Lansmana saatler kala Oppo Pad 3'ün önemli özellikleri, şirket tarafından onaylandı

İşte Oppo Pad 3'ün beklenen özellikleri:
Oppo'nun Weibo'da paylaştığı bilgilere göre, Pad 3'ün kalbinde MediaTek Dimensity 8350 işlemci yer alacak. Bu yeni nesil işlemci, selefinden daha güçlü bir performans vadediyor. Özellikle GPU ve CPU performansında, Pad 2'de kullanılan Dimensity 9000'i geride bırakması beklenen işlemci, tablet kullanıcılarına akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca cihaz, uzun vadeli kullanım için ideal olan 512 GB'a kadar depolama seçeneğiyle gelecek ve en güncel ColorOS 15 arayüzünü çalıştıracak.
Görüntü teknolojileri konusunda da iddialı olan Oppo Pad 3, 11,6 inç boyutunda bir LCD ekranla gelecek. 2,8K çözünürlük sunacak ekran, 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. İnce tasarımıyla da dikkat çeken tablet, 6,29 mm kalınlığa ve 533 gram ağırlığa sahip olacak. Renk seçeneklerinde ise kullanıcılar, tableti Gümüş ve Mor renk seçenekleriyle satın alabilecek.Kaynakça https://weibo.com/1710173801/P1tUJcY9X https://weibo.com/1710173801/P1D9354Hz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.