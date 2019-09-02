Ortaya çıkan EPYC, Intel Xeon modelinin %25’i fiyatında %20 daha hızlı

Intel’in yıllardır hükmettiği işlemci pazarına Zen mimarisiyle geri dönüş yapan AMD agresif fiyat ve performans politikasını sürdürmeye devam ediyor. Sunucu segmentini Zen 2 ile tanıştırmaya hazırlanan firmanın ortaya çıkan EPYC modeli bir hayli iddialı geliyor.

Test sonuçları

https://www.guru3d.com/news-story/amd-epyc-chips-beat-intel-xeon-in-geekbench-for-price-25-of-the-price.html

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Geçtiğimiz günlerdeveri tabanına düşen mühendislik örneği Ryzen Threadripper işlemcisi performansıyla beklentileri bir adım daha öteye taşımıştı. Görünüşe göre daha fazlası EPYC işlemcileri için geçerli olacağa benziyor. Geekbench her ne kadar bir sunucu işlemcisi için belirleyici bir performans testi olmasa da az çok bir fikir vermesi açısından sonuçlar dikkate değer.testine tabi tutulanişlemcisi toplamdabarındırıyor ve 51 5859 MB bellekle desteklenmiş durumda. Tek çekirdek uygulamasında 4876 puan alan modelelde etmiş. Kıyaslamak gerekirsecivarında sonuç elde ediliyor.Fiyatlandırma konusunda isekırmızı ekip yongasınısunacak. Bu da rakamlar üzerinde konuşmak gerekirseelde etmek manasına geliyor.