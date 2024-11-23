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    Oppo Reno 13 serisinin Dimensity 8350'den güç alacağı onaylandı

    Oppo Reno 13 serisi; Dimensity 8350 işlemci, ColorOS 15 arayüzü ve güçlü pil özellikleriyle geliyor. İşte 25 Kasım'da tanıtılacak yeni seri hakkında tüm detaylar:
    Oppo Reno 13 serisinin Dimensity 8350'den güç alacağı onaylandı
    Oppo, merakla beklenen Reno 13 serisinin teknik özelliklerini açıkladı. MediaTek Dimensity 8350 işlemcisiyle donatılacak olan yeni seri, önceki nesle kıyasla 1.5 kat daha yüksek performans sunacak. 25 Kasım'da Çin'de tanıtılacak olan serinin, akıllı telefon pazarında önemli bir rekabet yaratması bekleniyor.

    İşte Oppo Reno 13 serisinin beklenen özellikleri:

    Performans ve kullanıcı deneyimine odaklanan Oppo, yeni Reno 13 serisinde Android 15 tabanlı özel arayüzü ColorOS 15'i kullanıcılarla buluşturuyor. Serinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, aşırı ısınma sorununu ortadan kaldıran gelişmiş soğutma sistemi sayesinde 8 saate kadar kesintisiz oyun deneyimi sunabilmesi. Bu özellik, mobil oyun tutkunları için önemli bir avantaj sağlıyor.

    Oppo Reno 13 serisinin Dimensity 8350'den güç alacağı onaylandı
    Ekran teknolojisinde de çıtayı yükselten Oppo, Reno 13 serisinde 1.5K çözünürlüğe sahip yüksek parlaklıkta bir panel kullanıyor. Göz sağlığını koruyan özel teknolojilerle donatılan ekran, uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Pil ömrü konusunda da iddialı olan marka, beş yıla kadar güvenilir performans sunacak batarya teknolojisini kullanıcılarla buluşturuyor. Sızıntılara göre standart model 5600mAh, Pro versiyonu ise 5900mAh kapasiteli pile sahip olacak.

    Depolama seçenekleri konusunda da kullanıcılara geniş bir yelpaze sunan Oppo, Reno 13 serisini 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle birlikte 256GB'dan başlayıp 1TB'a kadar uzanan depolama alternatifleriyle piyasaya sürecek. Renk seçenekleri arasında Midnight Black ve Butterfly Purple gibi klasik tonların yanı sıra, standart model için Galaxy Blue, Pro versiyonu için ise Starlight Pink gibi özel renkler de bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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