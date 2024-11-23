Oppo Reno 13 serisinin Dimensity 8350'den güç alacağı onaylandı

İşte Oppo Reno 13 serisinin beklenen özellikleri:
Performans ve kullanıcı deneyimine odaklanan Oppo, yeni Reno 13 serisinde Android 15 tabanlı özel arayüzü ColorOS 15'i kullanıcılarla buluşturuyor. Serinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, aşırı ısınma sorununu ortadan kaldıran gelişmiş soğutma sistemi sayesinde 8 saate kadar kesintisiz oyun deneyimi sunabilmesi. Bu özellik, mobil oyun tutkunları için önemli bir avantaj sağlıyor.
Depolama seçenekleri konusunda da kullanıcılara geniş bir yelpaze sunan Oppo, Reno 13 serisini 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle birlikte 256GB'dan başlayıp 1TB'a kadar uzanan depolama alternatifleriyle piyasaya sürecek. Renk seçenekleri arasında Midnight Black ve Butterfly Purple gibi klasik tonların yanı sıra, standart model için Galaxy Blue, Pro versiyonu için ise Starlight Pink gibi özel renkler de bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.