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Otomobil devi Audi'ye şok! Şirketin CEO'su bu sabah tutuklandı

Audi CEO'su Rupert Stadler, Dieselgate soruşturmasında delilleri karartma ve soruşturmayı engelleme riski bulunduğu için Almanya'da tutuklandı. Stadler soruşturma boyunca göz altında tutulacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomobil devi Audi'ye şok! Şirketin CEO'su bu sabah tutuklandı
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Volkswagen Grubu'nun üzerine adeta bir kara bulut gibi çöken dizel emisyon skandalının yankıları hala sürüyor. Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada Dieselgate skandalı kapsamında soruşturması devam eden Audi patronu Rupert Stadler’in tutuklandığı bildirildi.

Volkswagen Grubu içerisinde patlak veren emisyon skandalı, grubun çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalara da sıçradı. Bu durumdan nasibini alan Audi, şimdi de şirketin CEO’su Rupert Stadler’in tutuklama kararıyla sarsıldı. Stadler’in dizel skandalıyla ilgili delilleri ortadan kaldırma ve soruşturmayı engelleme ihtimaline karşın tutuklandığı ve soruşturma süresince göz altında tutulacağı belirtildi.

Münih savcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada “Dizel faaliyetleri ve Audi motorlarıyla ilgili süren soruşturma kapsamında savcılık tarafından 18 Haziran 2018’de Profesör Rupert Stadler’in tutuklanmasına karar verildi.” denildi.

Volkswagen Grubu ve Audi tutuklamayı doğrularken, aksi kanıtlanana kadar Stadler’in masum olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Alman hükumeti geçtiğimiz hafta Volkswagen’e 1 milyar euroluk para cezası vermişti. Görünen o ki skandalın etkileri görülmeye devam edecek.


https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/audi-boss-rupert-stadler-arrested-dieselgate-investigation Yorum Yaz
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Slaved by makarna 11 ay en beğenilen
Bizde olsa vergi borcunu silerlerdi
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skyrime2828 11 ay
VAq..
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Pipisipispis 11 ay
Adama fetö kumpası kurmuşlar alman fetöcüleri
Yanıtla +28
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dere.beyi 11 ay
ALMANYANIN CARİ AÇIĞI
2016 DA 12 MİLYAR EURO
2017 DE 6,2 MİLYAR EURO
FAZLA VERDİ
affedermi lan onlar, iş adamı falan dinlerlermi TÜRKİYE mi orası
bizde
fetönün adamına beraat
fetöden haberi olmayan 5 günlük ER asker müebbet yer
BİZDE ZENGİNLER DOKUNULMAZDIR
ZENGİNLER İÇİN ADALETİN ANA VATANIDIR TÜRKİYE
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dr20mouse 11 ay
Bir BMW kaldı umarım onda sıkıntı çıkmaz. Alman olarak tek sevdiğim marka BMW 3
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K_Spartakus 11 ay dr20mouse
Mercedes-Benz anlaştığı için sıkıntı yok, gayet relaks davrandığı için VW gibi çuvallamadı.

BMW, Mercedes'e kaptırdığı koltuğu geri almak için çok çalışsın

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McLaren64 11 ay dr20mouse
BMW'ye de baskın yapmışlardı ve dizel motorları incelendi. Herhangi bir sorun çıkmadı. Rakipler bunlarla uğraşırken BMW yeni modelleri tanıtmakla meşgul.
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Slaved by makarna 11 ay en beğenilen
Bizde olsa vergi borcunu silerlerdi
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otobilge 11 ay
Bizdeki Audi sahipleride dışarı çıkmasın
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jimhendrix 11 ay
yaramaz çocuk noxvag.
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-Uzumaki Naruto- 11 ay
Hisseler düşmüş mu ondan haber verin?
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Pipisipispis 11 ay
Adama fetö kumpası kurmuşlar alman fetöcüleri
Yanıtla +28
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blacklotus01 11 ay
Buralar değerlenir
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skyrime2828 11 ay
VAq..
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