Oppo yeni akıllı telefonlarında devasa bataryalara yer verebilir

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Oppo’nun yeni akıllı telefonlarıyla ilgili sızan bilgiler, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre, Oppo’nun gelecekteki modelleri 7.000 mAh kapasiteye ulaşan etkileyici bataryalarla donatılabilir. Bu iddialar, daha önceki doğru tahminleriyle bilinen Digital Chat Station adlı bir kaynaktan geliyor.

Şirketin mevcut amiral gemisi cihazları olan Find X8 ve X8 Pro, 5.000 mAh barajını aşarak büyük beğeni toplamıştı. Bunun arkasında yatan sebep, Oppo’nun silikon-karbon batarya teknolojisi alanındaki yenilikçi yaklaşımı. Bu teknoloji, bataryaların kapasitesini artırırken fiziksel boyutlarını küçültme avantajı sağlıyor. Sızan bilgiler, Oppo’nun bu teknolojiyi daha da ileriye taşıdığını işaret ediyor.

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Yeni nesil modellerde farklı batarya seçenekleri üzerinde duruluyor. Bunlar arasında yaklaşık 6.410 mAh (pazarlama açısından yuvarlanmış haliyle) ve 7.000 mAh kapasiteye ulaşan bataryalar bulunuyor. Bu yüksek kapasiteli bataryaların, Oppo’nun 80W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisiyle uyumlu olacağı belirtiliyor. Ancak kablosuz şarj desteği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Aynı kaynaktan gelen başka bir bilgi ise Xiaomi’nin de benzer bir yolda ilerlediğini gösteriyor. Xiaomi’nin geliştirdiği bir modelin, 7.000 mAh batarya kapasitesine ve 90W şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Bu cihazın, Snapdragon 8s Elite veya 8s Gen 4 işlemciyle çalışacağı belirtiliyor. Oppo ve Xiaomi’nin bu yarışında, yeni modellerin kullanıcılara ne tür yenilikler sunacağı merakla bekleniyor.

Büyük bataryaların uzun pil ömrü sunma avantajı, cihazları daha kalın ve ağır hale getirebilir. Kullanıcıların bu değişime nasıl tepki vereceği ise ayrı bir tartışma konusu. Tüm bu bilgiler, resmi açıklamalarla doğrulanmadığı için şimdilik beklentiler ve tahminler üzerine şekilleniyor. Ancak sektördeki bu gelişmeler, teknoloji meraklıları arasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

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Oppo yeni akıllı telefonlarında devasa bataryalara yer verebilir