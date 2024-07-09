Oppo A38'in Türkiye fiyatı açıklandı

💸 Oppo A38 fiyatı
Oppo A38, 8.499 TL fiyatı ile 12 Temmuz’dan itibaren operatörlerde, e-ticaret sitelerinde ve perakende mağazalarında satışa sunulacak.
90 Hz ekran, Helio G85 yonga seti, 50 MP kamera
Oppo A38, 90 Hz yenileme hızı ve 720 nit parlaklık sunan HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Cihaz gücünü MediaTek’in Helio G85 yonga setinden alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan telefonda hafıza kartı desteği mevcut.
Oppo A38’de 50 MP çözünürlüğünde yapay zeka özellikli ana kameraya ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne yer veriliyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.
Oppo, gürültülü ortamda çalışan veya işitme güçlüğü çeken kişiler için Ultra Ses Modu özelliğini sunuyor. Kalitede herhangi bir bozulmaya neden olmadan 81 dB'ye kadar maksimum ses seviyesi elde edebiliyor. Normal yüzde 100 ses seviyesine kıyasla 4,7 dB'yi daha yüksek ses seviyesine ulaşılıyor.
📱 Oppo A38 özellikleri
- Tasarım: Kalınlık: 8.16mm, Ağırlık: 190g
- Renk Seçenekleri: Parlak Sarı, Parlak Siyah
- Ekran Boyutu: 6.56"
- Ekran Kasa Oranı: %89.8
- Çözünürlük: HD + (1612×720)
- Yenileme hızı: 90Hz
- Renk Gamı: %100 DCI-P3
- En Yüksek Parlaklık: 700nit (Yüksek Parlaklık Modunda)
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- Depolama: 4GB RAM + 128GB ROM
- Arka Kamera: 50MP AI Kamera + 2MP Bokeh Kamera
- Ön Kamera: 5MP Ön Kamera
- Çekim Modu: 50MP Ultra Net Fotoğrafçılık, Portre Bokeh, Portre Rötuşu
- Batarya Kapasitesi: 5000mAh
- Hızlı Şarj: 33W SUPERVOOC, 75 dakikada %100
- Arayüz: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.