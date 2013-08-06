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Oppo'nun N-Lens N1 akıllı telefonu ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo'nun N-Lens N1 akıllı telefonu ortaya çıktı
Geçen yıl piyasaya sürdüğü Find 5 adlı 5 inçlik Full HD modeli ile ses getiren Snapdragon 800 işlemcili Find 7 modelini hazırlayan Çinli Oppo'nun bir de kamera odaklı akıllı telefon hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Sony Honami, Galaxy S4 Zoom, Lumia 1020 gibi kamera odaklı akıllı telefon sınıfına giriş yapmayı amaçlayan Oppo, N-Lens N1 adlı modelinde dijital görüntüleme sektörünün önemli oyuncuları ile birlikte çalışarak geliştirdiği N-Lens adlı yeni bir lens sunacak. 

Oppo'nun kullandığı sensör rakiplerin aksine 12MP çözünürlüğe sahip. Bu piyasadaki çoğu amiral gemi modelinde yer verilenden biraz daha düşük bir çözünürlük. Ancak onların aksine N-Lens mükemmel görüntü kalitesi sunmayı amaçlıyor. 

Oppo, bunun için N-Lens lensini Xenon flaş ile desteklerken, daha iyi düşük ışık çekimleri için bağımsız Owl adını verdiği bir görüntü işlemcisinden yararlanıyor. Bunun haricinde Oppo'nun ne tür optimizasyonlar yapacağı bilinmiyor. 

N-Lens N1 akıllı telefonunun beklenen başlangıç fiyatı ise 480$. Halen geliştirme çalışmalarının devam ettiği N-Lens N1 modelinin yıl sonuna doğru piyasalarda boy göstermesi bekleniyor. 
Oppo'nun N-Lens N1 akıllı telefonu ortaya çıktı


http://www.phonearena.com/news/Oppo-N-Lens-N1-surfaces-could-this-be-the-next-best-cameraphone_id46100 Yorum Yaz
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tolgatelli 6 yıl en beğenilen
"....Sony Honami, Galaxy S4 Zoom, Lumia 1020 gibi kamera odaklı akıllı telefon sınıfına giriş yapmayı amaçlayan Oppo, ..."
Galaxy s4 zoom kamera odaklı telefon mu?:))))))
o zaman sim kart takılan arabalara da araba odaklı telefon diyelim,
s4 zoom saçma sapan bir telefon ama güzel bir fotoğraf makinası,o kadar
"....Sony Honami, Galaxy S4 Zoom, Lumia 1020 gibi kamera odaklı akıllı telefon sınıfına giriş yapmayı amaçlayan Oppo, ..."Galaxy s4 zoom kamera odaklı tele...
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mbugra19 6 yıl
oppo'ya nazarım değmezse ve avrupa pazarına da giriş yaparsa 1-2 sene içinde ilk 5'e girebilir. diğer üreticilerin aksine megapixel vesaire gibi sidik yarıştırma etkinliklerine katılmadan nerede eksiklik varsa oraya yama yapıyorlar.
Yıllardır flaş konusunda sıkıntı yaşanıyor, gece çekimleri ütü ile çekilmiş diye yaftalanıyor ancak bu eksikliği gören, gideren sadece oppo ile nokia var. Tasarım konusunda da sony ile beraber en beğendiğim marka. sadece pazarlama eksiği var. rom konusunda da inanılmaz destek veriyorlar. pazarlama şart...
oppo'ya nazarım değmezse ve avrupa pazarına da giriş yaparsa 1-2 sene içinde ilk 5'e girebilir. diğer üreticilerin aksine megapixel vesaire gibi sidik yarıştırm...
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memoseler 6 yıl
İşte bunlar hep Nokia....
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okan_cehapelioglu 6 yıl
tasarım başarılı
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alp0007 6 yıl
Rekabetin artması adına güzel.
Beğenmeyen haberi okumasın, beğenmeyen yorumu mu okumasın.
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info2 6 yıl
kalin degil mi bu
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okan_cehapelioglu 6 yıl
tasarım güzelmiş
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carter 6 yıl
Zoom rezilliğinden bahsetmeyin bile, bu telefon onun yanında kağıt gibi gözükür.
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DH Misafiri 6 yıl
Adamlar güzel tasarım yapmışlar.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
S4 Zoom rakibi yok tabak gibi kamera lensi olan telefon olmaz. telefonlu foto makinesi işte.Bana göre kamera odaklı iki "Atelefon" var şimdilik Lumia 1020 ve Sony Honami. N1 de çinden başka biryerde satılmaz satılsada 5-6 ay geçikir
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Sebnem Ferah 6 yıl
Turkiyeye getir guncelleme ver alalim
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mbugra19 6 yıl
oppo'ya nazarım değmezse ve avrupa pazarına da giriş yaparsa 1-2 sene içinde ilk 5'e girebilir. diğer üreticilerin aksine megapixel vesaire gibi sidik yarıştırma etkinliklerine katılmadan nerede eksiklik varsa oraya yama yapıyorlar.
Yıllardır flaş konusunda sıkıntı yaşanıyor, gece çekimleri ütü ile çekilmiş diye yaftalanıyor ancak bu eksikliği gören, gideren sadece oppo ile nokia var. Tasarım konusunda da sony ile beraber en beğendiğim marka. sadece pazarlama eksiği var. rom konusunda da inanılmaz destek veriyorlar. pazarlama şart...
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neolussius 6 yıl
Lensi büyükmüş.
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Raikirin 6 yıl
Rekabetin biz tüketicilerin lehine olması için gövde gösterisinden ileri gitmesi gerekiyor yani her anlamda rekabet ortamı için tam olarak dışarı açılmalı.Tabi bu işin bizim yararımıza olan kısmı.Firmanın bir hesap kitabı vardır elbet.
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