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    Lansmana saatler kala Oppo Pad 3'ün önemli özellikleri, şirket tarafından onaylandı

    Oppo'nun yeni tableti Pad 3, güçlü Dimensity 8350 işlemcisi ve 70 güne varan pil ömrüyle dikkat çekiyor. İşte 25 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen tabletin detayları: 
    Oppo Pad 3'ün önemli özellikleri, şirket tarafından onaylandı Tam Boyutta Gör
    Oppo, tablet pazarındaki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği Oppo Pad 3, üst düzey teknik özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Yakın bir zamanda ise şirket, 25 Kasım'da Reno 13 serisi ile birlikte tanıtılacak olan yeni tabletinin bazı önemli özelliklerini resmi olarak doğruladı.

    İşte Oppo Pad 3'ün beklenen özellikleri:

    Oppo'nun Weibo'da paylaştığı bilgilere göre, Pad 3'ün kalbinde MediaTek Dimensity 8350 işlemci yer alacak. Bu yeni nesil işlemci, selefinden daha güçlü bir performans vadediyor. Özellikle GPU ve CPU performansında, Pad 2'de kullanılan Dimensity 9000'i geride bırakması beklenen işlemci, tablet kullanıcılarına akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca cihaz, uzun vadeli kullanım için ideal olan 512 GB'a kadar depolama seçeneğiyle gelecek ve en güncel ColorOS 15 arayüzünü çalıştıracak.

    Oppo Pad 3'ün önemli özellikleri, şirket tarafından onaylandı Tam Boyutta Gör
    Tabletin en çarpıcı özelliklerinden biri de batarya performansı olacak. Oppo'nun iddiasına göre Pad 3, tek şarjla bekleme modunda 70 güne kadar dayanabiliyor. Geçmiş raporlara göre tabletin 9510mAh kapasiteli bir bataryaya ve 67W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Bu özellikler kullanıcılara, uzun süreli kullanım gerektiren iş ve eğlence senaryoları için ideal bir çözüm sunabilir.

    Görüntü teknolojileri konusunda da iddialı olan Oppo Pad 3, 11,6 inç boyutunda bir LCD ekranla gelecek. 2,8K çözünürlük sunacak ekran, 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. İnce tasarımıyla da dikkat çeken tablet, 6,29 mm kalınlığa ve 533 gram ağırlığa sahip olacak. Renk seçeneklerinde ise kullanıcılar, tableti Gümüş ve Mor renk seçenekleriyle satın alabilecek.

    Kaynakça https://weibo.com/1710173801/P1tUJcY9X https://weibo.com/1710173801/P1D9354Hz
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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