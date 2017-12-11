Oreo güncellemesi alacak Android Wear saatlerin listesi yayınlandı

Google geçtiğimiz hafta Android 8.0 Oreo tabanlı en son Android Wear güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Sadece birkaç akıllı saat en yeni sürüme güncelleniyordu. Arama devi şimdi ise Oreo güncellemesini alacak akıllı saatlerin tam listesini yayınladı.

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dokunmatik ekran kilidi ve titreşim seviyesinin ayarlanması gibi Android Wear Oreo güncellemesini alan ilk cihaz olmuştu. Güncelleme ayrıca 7 yeni ülke ve bu ülkelerin dillerini de destekliyor. Google'a göre, Android Wear Oreo güncellemesi şu anda aşağıdaki akıllı saatler için yayınlanmış durumda: LG Watch Sport,ve titreşim seviyesinin ayarlanması gibi yeni özelliklere sahipgüncellemesini alan ilk cihaz olmuştu. Güncelleme ayrıcave bu ülkelerin dillerini de destekliyor. Google'a göre, Android Wear Oreoşu anda aşağıdaki akıllı saatler için yayınlanmış durumda:

Fossil Q Venture

LG Watch Sport



Louis Vuitton Tambour

Michael Kors Sofie

Montblanc Summit

Bu cihazların yanı sıra güncelleme aşağıdaki saatler için de test ediliyor:

Casio PRO TREK Smart WSD-F20

Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch

Diesel Full Guard

Emporio Armani Connected

Fossil Q Control

Fossil Q Explorist

Fossil Q Founder 2.0

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Gc Connect

Guess Connect

Huawei Watch 2

Hugo BOSS BOSS Touch

LG Watch Style

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Michael Kors Access Grayson

MIsfit Vapor

Mobvoi Ticwatch S & E

Movado Connect

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Tag Connected Modular 45

Tommy Hilfiger 24/7 You

ZTE Quartz

Android Wear Oreo'nun bu cihazlara tam olarak ne zaman ulaşacağı belli değil ancak en azından güncellemeyi çok fazla sayıda saatin alacağını bilmek sevindirici.

https://support.google.com/androidwear/thread/25693?hl=en