Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor

Tesla araçlarda bulunan devasa dokunmatik ekran birçok yetenekle donatılmış durumda. Navigasyon, internet tarayıcısı, Spotify vb. haricinde bu ekrandan oyun bile oynayabiliyorsunuz. Basit Atari oyunları için dokunmatik ekran veya aracın direksiyonu kontrolcü olarak kullanılıyor. Bugün, Elon Musk tarafından IGN’e açıklanan bilgiye göre yaz aylarında Tesla araçlara Cuphead oyununun geldiğini göreceğiz.

Unity oyun motoru araca dahil ediliyor

Elon Musk, Mayıs ayının ortasında Unity oyun motorunun Tesla araçlara dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini Twitter hesabından paylaşmıştı. Tweet’in devamında oyunların dokunmatik ekran, direksiyon veya Xbox/PlayStation oyun kolu ile kontrol edilmesinden bahsediyordu. Hatta “Gerçek araç direksiyonu ve pedallarıyla oynanan bir yarış oyununa ihtiyacımız var.” gönderisi oldukça dikkat çekti.

Görünen o ki bu girişimin ilk meyvesi Studio MDHR ile ortaklaşa çalışılarak Cuphead oyununun eklenmesi olacak. Elon Musk’ın açıkladığına göre Model 3, Model S ve Model X araç sahipleri bu yılın yaz aylarında Cuphead oyununu araçlarında oynayabilecekler.

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Zorluğuyla nam salmış Cuphead oyununu aracınızın ekranından oynamak oldukça ilginç bir deneyim olacaktır. Her ne kadar yazılım tarafında Autopilot gibi daha önemli uğraşlar bulunsa da bu tarz eğlenceli özelliklerin dikkat çektiğini söylemeliyiz. Aracınız şarj olurken oyunlarla vakit geçirebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/06/02/cuphead-in-tesla-cars/