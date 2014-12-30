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Oppo harici lens aparatı O-Lens'i duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo harici lens aparatı O-Lens'i duyurdu

N serisi akıllı telefonlar ile kamera konusunda yenilikçi olacağının sinyallerini veren Çinli Oppo, lens aksesuarı konusunda da iddialı olacak gibi görünüyor. Firma O-Lens adını verdiği kablosuz harici lens aparatını lanse etti. 

Bu sınıftaki rakip ürünlere benzer olarak WiFi üzerinden akıllı telefonlara bağlanan O-Lens, NFC teknolojisi ile kolayca eşleşebiliyor. Üründe 10x optik zoom teknolojisi, sarsıntı önleme sistemi ve atanmış deklanşör butonu yer alıyor. Çekilen resimler ise uyumlu uygulama ile telefona aktarılıyor. 

Ürünü telefonun arkasına tutturabileceğiniz gibi bir tripod üzerine koyarak da kullanabiliyorsunuz. Lens aparatının çözünürlük değeri ise henüz bilinmiyor. O-Lens firmanın yaz aylarından bu yana üzerinde çalıştığı bir aksesuardı. 

Nispeten daha düşük özelliklere sahip olan O-Lens muhtemelen rakipleri ile fiyat kategorisinde sıkı bir rekabete girecek. 20MP çözünürlükte sensör, 30x optik zoom gibi özelliklere sahip olan Sony QX30 adaptörü 350$ fiyat etiketine sahipti. Ancak Oppo'nun düşük fiyatlı akıllı telefonları düşünüldüğünde adaptörün 100$ civarında bir fiyat etiketine sahip olması gerek ki ilgi görebilsin. Ürünün gelecek yıl itibariyle satışa sunulacağı belirtiliyor.  

http://www.gsmdome.com/oppo-unveils-o-lens-camera-accessory-smartphones Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 4 yıl
diyafram değeri 3.2 yerine 2.2 ile başlasaydı almaya değer bir şey olurdu
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doctor_bey 4 yıl
Sony'nin ürünlerinin daha başarılı olduğu aşikar (sonuçta kamera ve sensör üzerine baya bi tecrübeleri var) ama Sony'ye bi rakip lazımdı, Oppo'nun bu cihazı nasıl bi performans sunar şu an onu bilemeyiz ama tatmin edici işler yapacağını düşünüyorum, f/p oranıyla Sony'ye ciddi oranda rakip olabilir
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Elefue 4 yıl
Kodak da yaptıydı bu şekil bir ürün. Modellerin çoğalması iyi fiyatların düşmesi lazım.

SONY A5000 ile neredeyse her parçası aynı olan QX1 üzerinde ekran bulunmadığı halde QX1 daha pahalı bir ürün. Niye çünkü QX1 in karşılığı yok ama A5000 in bir sürü rakibi var. Tamam belki geliştirme maliyetleri var ama aynı ya da daha yakın fiyatlarla olmalıydı.

16-50 Lens A5000 300$ Burada 1200 üzeri
Sadece Gövde QX1 400$ Burada Yok
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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wolfhowl 4 yıl
Ben Xiomi nin hamlesini bekliyorum.
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alemburda34 4 yıl
Sony ile oppo karşılaştırmak gerekirse acaba bunda telefon kamera arasındaki gecikme ne kadar?
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