Oppo Reno 13 serisinin Dimensity 8350'den güç alacağı onaylandı

Oppo, merakla beklenen Reno 13 serisinin teknik özelliklerini açıkladı. MediaTek Dimensity 8350 işlemcisiyle donatılacak olan yeni seri, önceki nesle kıyasla 1.5 kat daha yüksek performans sunacak. 25 Kasım'da Çin'de tanıtılacak olan serinin, akıllı telefon pazarında önemli bir rekabet yaratması bekleniyor.

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İşte Oppo Reno 13 serisinin beklenen özellikleri:

Performans ve kullanıcı deneyimine odaklanan Oppo, yeni Reno 13 serisinde Android 15 tabanlı özel arayüzü ColorOS 15'i kullanıcılarla buluşturuyor. Serinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, aşırı ısınma sorununu ortadan kaldıran gelişmiş soğutma sistemi sayesinde 8 saate kadar kesintisiz oyun deneyimi sunabilmesi. Bu özellik, mobil oyun tutkunları için önemli bir avantaj sağlıyor.

Ekran teknolojisinde de çıtayı yükselten Oppo, Reno 13 serisinde 1.5K çözünürlüğe sahip yüksek parlaklıkta bir panel kullanıyor. Göz sağlığını koruyan özel teknolojilerle donatılan ekran, uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Pil ömrü konusunda da iddialı olan marka, beş yıla kadar güvenilir performans sunacak batarya teknolojisini kullanıcılarla buluşturuyor. Sızıntılara göre standart model 5600mAh, Pro versiyonu ise 5900mAh kapasiteli pile sahip olacak.

Depolama seçenekleri konusunda da kullanıcılara geniş bir yelpaze sunan Oppo, Reno 13 serisini 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle birlikte 256GB'dan başlayıp 1TB'a kadar uzanan depolama alternatifleriyle piyasaya sürecek. Renk seçenekleri arasında Midnight Black ve Butterfly Purple gibi klasik tonların yanı sıra, standart model için Galaxy Blue, Pro versiyonu için ise Starlight Pink gibi özel renkler de bulunuyor.

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