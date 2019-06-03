Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi

Çentiksiz ve çerçevesiz ekranlar için birçok akıllı telefon üreticisi çözüm arayışında. Açılır kapanır mekanizma, kızaklı yapı, arka tarafta ikinci ekran gibi farklı tasarım anlayışları gördük. Hatta son tanıtılan modellerden Asus Zenfone 6’da arkadan öne dönen kamera mekanizması vardı. İşin içerisine hareketli parçalar girince haliyle dayanıklılık konusu soru işareti yaratıyor. Akıllı telefon üreticileri de bu yüzden yeni teknoloji arayışına devam ediyor.

Daha önce sizlere aktardığımız haberlerimizde Samsung’un, ekranın altına gizlenen kamera teknolojisi geliştirdiğini belirtmiştik. Oppo, Samsung’dan önce davranarak ekran altında kamera teknolojisini resmi Twitter hesabından paylaştı. Aşağıdaki Twitter paylaşımı üzerindeki videodan teknolojinin nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

Kusursuz ön kamera performansı beklemek yanlış

Yukarıda izlemiş olduğunuz video ilk olarak Oppo yöneticilerinden olan Brian Shen tarafından Weibo üzerinde paylaşıldı. Brian Shen “Şu anki aşamada ekran altında kamera teknolojisinden, normal kamera performansı beklemek doğru değil. Ama hiçbir yeni teknoloji anında mükemmelliği ulaşmaz.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bkz.

"Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor"

Çerçevesiz ve çentiksiz ekranlar için mekanizmalı yapıdan ziyade ekran altında kamera teknolojisi kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Hem su ve toza karşı dayanıklılık konusu hem de mekanizma ömrü tartışma olmaktan çıkar. Her ne kadar firmalar mekanizmalarına güvenip 300 bin, 200 bin açılmaya dayanıklı gibi açıklamalar yapsalar da bu rakamlar gündelik kullanımı pek yansıtmıyor. Bu durumu en iyi 200 bin katlanmaya dayanıklı olduğu söylenen Samsung Galaxy Fold modelinde yaşanan sorunlarda gördük. Kısacası ekran altından kamera teknolojisi, çentiksiz telefonların geleceği olacak gibi.

https://www.engadget.com/2019/06/03/oppo-under-screen-selfie-camera-demo/