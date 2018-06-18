Otomobil devi Audi'ye şok! Şirketin CEO'su bu sabah tutuklandı

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Volkswagen Grubu'nun üzerine adeta bir kara bulut gibi çöken dizel emisyon skandalının yankıları hala sürüyor. Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada Dieselgate skandalı kapsamında soruşturması devam eden Audi patronu Rupert Stadler’in tutuklandığı bildirildi.

Volkswagen Grubu içerisinde patlak veren emisyon skandalı, grubun çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalara da sıçradı. Bu durumdan nasibini alan Audi, şimdi de şirketin CEO’su Rupert Stadler’in tutuklama kararıyla sarsıldı. Stadler’in dizel skandalıyla ilgili delilleri ortadan kaldırma ve soruşturmayı engelleme ihtimaline karşın tutuklandığı ve soruşturma süresince göz altında tutulacağı belirtildi.

Münih savcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada “Dizel faaliyetleri ve Audi motorlarıyla ilgili süren soruşturma kapsamında savcılık tarafından 18 Haziran 2018’de Profesör Rupert Stadler’in tutuklanmasına karar verildi.” denildi.

Volkswagen Grubu ve Audi tutuklamayı doğrularken, aksi kanıtlanana kadar Stadler’in masum olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Alman hükumeti geçtiğimiz hafta Volkswagen’e 1 milyar euroluk para cezası vermişti. Görünen o ki skandalın etkileri görülmeye devam edecek.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/audi-boss-rupert-stadler-arrested-dieselgate-investigation