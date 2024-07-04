OPPO'dan Türkiye'ye önemli yatırım: Yüksek teknoloji üretim kapasitesi artıyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl 100 milyonun üzerinde sevkiyat gerçekleştirerek dünyanın 4. büyük akıllı telefon üreticisi olan OPPO’nun Türkiye’de Mıstaçoğlu Holding’e bağlı AGM A.Ş. ile olan ortaklığı devam ediyor. 2019 yılında Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan OPPO, şimdi ise yüksek teknolojili üretim kapasitesini artıracağını söylüyor.

OPPO, Türkiye’deki yatırımı büyütüyor

Mayıs 2021’de İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikayı faaliyete geçirerek üretim kapasitesini ve istihdam olanaklarını artıran OPPO, 3 yıl içinde yüzde 95,8 marka bilinirliğine ulaşmış durumda. OPPO Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç, konu hakkında yaptığı açıklamada “AGM ile stratejik ortaklığımız ve ‘Türkiye için Türkiye’de’ stratejimizle Türkiye’deki yüksek teknoloji üretim yeteneklerini geliştirmeyi, istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde ülkenin en iyi üç akıllı telefon markasından biri olmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan fabrikamızda yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine ulaşan fabrika için Mıstaçoğlu Holding CEO’su Yücel Kubanç, OPPO'nun mühendisleri ve teknik uzmanlarından oluşan özel bir ekiple çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar 1000 kişiyi aşkın istihdama ulaşmayı istediklerini söyledi.

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OPPO’nun Türkiye’deki fabrikasında Reno ve A serisi ürünlerinin üretimi yapılıyor. Ortalama üretim kapasitesi saatte 20-50 arası telefon olan tesisin verim oranı yüzde 98,5, ilk arıza oranı yüzde 0,23’ten az ve varışta arızalı (Defective On Arrival - DOA) oranı ise milyonda 165 parçanın altında yer alıyor. Son olarak üretim tesisinde gelişmiş üretim yürütme sistemi, yüksek hızlı alma ve yerleştirme makineleri kullanılan Yüzey Montaj Teknoloji (SMT) hatları, her bağlantıyı incelemek için gelişmiş lehim macunu denetimi, Otomatik Optik Denetim (AOI) sistemleri ve Temel Performans Göstergeleri (KPI) gibi teknolojilerin yer aldığını belirtelim.

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