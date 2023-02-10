Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A54'ün renk ve bellek seçenekleri ortaya çıktı

    Samsung'un önümüzdeki birkaç hafta içinde Galaxy A54'ü duyurması bekleniyor. Çıkış tarihi yaklaşan akıllı telefonun dört renk ve iki depolama seçeneği ile piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.
    Oy Ver
    Samsung Galaxy A54'ün renk ve bellek seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A54 bir süredir gündemi meşgul ediyor. Kaynaklara göre cihaz A7x serisinin üretimi durdurulduğu için Samsung'un en gelişmiş orta sınıf akıllı telefonu olarak piyasaya sürülecek. Tanıtımının ise önümüzdeki ay yapılması bekleniyor.

    Lansman öncesinde yeni modelin renkleri ve bellek konfigürasyonları hakkında bazı bilgiler internete düştü. Akıllı telefon beyaz, mor, açık yeşil ve koyu gri olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunun dışında teknik özelliklerle ilgili bazı detaylar var.

    Samsung Galaxy A54'ün renk ve bellek seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Galaxy A54'ün iki bellek konfigürasyonunda sunulacağı bildiriliyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Daha pahalı versiyonunda ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alacak. Cihazın tasarımı daha önce internete sızdırılmıştı.

    Samsung Galaxy A54 neler sunacak?

    Samsung Galaxy A54, arka panelde çıkıntı yapan üç yuvarlak kamera sensörü ile amiral gemisi Galaxy S23 serisine benzer bir görünüm sunacak. Ayrıca Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.4 inç AMOLED ekran taşıyacak. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olacak.

    Samsung Galaxy A54'ün renk ve bellek seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel makro sensörden oluşan bir arka kameraya sahip olması bekleniyor. Ön tarafında 32 megapiksel kamera bulunacak. Ayrıca 25W hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil ve Exynos 1380 işlemci söylentileri de var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Profil resmi
    alfa-x 17 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    e üzeri x kare integrali thy dlr alıcı ödemeli kargo e üzeri 2x türevi renault taliant yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 12T Pro
    Xiaomi 12T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız