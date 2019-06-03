Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor

Zorluğuyla kullanıcıları çileden çıkaran Cuphead oyunu Tesla araçların dokunmatik ekranından oynanabilecek. Model 3, Model S ve Model X sahipleri oyunu bu yaz deneyebilecekler.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
2,2b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor
Tam Boyutta Gör
Tesla araçlarda bulunan devasa dokunmatik ekran birçok yetenekle donatılmış durumda. Navigasyon, internet tarayıcısı, Spotify vb. haricinde bu ekrandan oyun bile oynayabiliyorsunuz. Basit Atari oyunları için dokunmatik ekran veya aracın direksiyonu kontrolcü olarak kullanılıyor. Bugün, Elon Musk tarafından IGN’e açıklanan bilgiye göre yaz aylarında Tesla araçlara Cuphead oyununun geldiğini göreceğiz.

Unity oyun motoru araca dahil ediliyor

Elon Musk, Mayıs ayının ortasında Unity oyun motorunun Tesla araçlara dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini Twitter hesabından paylaşmıştı. Tweet’in devamında oyunların dokunmatik ekran, direksiyon veya Xbox/PlayStation oyun kolu ile kontrol edilmesinden bahsediyordu. Hatta “Gerçek araç direksiyonu ve pedallarıyla oynanan bir yarış oyununa ihtiyacımız var.” gönderisi oldukça dikkat çekti.

Görünen o ki bu girişimin ilk meyvesi Studio MDHR ile ortaklaşa çalışılarak Cuphead oyununun eklenmesi olacak. Elon Musk’ın açıkladığına göre Model 3, Model S ve Model X araç sahipleri bu yılın yaz aylarında Cuphead oyununu araçlarında oynayabilecekler.

Ayrıca Bkz. "James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı"

Zorluğuyla nam salmış Cuphead oyununu aracınızın ekranından oynamak oldukça ilginç bir deneyim olacaktır. Her ne kadar yazılım tarafında Autopilot gibi daha önemli uğraşlar bulunsa da bu tarz eğlenceli özelliklerin dikkat çektiğini söylemeliyiz. Aracınız şarj olurken oyunlarla vakit geçirebilirsiniz.


https://www.engadget.com/2019/06/02/cuphead-in-tesla-cars/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drejtc 5 gün
Ne kadar gereksiz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 5 gün
Direkt Xbox falan eklesinler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylönen 5 gün
Ooo harikaa hemen gidip tesla alıyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 5 gün
Bu hamleleri benzin almaya göre uzun olan şarj sürelerinde sıkılan tüketiciye vakit geçirtmek olarak görüyorum. Her şarj istasyonunda çay/kahve, yemek iç tüketim yap bir yere kadar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werberus 5 gün
Umarım sürücüler yoldayken oynamaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 5 gün werberus
Araç hareket halindeyken sistem oyunun açılmasını engelleyebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün Ekran kartı olmadan CS:GO'da 100+ FPS | Intel Ice Lake ve Gen11 GPU 5 gün Google'ın DeepMind adlı yapay zekâsı, Quake III Arena'da rakip tanımadı 5 gün Kaliforniya Üniversitesi, usta bir şekilde zıplayan robot geliştirdi 5 gün Araştırmalar göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor 5 gün BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı 5 gün Huami’den eSIM özellikli Amazfit akıllı saat geliyor 5 gün Yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e 10 kişilik görüntülü görüşme özelliği geldi 5 gün Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor 5 gün La Casa de Papel’in 3. sezon fragmanı yayınlandı 5 gün İlk LG 8K OLED TV bu hafta satışa çıkıyor 5 gün Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği 5 gün Samsung 13 ve 15 inçlik Notebook 7 serisini tanıttı 5 gün Oppo’dan sonra Xiaomi de ekran altı kamerasını gösterdi 5 gün Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor 5 gün Samsung’dan Marvel temalı telefon kılıfları 5 gün Huawei üretimi azaltıyor, hedefler gözden geçirilecek 5 gün iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyici barındırıyor 5 gün Masaüstü bilgisayarınız bunu görmesin | 5GHz'de çalışan notebook 5 gün Nokia, yapay zeka ile telefonların kişiselleşmesini hedefliyor 5 gün Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor Sonraki Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl 6 gün Godzilla: King of the Monsters, gişede beklentilerin altında kaldı 6 gün Google hizmetlerinde kesinti yaşanıyor 6 gün James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı 6 gün Lotus'un elektrikli hiper otomobili 16 Temmuz'da tanıtılacak 6 gün ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde 6 gün Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok 6 gün Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey 6 gün Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı 6 gün Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin 6 gün Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu 6 gün Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor 6 gün Microsoft'tan önemli uyarı: 1 milyon bilgisayar tehlikede 6 gün Samsung Galaxy Note 10 45W hızlı şarj desteği ile gelebilir 6 gün ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a antitröst soruşturması 6 gün Pokémon Go’nun Apple Watch uygulaması 1 Temmuz’da kapatılıyor 6 gün Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı 6 gün Amerika vizesi başvurularında artık sosyal medya hesapları sorulacak 6 gün LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır 6 gün Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim