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Oppo Reno, 24 Nisan'da Zürih'te tanıtılacak

Oppo, 24 Nisan'da İsviçrenin Zürih kentinde düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. Çinli üretici lansman kapsamında Reno olarak adlandırılan yeni telefonunu tanıtacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo Reno'nun 10 Nisan tarihinde Çin'de tanıtılması planlanıyor ancak yayınlanan yeni bir rapor birkaç hafta sonra uluslararası bir lansman olacağını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'ni resmen duyurdu"
Çinli şirket 24 Nisan’da İsviçre'nin Zürih şehrinde düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. Lansman kapsamında Reno adındaki yeni amiral gemisinin tanıtılacağı söyleniyor.

Snapdragon 855 ile gelecek

Akıllı telefonun Avrupa'da piyasaya sürülecek olan varyantı 10x zoom özellikli üçlü kamera sistemi ve 5G desteğine sahip olacak. Ayrıca cihazın Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden güç alması bekleniyor.
Oppo Reno, 6.6 inç Full HD+ ekran ile gelecek. Telefonun çentiksiz bir tasarıma sahip olacağını belirtelim. Diğer özelliklerini ise 48 MP ana kamera, 16 MP selfie kamerası ve 50 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno_with_10x_zoom_and_5g_support_to_be_unveiled_on_april_24-news-36414.php Yorum Yaz
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astegon 1 ay
gsmarena.com/...
Müthiş bir cihaz olacak.
RX17 Pro'nun 5000 TL olduğu ülkemizde yine 5000 civarlarıdna bekliyorum fiyatı
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DH Misafiri 1 ay
ekran icinde ekran diye haberler yapildi ama oyle bir durum yok. bircok sensor ve kamera modulun oldugu bir yapi olacak sadece...
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Askaparta 1 ay
Özelliklerini okudukça ayaklarım yerden kesildi.
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The.Mafia 1 ay
Kamera tasarımı ilginç
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