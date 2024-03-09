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    Anlık Bildirim

    OnePlus 13'ün render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    OnePlus 12'nin halefi olacak OnePlus 13 modelinin tasarımı netleşmeye başladı. Bugünse telefonun kamera adasını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı. İşte OnePlus 13 tasarımı
    OnePlus 13'ün render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13, gelecek yılın başlarında tanıtılacak. Ancak şimdiden sızıntılar duymaya başladık. Bildiğiniz gibi halihazırda mevcut olan OnePlus 12, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle ses getirmeyi başarmıştı. Bugünse OnePlus 13'ün tasarımını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı.

    OnePlus 13'ün render görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan CAD görüntülerine göre, OnePlus 13 modelindeki en büyük değişim kamera bölümünde olacak. Aşağıda da görebileceğiniz gibi dikey olarak konumlandırılan sensör düzeni, eski OnePlus Nord cihazları anımsatıyor. Bunun haricinde tanıdık Hasselblad markası halen mevcut. Ancak bu renderda herhangi bir uyarı kaydırıcısı bulunmuyor. Bunun yerine yalnızca güç ve ses açma kısma tuşlarını görüyoruz. 

    OnePlus 13'ün render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için OnePlus 10 Pro, OnePlus 11'e ilham veren bir tasarım dili başlattı. Bunun ardından OnePlus 12 ve sonraki R serisi cihazlarla imza niteliğinde benzer bir tasarımla karşılaştık. Son görüntüler ise, OnePlus 13'ün tamamen farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Tabi ki bunun erken bir üretim örneği olduğu düşünülürse, ileride bazı değişimler yaşanabilir.

    OnePlus 13'ün özelliklerine gelirsek, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 50MP birincil kamera, ultrasonik parmak izi okuyucu gibi önemli yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Akıllı telefon bu yılın sonlarına doğru resmiyet kazanacak ve ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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