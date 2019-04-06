Oppo Reno, 24 Nisan'da Zürih'te tanıtılacak

Oppo Reno'nun 10 Nisan tarihinde Çin'de tanıtılması planlanıyor ancak yayınlanan yeni bir rapor birkaç hafta sonra uluslararası bir lansman olacağını ortaya koydu.

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Çinli şirket 24 Nisan’da İsviçre'nin Zürih şehrinde düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. Lansman kapsamında Reno adındaki yeni amiral gemisinin tanıtılacağı söyleniyor.

Snapdragon 855 ile gelecek

Akıllı telefonun Avrupa'da piyasaya sürülecek olan varyantı 10x zoom özellikli üçlü kamera sistemi ve 5G desteğine sahip olacak. Ayrıca cihazın Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Oppo Reno, 6.6 inç Full HD+ ekran ile gelecek. Telefonun çentiksiz bir tasarıma sahip olacağını belirtelim. Diğer özelliklerini ise 48 MP ana kamera, 16 MP selfie kamerası ve 50 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno_with_10x_zoom_and_5g_support_to_be_unveiled_on_april_24-news-36414.php