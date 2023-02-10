Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A54 bir süredir gündemi meşgul ediyor. Kaynaklara göre cihaz A7x serisinin üretimi durdurulduğu için Samsung'un en gelişmiş orta sınıf akıllı telefonu olarak piyasaya sürülecek. Tanıtımının ise önümüzdeki ay yapılması bekleniyor.

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Lansman öncesinde yeni modelin renkleri ve bellek konfigürasyonları hakkında bazı bilgiler internete düştü. Akıllı telefon beyaz, mor, açık yeşil ve koyu gri olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunun dışında teknik özelliklerle ilgili bazı detaylar var.

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Galaxy A54'ün iki bellek konfigürasyonunda sunulacağı bildiriliyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Daha pahalı versiyonunda ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alacak. Cihazın tasarımı daha önce internete sızdırılmıştı.

Samsung Galaxy A54 neler sunacak?

Samsung Galaxy A54, arka panelde çıkıntı yapan üç yuvarlak kamera sensörü ile amiral gemisi Galaxy S23 serisine benzer bir görünüm sunacak. Ayrıca Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.4 inç AMOLED ekran taşıyacak. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olacak.

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Akıllı telefonun 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel makro sensörden oluşan bir arka kameraya sahip olması bekleniyor. Ön tarafında 32 megapiksel kamera bulunacak. Ayrıca 25W hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil ve Exynos 1380 işlemci söylentileri de var.

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Samsung Galaxy A54'ün renk ve bellek seçenekleri ortaya çıktı