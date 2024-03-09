OnePlus 13'ün render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

OnePlus 13'ün render görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan CAD görüntülerine göre, OnePlus 13 modelindeki en büyük değişim kamera bölümünde olacak. Aşağıda da görebileceğiniz gibi dikey olarak konumlandırılan sensör düzeni, eski OnePlus Nord cihazları anımsatıyor. Bunun haricinde tanıdık Hasselblad markası halen mevcut. Ancak bu renderda herhangi bir uyarı kaydırıcısı bulunmuyor. Bunun yerine yalnızca güç ve ses açma kısma tuşlarını görüyoruz.
OnePlus 13'ün özelliklerine gelirsek, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 50MP birincil kamera, ultrasonik parmak izi okuyucu gibi önemli yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Akıllı telefon bu yılın sonlarına doğru resmiyet kazanacak ve ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.