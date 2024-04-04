Oppo, ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonları açıkladı

- ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı
- Nisan ayında ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar
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ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı
Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan OPPO, bu ay çok sayıda telefonun Android 14 tabanlı ColorOS 14’ün kararlı sürümüne kavuşağını duyurdu. Kaçıranlar için Çinli marka, ColorOS 14'ün küresel yayın zaman çizelgesini en son geçtiğimiz ay yayınlamıştı. Şimdi bu liste, Nisan 2024'te güncelleme alacak cihazlar ile güncellendi.
Paylaşılan listeye baktığımızda, güncellemenin Nisan ayında Find N3&Flip, N2 Flip, Find X5, X3 Pro ve Reno serileri dahil olmak üzere 30'dan fazla modele ulaşacağını görüyoruz. Bunların ColorOS 14 sürümü için planlanan tarihler olduğunu dolayısıyla tüm cihazların güncellemeyi aynı gün almayacağını belirtelim. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve güncelleme alacak modeller;
- Ana ekran uygulamaları için kayan pencere desteği
- Şarkı/durdurma bildirimlerini değiştirmek için sallama işlevi
- Özelleştirilebilir durum çubuğu yazı tipi stili
- Optimize edilmiş ekran geçişleri, ses efektleri ve kilit ekranı düzeni
- Geliştirilmiş kilit ekranı geçiş animasyonu ve yüz tanıma hızı
- Geliştirilmiş titreşim efektleri ve sistem bildirimlerinin daha net görüntülenmesi
- Bireysel uygulama özel ekran yenileme hızları desteği
- Göz koruması ve ortam rengi uyarlama modlarında renkli ekran optimizasyonu
- Galerideki fotoğraf düzenlemede orijinal durumuna geri dönme
Nisan ayında ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar
Devam ediyor
- Find N3
- Find N3 Flip
- Find N2 Flip
- Find X5 Pro
- Find X5
- Find X3 Pro
- Reno 10 Pro+ 5G
- Reno 10 Pro 5G
- Reno 10 5G
- Reno 8 Pro 5G
- Reno 8 5G
- Reno 8
- Reno 8T 5G
- Reno 8T
- Reno 7
- F23 5G
- F21s Pro
- F21 Pro
- K10 5G
- A98 5G
- A78 5G
- A77 5G
- A77s
- A77
- A58
- A57
- A38
- A18
18 Nisan
- Reno 8 Z 5G
- F21s Pro 5G
- A78
25 Nisan
- A79 5G
29 Nisan
- A59 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...