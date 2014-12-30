Oppo harici lens aparatı O-Lens'i duyurdu





N serisi akıllı telefonlar ile kamera konusunda yenilikçi olacağının sinyallerini veren Çinli Oppo, lens aksesuarı konusunda da iddialı olacak gibi görünüyor. Firma O-Lens adını verdiği kablosuz harici lens aparatını lanse etti.





Bu sınıftaki rakip ürünlere benzer olarak WiFi üzerinden akıllı telefonlara bağlanan O-Lens, NFC teknolojisi ile kolayca eşleşebiliyor. Üründe 10x optik zoom teknolojisi, sarsıntı önleme sistemi ve atanmış deklanşör butonu yer alıyor. Çekilen resimler ise uyumlu uygulama ile telefona aktarılıyor.





Ürünü telefonun arkasına tutturabileceğiniz gibi bir tripod üzerine koyarak da kullanabiliyorsunuz. Lens aparatının çözünürlük değeri ise henüz bilinmiyor. O-Lens firmanın yaz aylarından bu yana üzerinde çalıştığı bir aksesuardı.





Nispeten daha düşük özelliklere sahip olan O-Lens muhtemelen rakipleri ile fiyat kategorisinde sıkı bir rekabete girecek. 20MP çözünürlükte sensör, 30x optik zoom gibi özelliklere sahip olan Sony QX30 adaptörü 350$ fiyat etiketine sahipti. Ancak Oppo'nun düşük fiyatlı akıllı telefonları düşünüldüğünde adaptörün 100$ civarında bir fiyat etiketine sahip olması gerek ki ilgi görebilsin. Ürünün gelecek yıl itibariyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

http://www.gsmdome.com/oppo-unveils-o-lens-camera-accessory-smartphones