişikliğe giderek arka kamerayı sabit hâle getirmiş. Bu yılın modeli sanıyoruz ki yer sıkıntısının da etkisiyle 3D Face ID tipi donanıma sahip değil. Bunun yerine cihazda ekran altı parmak izi sensörü yer alıyor.

Dört farklı renk seçeneği

Oppo Reno, daha önce amiral gemisi seviyesinde Oppo’dan görmediğimiz şekilde iki farklı varyantla geliyor. Bunlardan biri standart Reno, diğeri Reno 10x Zoom Edition. Standart model 6,4 inçlik OLED ekran, Snapdragon 710 ve ikincil geniş açılı kamerayla geliyor. İkinci ve üst seviye model ise 6,6 inçlik ekran, Snapdragon 855 ve 10x optik zoom yapabilen üçüncü kameraya sahip. Her iki model de NFC ve VOOC 3.0 hızlı şarj destekliyor.

Standart Reno fiyatını 450 dolar olarak açıklayan firma, bu fiyata 6GB RAM ve 128GB dahili depolama sunuyor. Diğer depolama seçenekleri olan 6GB/256GB model 490 dolara, 8GB/256GB model ise 540 dolara satılacak. Asıl işi götürecek üst seviye Reno’ya geldiğimizde ise depolama seçenekleri standart Reno ile aynı fakat fiyatlar 600, 670 ve 710 dolar seviyesinde olacak.

