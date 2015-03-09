Oppo da akıllı saat trendine katılıyor





Gözler bugün Apple'ın yeni akıllı saatini piyasaya süreceği yeni etkinliğini beklerken, bu trende her geçen gün yeni bir ismin katıldığı haberleri geliyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo da kendi akıllı saatini tanıtmak üzere.

Gelen bilgilere göre Oppo'nun akıllı saati Find 9 amiral gemi akıllı telefon modeli ile aynı lansmanda tanıtılacak. Saat ile ilgili detaylar bilinmezken bataryanın sadece 5 dakikada şarj olabildiği belirtiliyor.

Oppo geçen yıl ki Find 7 amiral gemi modelinde VOOC adlı hızlı şarj teknolojisine yer vermişti. Cihazı 30 dakikada yüzde 75 doluluk oranına taşıyabilen VOOC teknolojisinin akıllı saatte kullanılacağı tahmin ediliyor. Zaten güçsüz olan akıllı saat bataryaları VOOC desteği de gelince 5 dakikada dolabilecek.

Oppo, akıllı saatlarin en büyük dezavantajı olan kısa kullanım sürelerini böyle bir yöntemle aşmayı planlıyor. Yani bataryanız bittikçe harici kaynaklardan hızlıca saatinizi şarj edeceksiniz. Tabi bunun için VOOC uyumlu bir şarj adaptörü de gerekiyor. Şimdilik akıllı saat ile ilgili net satış tarihi yok.









http://www.pocket-lint.com/news/133112-forget-apple-watch-oppo-smartwatch-is-reported-to-fully-charge-in-just-five-minutes