Lansmana saatler kala Oppo Pad 3'ün önemli özellikleri, şirket tarafından onaylandı

Tam Boyutta Gör Oppo, tablet pazarındaki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği Oppo Pad 3, üst düzey teknik özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Yakın bir zamanda ise şirket, 25 Kasım'da Reno 13 serisi ile birlikte tanıtılacak olan yeni tabletinin bazı önemli özelliklerini resmi olarak doğruladı.

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İşte Oppo Pad 3'ün beklenen özellikleri:

Oppo'nun Weibo'da paylaştığı bilgilere göre, Pad 3'ün kalbinde MediaTek Dimensity 8350 işlemci yer alacak. Bu yeni nesil işlemci, selefinden daha güçlü bir performans vadediyor. Özellikle GPU ve CPU performansında, Pad 2'de kullanılan Dimensity 9000'i geride bırakması beklenen işlemci, tablet kullanıcılarına akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca cihaz, uzun vadeli kullanım için ideal olan 512 GB'a kadar depolama seçeneğiyle gelecek ve en güncel ColorOS 15 arayüzünü çalıştıracak.

Tam Boyutta Gör Tabletin en çarpıcı özelliklerinden biri de batarya performansı olacak. Oppo'nun iddiasına göre Pad 3, tek şarjla bekleme modunda 70 güne kadar dayanabiliyor. Geçmiş raporlara göre tabletin 9510mAh kapasiteli bir bataryaya ve 67W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Bu özellikler kullanıcılara, uzun süreli kullanım gerektiren iş ve eğlence senaryoları için ideal bir çözüm sunabilir.

Görüntü teknolojileri konusunda da iddialı olan Oppo Pad 3, 11,6 inç boyutunda bir LCD ekranla gelecek. 2,8K çözünürlük sunacak ekran, 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. İnce tasarımıyla da dikkat çeken tablet, 6,29 mm kalınlığa ve 533 gram ağırlığa sahip olacak. Renk seçeneklerinde ise kullanıcılar, tableti Gümüş ve Mor renk seçenekleriyle satın alabilecek.

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Oppo Pad 3'ün önemli özellikleri, şirket tarafından onaylandı