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Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi

Oppo’nun resmi Twitter hesabından paylaşılan bir video ile ekran altına gizlenen kamera teknolojisinin nasıl çalıştığı görüldü. Çerçevesiz telefonların geleceği bu teknoloji olabilir.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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19
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi
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Çentiksiz ve çerçevesiz ekranlar için birçok akıllı telefon üreticisi çözüm arayışında. Açılır kapanır mekanizma, kızaklı yapı, arka tarafta ikinci ekran gibi farklı tasarım anlayışları gördük. Hatta son tanıtılan modellerden Asus Zenfone 6’da arkadan öne dönen kamera mekanizması vardı. İşin içerisine hareketli parçalar girince haliyle dayanıklılık konusu soru işareti yaratıyor. Akıllı telefon üreticileri de bu yüzden yeni teknoloji arayışına devam ediyor.

Daha önce sizlere aktardığımız haberlerimizde Samsung’un, ekranın altına gizlenen kamera teknolojisi geliştirdiğini belirtmiştik. Oppo, Samsung’dan önce davranarak ekran altında kamera teknolojisini resmi Twitter hesabından paylaştı. Aşağıdaki Twitter paylaşımı üzerindeki videodan teknolojinin nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

Kusursuz ön kamera performansı beklemek yanlış

Yukarıda izlemiş olduğunuz video ilk olarak Oppo yöneticilerinden olan Brian Shen tarafından Weibo üzerinde paylaşıldı. Brian Shen “Şu anki aşamada ekran altında kamera teknolojisinden, normal kamera performansı beklemek doğru değil. Ama hiçbir yeni teknoloji anında mükemmelliği ulaşmaz.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bkz. "Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor"

Çerçevesiz ve çentiksiz ekranlar için mekanizmalı yapıdan ziyade ekran altında kamera teknolojisi kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Hem su ve toza karşı dayanıklılık konusu hem de mekanizma ömrü tartışma olmaktan çıkar. Her ne kadar firmalar mekanizmalarına güvenip 300 bin, 200 bin açılmaya dayanıklı gibi açıklamalar yapsalar da bu rakamlar gündelik kullanımı pek yansıtmıyor. Bu durumu en iyi 200 bin katlanmaya dayanıklı olduğu söylenen Samsung Galaxy Fold modelinde yaşanan sorunlarda gördük. Kısacası ekran altından kamera teknolojisi, çentiksiz telefonların geleceği olacak gibi.


https://www.engadget.com/2019/06/03/oppo-under-screen-selfie-camera-demo/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 6 gün en beğenilen
Bbk grubunun son iki senede samsung-apple-huawei ve ölmüş lg-htc-sony üçlülerinden çok daha fazla inovasyon yapması takdire şayan.
1 Yanıt Yanıtla +30
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dodofran 6 gün __Nikolaus__
insanlığın geçmişten bugüne gelişimi hep bu takıklar sayesinde olmuştur.
bkz: neden aya gitmeye bu kadar taktılar anlam veremiyorum. dünya gayet güzel
bkz: neden elektrikli araca bu kadar taktılar benzinli gayet güzel
bkz: neden telefonları bu kadar geliştirmeye taktılar nokia 3310 gayet güzel. diğer işlerimi de (video-oyun) bilgisayardan hallediyorum.
insanlığın geçmişten bugüne gelişimi hep bu takıklar sayesinde olmuştur.bkz: neden aya gitmeye bu kadar taktılar anlam veremiyorum. dünya gayet güzelb...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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__Nikolaus__ 6 gün
Neden bu kadar full ekrana taktılar anlam veremiyorum , mesela Meizu 16 gayet şık görünüyor önden.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Deli333 5 gün
apple yapsa dünyayı ayağa kaldırırdı ahaha.
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gs09gs09 5 gün
Appla 3 sene sonra gelir yeni bisimi gibi tanitip :) satar
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AL3lMA 5 gün
Şu telefonların kamerasına çerçevesine harcadığınız emeğin yarısını bataryalar a verselerdi şimdiye 1 hafta şarjı giden telefonlar kullanıyor olurduk. Belki de daha fazla
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BLacKeLDiaBLo 6 gün
Gizlilik sebebi ile karşı olduğum bir gelişme...
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Şeref60 6 gün yeni yorumcu
Oppo aştı yaa..
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kucukyenici 6 gün
Çerçeveleri makul tutun yeter. Bu kadar kasmaya gerek yok. Huawei Mate 10 Pro kullanıyorum. Gayet şık duruyor.
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Manhunt Three 6 gün
Oppo olmasa hep aynı telefonlar göreceğiz...
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ipli jeton 6 gün
En büyük sıkıntı ışık geçirgenliğinden kaynaklı kalite kaybı olur. Ekranı her ne kadar şeffaf yapsalar da optik kaplamalı camın ışık geçirgenliğine ulaşabileceğini sanmıyorum.
Piyasaya çıkınca daha yakından görülebilecektir.
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TearsForFears 6 gün
Aslında snapdragon 710 a 500 euro istemese iyi telefon üreticisi
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SEO-Uzmanı 6 gün
fotoğrafçılıkta 100 yıldan daha fazla eski bir teknik olan iğne deliği kamera olayını en sonunda hayata geçirmişler ! bunu bu forumda neredeyse 10 yıl kadar önce yazdım ama kimse o taraflı olmadı ! şimdi siz cilalayın ve parlatın hadi bakalım aslanlarım :)
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hömmgüzel 6 gün
Helal olsun adamlar çalışıyo.
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