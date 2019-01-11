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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Optoma, CES 2019'da 4K akıllı ev eğlence sistemini duyurdu

Projeksiyon ve ses ürünleri tasarımcısı Optoma, CES 2019 fuarında Amazon Alexa ve Google Asistan destekli hoparlöre sahip 4K akıllı ev eğlence sistemini tanıttı. İşte Optoma P1'in tüm detayları.
4 ay
7,3b
1
3
Projeksiyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen video ve ses ürünleri üreticilerinden Optoma'nın yeni nesil hepsi bir arada akıllı ev eğlence sistemi CES 2019'un ilgi gören ürünlerinden biri oldu. 4K ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) ev eğlence projektörü Optoma P1; Amazon Alexa ve Google Asistan ses kontrol becerilerine, ultra kısa atım mesafesine ve Dolby Digital 2.0 destekli üst düzey dahili NuForce hoparlöre sahip.
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Her evde kolaylıkla kullanılabilmesi için yüksek teknoloji ile şık görünümü bir arada sunan ürün, CES 2019’da ilk kez ziyaretçilerle buluştu. 3000 lümen parlaklıkla 8.3 milyon piksellik net görüntüler oluşturan Optoma P1, Full HD ekranlardan dört kat daha fazla ayrıntıyı yalnızca birkaç santimetre mesafeden 120 inç büyüklükte görüntüleyebiliyor. HDR10 (High Dynamic Range) ve HLG (Hybrid Log Gamma) uyumu ile parlak beyazlar ve koyu siyahların sunulduğu gerçekçi renk performansı elde ediliyor.

NuForce hoparlörle kristal netliğinde ses deneyimi

Üst düzey ses konusunda öncü NuForce tarafından tasarlanan entegre hoparlör; kristal netliğinde sesler, dengeli orta frekanslar ve geniş frekans tepkisi sunarak gerçekçi seslerle zenginleştirilmiş TV ve film izleme deneyimleri sunuyor. Bas sesler için ayrı bölümlere, tüm aralığı kapsayan alüminyum sürücülere ve bozulmayı azaltmak için izole edilen hoparlör yuvalarına sahip olan NuForce entegre hoparlör, Dolby Digital ve Dolby Digital Plus ses kodlama özelliğiyle ön plana çıkıyor.
Optoma P1’de ayrıca, Optoma ürünlerinin en yeni akıllı özellikleri de bulunuyor. Bunlar arasında; Amazon Alexa ve Google Assistan özellikleri, akıllı IoT cihazları ile ev otomasyonu için IFTTT desteği ve Optoma Marketplace üzerinden Netflix ve YouTube gibi popüler yayın servislerine kolay erişim özellikleri yer alıyor. P1’in diğer akıllı özelliklerinden bir de Connect uygulamasıyla Optoma Infowall erişimine sahip olması. Çok yönlü kişiselleştirme olanağı sunan bu özellik sayesinde projektör evlerdeki enerji ekosisteminin merkezine yerleştirilebiliyor.

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kayamtky 4 ay
Ses sistemi ne kadar kaliteli olursa olsun, evde sinema için 5.1 ses sisteminin yerini tutamaz.
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Cute Hentai 4 ay
10k fiyat bandında satılan bir modeli mevcut.
İnceleme: chip.com.tr/...
Kutsal satış fiyatı: hepsiburada.com/...
Haber içeriği olan modelin fiyatının ne olacağı bariz belli. :)
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intel7mix 4 ay
Fiayatını söyledikten sonra hevesimizin kaçacağı belli.
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