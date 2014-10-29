Oppo'nun otomatik dönebilen kamera modüllü akıllı telefonu N3 resmiyet kazandı





Oppo'nun bir süredir sosyal mecralarda ipuçlarını paylaştığı kamera odaklı yeni amiral gemi modeli akıllı telefonu N3 bugün itibariyle resmiyete kavuştu. Önceki versiyon gibi bu model de ilklerle geliyor.





Oppo N3 modelinin en dikkat çeken tarafı motorlu dönebilen kamera modülü. 16MP çözünürlüğündeki kamera modülünün mekanizması Schneider Electric ortaklığında hazırlanmış. Kamera kullanıcı özçekim yapmak istediğinde ilgili butona basmasıyla 206 derece otomatik olarak dönebiliyor.





Ayrıca bu sayede otomatik panorama fotoğraflar çekmek ve hareketli nesnelere odaklanmak da mümkün hale geliyor. Oppo N3 bu açıdan akıllı telefon dünyasında hatta mobil dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. O-Click aksesuarı ise uzaktan bu otomatik modülü kontrol etmenizi ve deklanşör olarak kullanmanızı sağlıyor.





Aslında Oppo N3 donanım tarafında ses getirecek özellikler içermiyor. 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801AC yongaseti, 5.5 inçlik Full HD ekran, 3000mAh gücünde batarya, 2GB RAM, 9.9mm kalınlık, 192gr ağırlık şeklindeki özellikleri ile biraz kaba bir cihaz karşımızda. Oppo R5 modeli düşünüldüğünde neredeyse iki kattan fazla bir kalınlık sözkonusu.





Günümüz amiral gemi modellerinden biraz geride kalabilecek olan Oppo N3'ün daha çok dönebilir kamerası ile öne çıkmaya çalışacağı tahmin ediliyor. Modelde VOOC mini şarj adaptörü sayesinde 30 dakika şarj ile yüzde 75 doluluk oranını yakalamak mümkün.





Oppo N1 modeli ile ilk kez gördüğümüz arka dokunmatik panel Oppo N3 modelinde yerini parmak izi okuyucusuna bırakmış. Okuyucu, parmak izlerine farklı fonksiyonlar atarken ayrıca bir dokunmatik panel olarak kullanma imkanı da sunuyor. Oppo okuyucunun çok hızlı ve akıcı olduğunu belirtiyor.





Model Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde daha sade bir tasarıma kavuşan Color OS 2.0i kullanıcı arayüzünü çalıştırıyor. Model yıl sonuna doğru 649$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-announces-the-N3---motorized-swivel-camera-multi-purpose-fingerprint-sensor-and-lightning-fast-charging_id62286