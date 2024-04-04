Oppo, ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonları açıkladı

Tam Boyutta Gör Google’ın Android 14’ü duyurmasının ardından, akıllı cihaz üreticilerinin çalışmaları da bu yönde hız kazandı. Akıllı cihaz üreticileri ise, sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu isimler arasından Oppo, Nisan ayı boyunca Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu..

ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan OPPO, bu ay çok sayıda telefonun Android 14 tabanlı ColorOS 14’ün kararlı sürümüne kavuşağını duyurdu. Kaçıranlar için Çinli marka, ColorOS 14'ün küresel yayın zaman çizelgesini en son geçtiğimiz ay yayınlamıştı. Şimdi bu liste, Nisan 2024'te güncelleme alacak cihazlar ile güncellendi.

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Paylaşılan listeye baktığımızda, güncellemenin Nisan ayında Find N3&Flip, N2 Flip, Find X5, X3 Pro ve Reno serileri dahil olmak üzere 30'dan fazla modele ulaşacağını görüyoruz. Bunların ColorOS 14 sürümü için planlanan tarihler olduğunu dolayısıyla tüm cihazların güncellemeyi aynı gün almayacağını belirtelim. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve güncelleme alacak modeller;

Ana ekran uygulamaları için kayan pencere desteği

Şarkı/durdurma bildirimlerini değiştirmek için sallama işlevi

Özelleştirilebilir durum çubuğu yazı tipi stili

Optimize edilmiş ekran geçişleri, ses efektleri ve kilit ekranı düzeni

Geliştirilmiş kilit ekranı geçiş animasyonu ve yüz tanıma hızı

Geliştirilmiş titreşim efektleri ve sistem bildirimlerinin daha net görüntülenmesi

Bireysel uygulama özel ekran yenileme hızları desteği

Göz koruması ve ortam rengi uyarlama modlarında renkli ekran optimizasyonu

Galerideki fotoğraf düzenlemede orijinal durumuna geri dönme

Nisan ayında ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar

Devam ediyor

Find N3

Find N3 Flip

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Find X3 Pro

Reno 10 Pro+ 5G

Reno 10 Pro 5G

Reno 10 5G

Reno 8 Pro 5G

Reno 8 5G

Reno 8

Reno 8T 5G

Reno 8T

Reno 7

F23 5G

F21s Pro

F21 Pro

K10 5G

A98 5G

A78 5G

A77 5G

A77s

A77

A58

A57

A38

A18

18 Nisan

Reno 8 Z 5G

F21s Pro 5G

A78

25 Nisan

A79 5G

29 Nisan

A59 5G

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