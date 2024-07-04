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    OPPO'dan Türkiye'ye önemli yatırım: Yüksek teknoloji üretim kapasitesi artıyor

    2023 yılında dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan OPPO, yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesi olan AGM fabrikası ile Türkiye’deki faaliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.
    OPPO, Türkiye'deki yüksek teknolojili üretimini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl 100 milyonun üzerinde sevkiyat gerçekleştirerek dünyanın 4. büyük akıllı telefon üreticisi olan OPPO’nun Türkiye’de Mıstaçoğlu Holding’e bağlı AGM A.Ş. ile olan ortaklığı devam ediyor. 2019 yılında Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan OPPO, şimdi ise yüksek teknolojili üretim kapasitesini artıracağını söylüyor.

    OPPO, Türkiye’deki yatırımı büyütüyor

    Mayıs 2021’de İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikayı faaliyete geçirerek üretim kapasitesini ve istihdam olanaklarını artıran OPPO, 3 yıl içinde yüzde 95,8 marka bilinirliğine ulaşmış durumda. OPPO Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç, konu hakkında yaptığı açıklamada “AGM ile stratejik ortaklığımız ve ‘Türkiye için Türkiye’de’ stratejimizle Türkiye’deki yüksek teknoloji üretim yeteneklerini geliştirmeyi, istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde ülkenin en iyi üç akıllı telefon markasından biri olmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

    OPPO, Türkiye'deki yüksek teknolojili üretimini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan fabrikamızda yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine ulaşan fabrika için Mıstaçoğlu Holding CEO’su Yücel Kubanç, OPPO'nun mühendisleri ve teknik uzmanlarından oluşan özel bir ekiple çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar 1000 kişiyi aşkın istihdama ulaşmayı istediklerini söyledi.

    OPPO’nun Türkiye’deki fabrikasında Reno ve A serisi ürünlerinin üretimi yapılıyor. Ortalama üretim kapasitesi saatte 20-50 arası telefon olan tesisin verim oranı yüzde 98,5, ilk arıza oranı yüzde 0,23’ten az ve varışta arızalı (Defective On Arrival - DOA) oranı ise milyonda 165 parçanın altında yer alıyor. Son olarak üretim tesisinde gelişmiş üretim yürütme sistemi, yüksek hızlı alma ve yerleştirme makineleri kullanılan Yüzey Montaj Teknoloji (SMT) hatları, her bağlantıyı incelemek için gelişmiş lehim macunu denetimi, Otomatik Optik Denetim (AOI) sistemleri ve Temel Performans Göstergeleri (KPI) gibi teknolojilerin yer aldığını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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