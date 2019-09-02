Ortaya çıkan EPYC, Intel Xeon modelinin %25’i fiyatında %20 daha hızlı

Intel’in yıllardır hükmettiği işlemci pazarına Zen mimarisiyle geri dönüş yapan AMD agresif fiyat ve performans politikasını sürdürmeye devam ediyor. Sunucu segmentini Zen 2 ile tanıştırmaya hazırlanan firmanın ortaya çıkan EPYC modeli bir hayli iddialı geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanına düşen mühendislik örneği Ryzen Threadripper işlemcisi performansıyla beklentileri bir adım daha öteye taşımıştı. Görünüşe göre daha fazlası EPYC işlemcileri için geçerli olacağa benziyor. Geekbench her ne kadar bir sunucu işlemcisi için belirleyici bir performans testi olmasa da az çok bir fikir vermesi açısından sonuçlar dikkate değer.
Test sonuçlarıGeekbench 4 testine tabi tutulan 2 EPYC 7742 işlemcisi toplamda 128 çekirdek 256 izlek barındırıyor ve 51 5859 MB bellekle desteklenmiş durumda. Tek çekirdek uygulamasında 4876 puan alan model çoklu çekirdekte 193 554 puan elde etmiş. Kıyaslamak gerekirse 4 Intel Xeon 8180M işlemcisiyle 112/224 konfigürasyonunda 155 000 puan civarında sonuç elde ediliyor.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-epyc-chips-beat-intel-xeon-in-geekbench-for-price-25-of-the-price.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Epyc 7742 zaten piyasada bulunan bir işlemci.
Olayı inceleyelim
"AMD has been going strong with ZEN2 and is ramping out products real fast to catch the momentum. In that mindset, a duo of 64-core Epyc chip was spotted in geekbench as tested by Servethehome. The difference in price and perf is quite remarkable."
Burada herhangi bir iddiadan veya bir şeyin geleceğinden bahsedilmiyor. Geekbench'de Çift soket işlemci ile test yapılmış, ve bu da birininin hoşuna gitmiş, o da bunu haber yapmış. Başka bir şey değil yani.