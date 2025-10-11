Giriş
    Oppo, ColorOS 16 beta programını başlattı: İşte Android 16'ya güncellenecek ilk cihazlar

    OnePlus, birkaç amiral gemisi modeline OxygenOS 16 beta güncellemesini sunduktan sonra, Oppo da aynı yolu izliyor. Marka, ColorOS 16 beta programını başlattı.   

    Oppo Android 16 ColorOS 16 beta güncellemesini sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Oppo, ColorOS 16 açık beta programını resmen başlattı. Android 16 tabanlı güncelleme, belirli ülkelerde Oppo Find X8 Pro ve Reno 14 modellerine sunulmaya başlandı.

    Çinli teknoloji devi, yakın zamanda yayınladığı topluluk gönderisinde ColorOS 16 açık betanın yayında olduğunu paylaştı. Güncelleme, şu anda Hindistan, Malezya ve Endonezya'daki kullanıcılara açık. Açık beta için başvuru süresi çoktan başladı ve son tarih 13 Ekim 2025 olarak belirlendi.

    ColorOS 16 beta güncellemesi ilk hangi cihazlara sunuldu?

    Açık beta sürümüne yalnızca Oppo Find X8 Pro ve Reno 14 modellerine sunuldu. Amiral gemisi model CPH2659_15.0.0.860 sürüm numarasıyla, orta seviye model CPH2737_15.0.2.602 veya CPH2737_15.0.2.502 sürüm numarasıyla güncellemeyi aldı.  wFind X8 Pro ve Reno 14 modelinde Ayarlar - Cihaz Hakkında bölümüne gidip sağ üstteki menüye dokunduktan sonra beta programını seçip bilgilerinizi girerek Android 16 beta için başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra, başvurunuzun onaylanması için sabırlı olmanız gerekiyor. Onaylandıktan sonra, tekrar Ayarlar - Cihaz Hakkında bölümüne gidin ve güncellemeyi yüklemek için Şimdi İndir'e dokunun.

    ColorOS 16 ne zaman çıkacak?

    ColorOS 16'nın Çin'deki çıkış tarihi 16 Ekim 2025 olarak belirlendi. Reno 14 serisi ve Find X8 serisinin yanı sıra 2025 sonuna kadar güncellemeyi alması beklenen çok sayıda ColorOS 16 destekli cihaz bulunuyor.

