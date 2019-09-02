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Ortaya çıkan EPYC, Intel Xeon modelinin %25’i fiyatında %20 daha hızlı

AMD Zen 2 mimarisiyle işlemci pazarında rekabeti zirveye tırmandırmaya devam ediyor. 3. nesil Ryzen işlemcilerden sonra sıra sunucu segmentinde.
3 gün
3,8b
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8
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel’in yıllardır hükmettiği işlemci pazarına Zen mimarisiyle geri dönüş yapan AMD agresif fiyat ve performans politikasını sürdürmeye devam ediyor. Sunucu segmentini Zen 2 ile tanıştırmaya hazırlanan firmanın ortaya çıkan EPYC modeli bir hayli iddialı geliyor.


Geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanına düşen mühendislik örneği Ryzen Threadripper işlemcisi performansıyla beklentileri bir adım daha öteye taşımıştı. Görünüşe göre daha fazlası EPYC işlemcileri için geçerli olacağa benziyor. Geekbench her ne kadar bir sunucu işlemcisi için belirleyici bir performans testi olmasa da az çok bir fikir vermesi açısından sonuçlar dikkate değer.

Test sonuçları 

Geekbench 4 testine tabi tutulan 2 EPYC 7742 işlemcisi toplamda 128 çekirdek 256 izlek barındırıyor ve 51 5859 MB bellekle desteklenmiş durumda. Tek çekirdek uygulamasında 4876 puan alan model çoklu çekirdekte 193 554 puan elde etmiş. Kıyaslamak gerekirse 4 Intel Xeon 8180M işlemcisiyle 112/224 konfigürasyonunda 155 000 puan civarında sonuç elde ediliyor.
Fiyatlandırma konusunda ise Intel tarafı 52 044$’a yükselirken kırmızı ekip yongasını 13 900$’dan satışa sunacak. Bu da rakamlar üzerinde konuşmak gerekirse yaklaşık %20 daha fazla performansı ¼’ü fiyata elde etmek manasına geliyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-epyc-chips-beat-intel-xeon-in-geekbench-for-price-25-of-the-price.html Yorum Yaz
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Hobar 3 gün en beğenilen
Daha önce de söyledim intel in amd nin bu üretim modeli ile baş etmesi çok zor. Adamlar sadece ccx üretip ryzen, threadripper, epyc e kadar tüm modelleri aynı çekirdeklerden yapıyor. Özellikle üst seviye işlemcilerde müthiş bir maliyet avantajı var.
Daha önce de söyledim intel in amd nin bu üretim modeli ile baş etmesi çok zor. Adamlar sadece ccx üretip ryzen, threadripper, epyc e kadar tüm modelleri aynı ç...
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Spider_hip 3 gün
Tamamdır sunucu kısmı da açık arayla bitti. Zaten ryzen 3xxx lerden sonra böyle bir bombanın sunucu kısmına geleceği de belliydi. Bu tarz sunucu pc toplayanlar zaten hem ciddi paralı hem de işi bilen insanlar ya da firmalar olduklarından, aralarından ben fanboyum ama intelden vazgeçmem diyende çıkmaz. Hangisi daha avantajlıysa anında dizer. Intelin pazar payı çok ciddi düşecek görünüyor.
Tamamdır sunucu kısmı da açık arayla bitti. Zaten ryzen 3xxx lerden sonra böyle bir bombanın sunucu kısmına geleceği de belliydi. Bu tarz sunucu pc toplayanlar ...
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sniper23 3 gün
Yazıyı çeviren muhterem dostumuz olayı yanlış anlamış.
Epyc 7742 zaten piyasada bulunan bir işlemci.
Olayı inceleyelim
"AMD has been going strong with ZEN2 and is ramping out products real fast to catch the momentum. In that mindset, a duo of 64-core Epyc chip was spotted in geekbench as tested by Servethehome. The difference in price and perf is quite remarkable."
Burada herhangi bir iddiadan veya bir şeyin geleceğinden bahsedilmiyor. Geekbench'de Çift soket işlemci ile test yapılmış, ve bu da birininin hoşuna gitmiş, o da bunu haber yapmış. Başka bir şey değil yani.
Yazıyı çeviren muhterem dostumuz olayı yanlış anlamış. Epyc 7742 zaten piyasada bulunan bir işlemci. Olayı inceleyelim "AMD has been going strong wit...
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muratkaya 1 gün
Bu işlemci Minecraft çalıştırır mı?
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DH Misafiri 1 gün
Bu nasıl bir fark %25 fiyatına %20 daha hızlı amd intelin ciğerini söküyor: şaka şaka danışıklı dövüş bunların ki
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DH Misafiri 1 gün
Amd gercek bombayi ddr5 le patlatacak
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ilkerinanç 2 gün
4 kat abartılı zaten ama 2.5 kat düşük fiyata daha iyi performans alıyorsan Intelin şapkayı önüne koyup düşünme zamanı geldi de geçiyor.
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Spider_hip 3 gün
Tamamdır sunucu kısmı da açık arayla bitti. Zaten ryzen 3xxx lerden sonra böyle bir bombanın sunucu kısmına geleceği de belliydi. Bu tarz sunucu pc toplayanlar zaten hem ciddi paralı hem de işi bilen insanlar ya da firmalar olduklarından, aralarından ben fanboyum ama intelden vazgeçmem diyende çıkmaz. Hangisi daha avantajlıysa anında dizer. Intelin pazar payı çok ciddi düşecek görünüyor.
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H34RTL3SS 3 gün
sniper23 ün dediği gibi olay biraz yanlış anlaşılmış yanlış anlatılmış
satışa çıkacak denmiş ama kaynak gösterilen sitede
4 tane intel işlemci 52k$ buna karşılık 2 tane AMD işlemci 13.9k$ denmiş yani ileride satılacak işlemciler değil halihazırda satıştalar
1 adet Intel Xeon 8180M 13.011?$ kabaca 1 adet 37k puan almış
1 adet AMD Epyc 7742 6.950$ kabaca 97k puan almış
kabaca amd intelden 2.6 kat daha performanslı ve yarı fiyatına
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sniper23 3 gün
Yazıyı çeviren muhterem dostumuz olayı yanlış anlamış.
Epyc 7742 zaten piyasada bulunan bir işlemci.
Olayı inceleyelim
"AMD has been going strong with ZEN2 and is ramping out products real fast to catch the momentum. In that mindset, a duo of 64-core Epyc chip was spotted in geekbench as tested by Servethehome. The difference in price and perf is quite remarkable."
Burada herhangi bir iddiadan veya bir şeyin geleceğinden bahsedilmiyor. Geekbench'de Çift soket işlemci ile test yapılmış, ve bu da birininin hoşuna gitmiş, o da bunu haber yapmış. Başka bir şey değil yani.
Yanıtla +9
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Hobar 3 gün en beğenilen
Daha önce de söyledim intel in amd nin bu üretim modeli ile baş etmesi çok zor. Adamlar sadece ccx üretip ryzen, threadripper, epyc e kadar tüm modelleri aynı çekirdeklerden yapıyor. Özellikle üst seviye işlemcilerde müthiş bir maliyet avantajı var.
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