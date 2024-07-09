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    Oppo A38'in Türkiye fiyatı açıklandı

    Oppo A38, Türkiye'de satışa çıkıyor. Oppo A38'in Türkiye fiyatı belli oldu. Oppo A38 Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.                                    
    Oppo A38'in Türkiye fiyatı açıklandı: İşte Oppo A38 özellikleri! Tam Boyutta Gör
    Oppo’nun 2023’ün Eylül ayında tanıtımını yaptığı akıllı telefonu Oppo A38, Türkiye’de satışa çıkıyor. Oppo A38 fiyatı ve satış tarihi açıklandı.

    💸 Oppo A38 fiyatı

    Oppo A38, 8.499 TL fiyatı ile 12 Temmuz’dan itibaren operatörlerde, e-ticaret sitelerinde ve perakende mağazalarında satışa sunulacak.

    90 Hz ekran, Helio G85 yonga seti, 50 MP kamera

    Oppo A38, 90 Hz yenileme hızı ve 720 nit parlaklık sunan HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Cihaz gücünü MediaTek’in Helio G85 yonga setinden alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan telefonda hafıza kartı desteği mevcut.

    Oppo A38’de 50 MP çözünürlüğünde yapay zeka özellikli ana kameraya ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne yer veriliyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

    Oppo A38'in Türkiye fiyatı açıklandı: İşte Oppo A38 özellikleri! Tam Boyutta Gör
    5.000 mAh büyüklüğünde gelen Oppo A38’deki 33W SUPERVOOC hızlı şarj teknoloji sayesinde 75 dakikada tamamen dolum yapıyor. Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda ColorOS 13.1 arayüzü kullanılıyor.

    Oppo, gürültülü ortamda çalışan veya işitme güçlüğü çeken kişiler için Ultra Ses Modu özelliğini sunuyor. Kalitede herhangi bir bozulmaya neden olmadan 81 dB'ye kadar maksimum ses seviyesi elde edebiliyor. Normal yüzde 100 ses seviyesine kıyasla 4,7 dB'yi daha yüksek ses seviyesine ulaşılıyor.

    📱 Oppo A38 özellikleri

    • Tasarım: Kalınlık: 8.16mm, Ağırlık: 190g
    • Renk Seçenekleri: Parlak Sarı, Parlak Siyah
    • Ekran Boyutu: 6.56" 
    • Ekran Kasa Oranı: %89.8
    • Çözünürlük: HD + (1612×720)
    • Yenileme hızı: 90Hz
    • Renk Gamı: %100 DCI-P3
    • En Yüksek Parlaklık: 700nit (Yüksek Parlaklık Modunda)
    • İşlemci: MediaTek Helio G85
    • Depolama: 4GB RAM + 128GB ROM
    • Arka Kamera: 50MP AI Kamera + 2MP Bokeh Kamera
    • Ön Kamera: 5MP Ön Kamera
    • Çekim Modu: 50MP Ultra Net Fotoğrafçılık, Portre Bokeh, Portre Rötuşu
    • Batarya Kapasitesi: 5000mAh
    • Hızlı Şarj: 33W SUPERVOOC, 75 dakikada %100
    • Arayüz: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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