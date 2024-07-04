OPPO'dan Türkiye'ye önemli yatırım: Yüksek teknoloji üretim kapasitesi artıyor

OPPO, Türkiye’deki yatırımı büyütüyor
Mayıs 2021’de İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikayı faaliyete geçirerek üretim kapasitesini ve istihdam olanaklarını artıran OPPO, 3 yıl içinde yüzde 95,8 marka bilinirliğine ulaşmış durumda. OPPO Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç, konu hakkında yaptığı açıklamada “AGM ile stratejik ortaklığımız ve ‘Türkiye için Türkiye’de’ stratejimizle Türkiye’deki yüksek teknoloji üretim yeteneklerini geliştirmeyi, istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde ülkenin en iyi üç akıllı telefon markasından biri olmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
OPPO’nun Türkiye’deki fabrikasında Reno ve A serisi ürünlerinin üretimi yapılıyor. Ortalama üretim kapasitesi saatte 20-50 arası telefon olan tesisin verim oranı yüzde 98,5, ilk arıza oranı yüzde 0,23’ten az ve varışta arızalı (Defective On Arrival - DOA) oranı ise milyonda 165 parçanın altında yer alıyor. Son olarak üretim tesisinde gelişmiş üretim yürütme sistemi, yüksek hızlı alma ve yerleştirme makineleri kullanılan Yüzey Montaj Teknoloji (SMT) hatları, her bağlantıyı incelemek için gelişmiş lehim macunu denetimi, Otomatik Optik Denetim (AOI) sistemleri ve Temel Performans Göstergeleri (KPI) gibi teknolojilerin yer aldığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.