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Oreo güncellemesi alacak Android Wear saatlerin listesi yayınlandı

Google kısa süre önce Android Wear Oreo'yu dağıtmaya başlamıştı. Arama devi şimdi ise bu güncellemeyi alacak akıllı saatlerin tam listesini yayınladı. İşte güncellenecek cihazlar...
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google geçtiğimiz hafta Android 8.0 Oreo tabanlı en son Android Wear güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Sadece birkaç akıllı saat en yeni sürüme güncelleniyordu. Arama devi şimdi ise Oreo güncellemesini alacak akıllı saatlerin tam listesini yayınladı.
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LG Watch Sport, dokunmatik ekran kilidi ve titreşim seviyesinin ayarlanması gibi yeni özelliklere sahip Android Wear Oreo güncellemesini alan ilk cihaz olmuştu. Güncelleme ayrıca 7 yeni ülke ve bu ülkelerin dillerini de destekliyor. Google'a göre, Android Wear Oreo güncellemesi şu anda aşağıdaki akıllı saatler için yayınlanmış durumda:
  • Fossil Q Venture
  • LG Watch Sport
  • Louis Vuitton Tambour
  • Michael Kors Sofie
  • Montblanc Summit
Bu cihazların yanı sıra güncelleme aşağıdaki saatler için de test ediliyor:
  • Casio PRO TREK Smart WSD-F20
  • Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch
  • Diesel Full Guard
  • Emporio Armani Connected
  • Fossil Q Control
  • Fossil Q Explorist
  • Fossil Q Founder 2.0
  • Fossil Q Marshal
  • Fossil Q Wander
  • Gc Connect
  • Guess Connect
  • Huawei Watch 2
  • Hugo BOSS BOSS Touch
  • LG Watch Style
  • Michael Kors Access Bradshaw
  • Michael Kors Access Dylan
  • Michael Kors Access Grayson
  • MIsfit Vapor
  • Mobvoi Ticwatch S & E
  • Movado Connect
  • Nixon Mission
  • Polar M600
  • TAG Heuer Tag Connected Modular 45
  • Tommy Hilfiger 24/7 You
  • ZTE Quartz
Android Wear Oreo'nun bu cihazlara tam olarak ne zaman ulaşacağı belli değil ancak en azından güncellemeyi çok fazla sayıda saatin alacağını bilmek sevindirici.

https://support.google.com/androidwear/thread/25693?hl=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 1 yıl
Boşuna millet vermiyor 3k'yı Tambour'a bak Oreo'yu aldı hemen :D
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