Oppo Reno tanıtıldı: 10x optik zoom ve çapraz pop-up selfie kamerası

Teknoloji Editörü
Oppo sonunda en yeni amiral gemisi Reno’yu tanıttı. Firmanın geçen yıl çıkardığı Find X’ten bu yana tam anlamıyla amiral gemisi donanımına sahip ilk modeli Reno, Qualcomm Snapdragon 855, 48MP ana kamera ve 10x optik zoom lensini getiriyor. Cihaz bunlara ek olarak önde herhangi bir çentiğe de sahip değil.
Daha önce Oppo Reno’nun ön siparişlere açıldığını ve 24 Nisan’da tanıtılacağını sizlerle paylaşmıştık. Oppo yeni amiral gemisi ve orta seviye modelinin tanıtımını şimdi yapsa da Hindistan, Avrupa ve diğer pazarlardaki fiyatlandırma yine 24 Nisan’da yapılacak.
Geçen yıl yine tam ekran bir tasarım yapıp cihazın üst kısmının tamamını motorlu bir sistemle çıkarabilen Oppo, bu yıl mekanizmada değişikliğe giderek arka kamerayı sabit hâle getirmiş. Bu yılın modeli sanıyoruz ki yer sıkıntısının da etkisiyle 3D Face ID tipi donanıma sahip değil. Bunun yerine cihazda ekran altı parmak izi sensörü yer alıyor.
Dört farklı renk seçeneği
Oppo Reno, daha önce amiral gemisi seviyesinde Oppo’dan görmediğimiz şekilde iki farklı varyantla geliyor. Bunlardan biri standart Reno, diğeri Reno 10x Zoom Edition. Standart model 6,4 inçlik OLED ekran, Snapdragon 710 ve ikincil geniş açılı kamerayla geliyor. İkinci ve üst seviye model ise 6,6 inçlik ekran, Snapdragon 855 ve 10x optik zoom yapabilen üçüncü kameraya sahip. Her iki model de NFC ve VOOC 3.0 hızlı şarj destekliyor.
Standart Reno fiyatını 450 dolar olarak açıklayan firma, bu fiyata 6GB RAM ve 128GB dahili depolama sunuyor. Diğer depolama seçenekleri olan 6GB/256GB model 490 dolara, 8GB/256GB model ise 540 dolara satılacak. Asıl işi götürecek üst seviye Reno’ya geldiğimizde ise depolama seçenekleri standart Reno ile aynı fakat fiyatlar 600, 670 ve 710 dolar seviyesinde olacak.
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lens modülü fotoğrafları aşağıda.
" The “10x” of the 10x hybrid optical zoom technology refers to a 10x zoom with an equivalent focal length of 16mm-160mm in the full-focus range from wide-"
10 x 16-160 mm arası full fokus sunuyormuş. Yani sabit 10x değil.
Cihazın diğer özellikleri;
Breeno ses asistanı (siri benzeri)
zoom voice (zoom yapınca sesinde zoom yapması)
dolby digital ses özelliği
oyuncular için geliştirilmiş yeni soğutma sistemi, yeni anten sistemi (4 x mimo ve elde tutuş yerine göre yerleştirilmiş)
oyun modunda wifi transferinde optimizasyon
2 modüllü daha hassas gps sistemi (xiaomi dekine benzer bir sistem olabilir)
Oppo cloud ile tam entegrasyon.
nfc sistemi Çin'deki birçok şehirin ulaşım sistemiyle tam uyumlu (kart taşımaya gerek yok)
Çindeki bazı digital banka kartlarıyla tam uyum (yanınızda kredi kartı taşımanıza gerek yok)
İnovatif bir ürün olmuş. Tebrikler etmek gerekir.
Find ve Reno ayrı segment olarak devam edecekmiş.
Oppo'nun notebook üretimi konusunda çalıştığıda söyleniyor .
Oppo yenilikçi tarafıyla yine ön plana çıkmayı başardı.