Oppo'nun N-Lens N1 akıllı telefonu ortaya çıktı

Geçen yıl piyasaya sürdüğü Find 5 adlı 5 inçlik Full HD modeli ile ses getiren Snapdragon 800 işlemcili Find 7 modelini hazırlayan Çinli Oppo'nun bir de kamera odaklı akıllı telefon hazırladığı ortaya çıkmıştı.





Sony Honami, Galaxy S4 Zoom, Lumia 1020 gibi kamera odaklı akıllı telefon sınıfına giriş yapmayı amaçlayan Oppo, N-Lens N1 adlı modelinde dijital görüntüleme sektörünün önemli oyuncuları ile birlikte çalışarak geliştirdiği N-Lens adlı yeni bir lens sunacak.





Oppo'nun kullandığı sensör rakiplerin aksine 12MP çözünürlüğe sahip. Bu piyasadaki çoğu amiral gemi modelinde yer verilenden biraz daha düşük bir çözünürlük. Ancak onların aksine N-Lens mükemmel görüntü kalitesi sunmayı amaçlıyor.





Oppo, bunun için N-Lens lensini Xenon flaş ile desteklerken, daha iyi düşük ışık çekimleri için bağımsız Owl adını verdiği bir görüntü işlemcisinden yararlanıyor. Bunun haricinde Oppo'nun ne tür optimizasyonlar yapacağı bilinmiyor.





N-Lens N1 akıllı telefonunun beklenen başlangıç fiyatı ise 480$. Halen geliştirme çalışmalarının devam ettiği N-Lens N1 modelinin yıl sonuna doğru piyasalarda boy göstermesi bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Oppo-N-Lens-N1-surfaces-could-this-be-the-next-best-cameraphone_id46100