Oppo'nun N-Lens N1 akıllı telefonu ortaya çıktı

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Geçen yıl piyasaya sürdüğü Find 5 adlı 5 inçlik Full HD modeli ile ses getiren Snapdragon 800 işlemcili Find 7 modelini hazırlayan Çinli Oppo'nun bir de kamera odaklı akıllı telefon hazırladığı ortaya çıkmıştı.
Sony Honami, Galaxy S4 Zoom, Lumia 1020 gibi kamera odaklı akıllı telefon sınıfına giriş yapmayı amaçlayan Oppo, N-Lens N1 adlı modelinde dijital görüntüleme sektörünün önemli oyuncuları ile birlikte çalışarak geliştirdiği N-Lens adlı yeni bir lens sunacak.
Oppo'nun kullandığı sensör rakiplerin aksine 12MP çözünürlüğe sahip. Bu piyasadaki çoğu amiral gemi modelinde yer verilenden biraz daha düşük bir çözünürlük. Ancak onların aksine N-Lens mükemmel görüntü kalitesi sunmayı amaçlıyor.
Oppo, bunun için N-Lens lensini Xenon flaş ile desteklerken, daha iyi düşük ışık çekimleri için bağımsız Owl adını verdiği bir görüntü işlemcisinden yararlanıyor. Bunun haricinde Oppo'nun ne tür optimizasyonlar yapacağı bilinmiyor.
N-Lens N1 akıllı telefonunun beklenen başlangıç fiyatı ise 480$. Halen geliştirme çalışmalarının devam ettiği N-Lens N1 modelinin yıl sonuna doğru piyasalarda boy göstermesi bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Oppo-N-Lens-N1-surfaces-could-this-be-the-next-best-cameraphone_id46100 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galaxy s4 zoom kamera odaklı telefon mu?:))))))
o zaman sim kart takılan arabalara da araba odaklı telefon diyelim,
s4 zoom saçma sapan bir telefon ama güzel bir fotoğraf makinası,o kadar
Yıllardır flaş konusunda sıkıntı yaşanıyor, gece çekimleri ütü ile çekilmiş diye yaftalanıyor ancak bu eksikliği gören, gideren sadece oppo ile nokia var. Tasarım konusunda da sony ile beraber en beğendiğim marka. sadece pazarlama eksiği var. rom konusunda da inanılmaz destek veriyorlar. pazarlama şart...