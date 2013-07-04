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Oppo da Galaxy Camera tarzı bir cihazın peşinde

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo da Galaxy Camera tarzı bir cihazın peşinde

Geçen yıl Full HD ekranlı Find 5 ile büyük sükse yapan, dün bu modelin Snapdragon 600'lü bir versiyonunu tanıtan ve Snapdragon 800'lü Oppo Find 7 için çalışmalarını sürdüren Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni bir proje ile daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Android işletim sistemi bir süredir dijital kamera sektöründe kendisine yer bulsa da Samsung'un Galaxy Camera ve Galaxy NX modelleri ile dikkatleri çekmeyi başardı. Şimdi Oppo da Android işletim sistemli bir dijital kamera planları yapıyor.

Görüntüleri internete sızan bir brifingden gelen bilgilere göre bas ve çek tarzında bağımsız bir kamera olacak bu cihaz yüksek çözünürlüklere imkan tanıyacak ve düşük ışıkta çekim kalitesini artıran bir görüntü işlemcisi barındıracak. 

Bu yeni kamera yenilikçi bir gövde tasarımı sunarken, arayüzü de yaratıcılık eseri olacak. Yine Samsung gibi kamera modeli bir yardımcı uygulama vasıtasıyla uzaktan deklanşör ve flaş kontrolü yapabilecek. Kamera ayrıca hızlı bir deklanşör süresine sahip olacak.

Oppo'nun projesi hakkında çok fazla detay verilmiyor ancak akıllı telefon modelleri gibi bölgeye özgü kalmasının cihazın popülaritesini azaltabileceği konuşuluyor. İlerleyen günlerde Oppo'nun kamerası ile ilgili daha fazla bilginin gündeme gelmesi bekleniyor.


http://www.androidauthority.com/oppo-working-on-a-camera-238772/ Yorum Yaz
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borukuzen 5 yıl
Merhaba
Akıllı mobil cihazlar hızla gelişimini sürdürmeye devam ettikçe çok yakın zamanda laptop ve dijital fotoğraf makinelerinin satışlarının ciddi anlamda düşmesi hiç kaçınılmaz olacak.Şu an bile bu cihazların kameralarının 4K video çekmesi söz konusu ise kim bilir bir kaç yıl içerisinde teknolojik gelişmeler ne hale gelecek...
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WmGMD 5 yıl
Daha iyisini yaparlar
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oktayakgoz 5 yıl
Ben lumia 920 den sonra dijital fotoğraf makinemi kullanmaz oldum. Compack ürünler zamanla bitme noktasına gelecektir. Androidli fotoğraf makinesi yapmak yerine Nokia gibi kameraya önem verilse uzun vadede çok daha iyi olur bence
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Quad core 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
Ben lumia 920 den sonra dijital fotoğraf makinemi kullanmaz oldum. Compack ürünler zamanla bitme noktasına gelecektir. Androidli fotoğraf makinesi yapmak yerine Nokia gibi kameraya önem verilse uzun vadede çok daha iyi olur bence

Aaa hakkını yeme ama, Samsung un galaxy s4 zoom u var ya, adamlar daha ne yapsın?
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