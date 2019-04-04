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Oppo Reno resmi sayfasında rezervasyonlar açıldı

Oppo'nun sızdıra sızdıra bitiremediği akıllı telefonu Reno, Çin'deki resmi sayfasında rezervasyonlara açıldı. Cihazın özellikleri artık satış sayfası sayesinde daha detaylı.
1 ay
3,8b
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Sızıntılarla karşımıza sıkça gelmiş telefonlardan Oppo Reno, üreticinin kendi sayfasında sonunda rezervasyonlara açıldı. Geçenlerde çıkan TENAA sertifikasından elde ettiğimiz bilgilerin üzerine eklenenler ise bir hayli detaylı.
Çin’deki Oppo sayfasında yer alan bilgilere göre cihaz dört farklı güzel renkte geliyor. Merak edilenlerden olan kamera 48 MP çözünürlüğe sahip ve VOOC 3.0 (20W güç, %0-75 arası 30 dakika) hızlı şarj da kapağın altında kendisine yer bulmuş.
Sayfadaki listelemeye göre 9.999 Çin Yeni fiyata sahip olan telefon muhtemelen henüz satışa hazır olmadığından örnek bir fiyata sahip. Bu fiyat, dolara çevirdiğimizde 1.500 civarına ulaşıyor. Bu değer, tahmin edileceği üzere Oppo’nun bu telefona biçmesi pek olası bir miktar değil.
Cihazın renklerine dönecek olursak, dört farklı güzel rengin maalesef hepsi her kapasite seçeneğiyle gelmiyor. Mağazaya göre şuan sadece Nebula Moru ve Aşırı Gece Siyahı seçeneklerinde 6GB/128GB RAM/dahili hafıza bulunabiliyor. 6GB RAM ve 256GB depolamalı versiyon ise tüm renklerle satışa sunulacak. Oppo’nun ilginç yapılandırması burada da bitmiyor ve 256GB hafızalı modellerde sadece Aurora Yeşili 8GB RAM ile yapılandırılabiliyor. Saçma mı? Bizce de, muhtemelen maliyet kısmakla bir ilgisi vardır.
Telefonla ilgili bir diğer bilgi de Avrupa Patent Ofisi’nden geldi ve telefonun dışarıya çıkabilen selfie kamerasının adı “Shark Fin” olarak belirlendi. Tasarım hakkında henüz açık bir bilgimiz yok fakat şimdiye kadar Çinli üreticilerin çentiksiz tam ekran telefonlar konusunda ne kadar yaratıcı çözümler ürettiklerini hepimiz gördük.

https://www.opposhop.cn/products/623.html Yorum Yaz
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Kerim5100 1 ay
SD855'li varyantı bir iki güzel hediyeyle 6000-6500TL bandından getirse belki iş yapar ama RX17 Pro bile 5000 lira iken insana pek ümit vermiyor...
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Matt_Murdock 1 ay
çok pahalı üstelik oppo türkiyede kaç gündür reklamını yapıyor türkiyeye gelirse satmaz maalesef aşırı pahalı olacak
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The.Mafia 1 ay
Oppo ne haberi yapıldı böyle giderse Yakında patlama yapar bunlar
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