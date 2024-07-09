Oppo A38'in Türkiye fiyatı açıklandı

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Tam Boyutta Gör Oppo’nun 2023’ün Eylül ayında tanıtımını yaptığı akıllı telefonu Oppo A38, Türkiye’de satışa çıkıyor. Oppo A38 fiyatı ve satış tarihi açıklandı.

💸 Oppo A38 fiyatı

Oppo A38, 8.499 TL fiyatı ile 12 Temmuz’dan itibaren operatörlerde, e-ticaret sitelerinde ve perakende mağazalarında satışa sunulacak.

90 Hz ekran, Helio G85 yonga seti, 50 MP kamera

Oppo A38, 90 Hz yenileme hızı ve 720 nit parlaklık sunan HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Cihaz gücünü MediaTek’in Helio G85 yonga setinden alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan telefonda hafıza kartı desteği mevcut.

Oppo A38’de 50 MP çözünürlüğünde yapay zeka özellikli ana kameraya ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne yer veriliyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 5.000 mAh büyüklüğünde gelen Oppo A38’deki 33W SUPERVOOC hızlı şarj teknoloji sayesinde 75 dakikada tamamen dolum yapıyor. Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda ColorOS 13.1 arayüzü kullanılıyor.

Oppo, gürültülü ortamda çalışan veya işitme güçlüğü çeken kişiler için Ultra Ses Modu özelliğini sunuyor. Kalitede herhangi bir bozulmaya neden olmadan 81 dB'ye kadar maksimum ses seviyesi elde edebiliyor. Normal yüzde 100 ses seviyesine kıyasla 4,7 dB'yi daha yüksek ses seviyesine ulaşılıyor.

📱 Oppo A38 özellikleri

Tasarım : Kalınlık: 8.16mm, Ağırlık: 190g

: Kalınlık: 8.16mm, Ağırlık: 190g Renk Seçenekleri : Parlak Sarı, Parlak Siyah

: Parlak Sarı, Parlak Siyah Ekran Boyutu : 6.56"

: 6.56" Ekran Kasa Oranı : %89.8

: %89.8 Çözünürlük : HD + (1612×720)

: HD + (1612×720) Yenileme hızı : 90Hz

: 90Hz Renk Gamı : %100 DCI-P3

: %100 DCI-P3 En Yüksek Parlaklık : 700nit (Yüksek Parlaklık Modunda)

: 700nit (Yüksek Parlaklık Modunda) İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 Depolama : 4GB RAM + 128GB ROM

: 4GB RAM + 128GB ROM Arka Kamera : 50MP AI Kamera + 2MP Bokeh Kamera

: 50MP AI Kamera + 2MP Bokeh Kamera Ön Kamera : 5MP Ön Kamera

: 5MP Ön Kamera Çekim Modu : 50MP Ultra Net Fotoğrafçılık, Portre Bokeh, Portre Rötuşu

: 50MP Ultra Net Fotoğrafçılık, Portre Bokeh, Portre Rötuşu Batarya Kapasitesi : 5000mAh

: 5000mAh Hızlı Şarj : 33W SUPERVOOC, 75 dakikada %100

: 33W SUPERVOOC, 75 dakikada %100 Arayüz: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

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