Oppo da Galaxy Camera tarzı bir cihazın peşinde





Geçen yıl Full HD ekranlı Find 5 ile büyük sükse yapan, dün bu modelin Snapdragon 600'lü bir versiyonunu tanıtan ve Snapdragon 800'lü Oppo Find 7 için çalışmalarını sürdüren Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni bir proje ile daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.





Android işletim sistemi bir süredir dijital kamera sektöründe kendisine yer bulsa da Samsung'un Galaxy Camera ve Galaxy NX modelleri ile dikkatleri çekmeyi başardı. Şimdi Oppo da Android işletim sistemli bir dijital kamera planları yapıyor.





Görüntüleri internete sızan bir brifingden gelen bilgilere göre bas ve çek tarzında bağımsız bir kamera olacak bu cihaz yüksek çözünürlüklere imkan tanıyacak ve düşük ışıkta çekim kalitesini artıran bir görüntü işlemcisi barındıracak.





Bu yeni kamera yenilikçi bir gövde tasarımı sunarken, arayüzü de yaratıcılık eseri olacak. Yine Samsung gibi kamera modeli bir yardımcı uygulama vasıtasıyla uzaktan deklanşör ve flaş kontrolü yapabilecek. Kamera ayrıca hızlı bir deklanşör süresine sahip olacak.





Oppo'nun projesi hakkında çok fazla detay verilmiyor ancak akıllı telefon modelleri gibi bölgeye özgü kalmasının cihazın popülaritesini azaltabileceği konuşuluyor. İlerleyen günlerde Oppo'nun kamerası ile ilgili daha fazla bilginin gündeme gelmesi bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/oppo-working-on-a-camera-238772/