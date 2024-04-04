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    Oppo, ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonları açıkladı

    Oppo, Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak cihazları paylaştı. Peki Oppo telefon ve tabletler ne zaman Android 14’e güncellemesi alacak? İşte detaylar...
    Oppo, ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonları açıkladı Tam Boyutta Gör
    Google’ın Android 14’ü duyurmasının ardından, akıllı cihaz üreticilerinin çalışmaları da bu yönde hız kazandı. Akıllı cihaz üreticileri ise, sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu isimler arasından Oppo, Nisan ayı boyunca Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu..

    ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

    Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan OPPO, bu ay çok sayıda telefonun Android 14 tabanlı ColorOS 14’ün kararlı sürümüne kavuşağını duyurdu. Kaçıranlar için Çinli marka, ColorOS 14'ün küresel yayın zaman çizelgesini en son geçtiğimiz ay yayınlamıştı. Şimdi bu liste, Nisan 2024'te güncelleme alacak cihazlar ile güncellendi.

    Paylaşılan listeye baktığımızda, güncellemenin Nisan ayında Find N3&Flip, N2 Flip, Find X5, X3 Pro ve Reno serileri dahil olmak üzere 30'dan fazla modele ulaşacağını görüyoruz. Bunların ColorOS 14 sürümü için planlanan tarihler olduğunu dolayısıyla tüm cihazların güncellemeyi aynı gün almayacağını belirtelim. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve güncelleme alacak modeller;

    • Ana ekran uygulamaları için kayan pencere desteği
    • Şarkı/durdurma bildirimlerini değiştirmek için sallama işlevi
    • Özelleştirilebilir durum çubuğu yazı tipi stili
    • Optimize edilmiş ekran geçişleri, ses efektleri ve kilit ekranı düzeni
    • Geliştirilmiş kilit ekranı geçiş animasyonu ve yüz tanıma hızı
    • Geliştirilmiş titreşim efektleri ve sistem bildirimlerinin daha net görüntülenmesi
    • Bireysel uygulama özel ekran yenileme hızları desteği
    • Göz koruması ve ortam rengi uyarlama modlarında renkli ekran optimizasyonu
    • Galerideki fotoğraf düzenlemede orijinal durumuna geri dönme

    Nisan ayında ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar

    Devam ediyor

    • Find N3
    • Find N3 Flip
    • Find N2 Flip
    • Find X5 Pro
    • Find X5
    • Find X3 Pro
    • Reno 10 Pro+ 5G
    • Reno 10 Pro 5G
    • Reno 10 5G
    • Reno 8 Pro 5G
    • Reno 8 5G
    • Reno 8
    • Reno 8T 5G
    • Reno 8T
    • Reno 7
    • F23 5G
    • F21s Pro
    • F21 Pro
    • K10 5G
    • A98 5G
    • A78 5G
    • A77 5G
    • A77s
    • A77
    • A58
    • A57
    • A38
    • A18

    18 Nisan

    • Reno 8 Z 5G
    • F21s Pro 5G
    • A78

    25 Nisan

    • A79 5G

    29 Nisan

    • A59 5G
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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