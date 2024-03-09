OnePlus 13'ün render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13, gelecek yılın başlarında tanıtılacak. Ancak şimdiden sızıntılar duymaya başladık. Bildiğiniz gibi halihazırda mevcut olan OnePlus 12, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle ses getirmeyi başarmıştı. Bugünse OnePlus 13'ün tasarımını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı.

OnePlus 13'ün render görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan CAD görüntülerine göre, OnePlus 13 modelindeki en büyük değişim kamera bölümünde olacak. Aşağıda da görebileceğiniz gibi dikey olarak konumlandırılan sensör düzeni, eski OnePlus Nord cihazları anımsatıyor. Bunun haricinde tanıdık Hasselblad markası halen mevcut. Ancak bu renderda herhangi bir uyarı kaydırıcısı bulunmuyor. Bunun yerine yalnızca güç ve ses açma kısma tuşlarını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için OnePlus 10 Pro, OnePlus 11'e ilham veren bir tasarım dili başlattı. Bunun ardından OnePlus 12 ve sonraki R serisi cihazlarla imza niteliğinde benzer bir tasarımla karşılaştık. Son görüntüler ise, OnePlus 13'ün tamamen farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Tabi ki bunun erken bir üretim örneği olduğu düşünülürse, ileride bazı değişimler yaşanabilir.

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OnePlus 13'ün özelliklerine gelirsek, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 50MP birincil kamera, ultrasonik parmak izi okuyucu gibi önemli yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Akıllı telefon bu yılın sonlarına doğru resmiyet kazanacak ve ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek.

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