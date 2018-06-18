Otomobil devi Audi'ye şok! Şirketin CEO'su bu sabah tutuklandı

Volkswagen Grubu içerisinde patlak veren emisyon skandalı, grubun çatısı altında faaliyet gösteren diğer markalara da sıçradı. Bu durumdan nasibini alan Audi, şimdi de şirketin CEO’su Rupert Stadler’in tutuklama kararıyla sarsıldı. Stadler’in dizel skandalıyla ilgili delilleri ortadan kaldırma ve soruşturmayı engelleme ihtimaline karşın tutuklandığı ve soruşturma süresince göz altında tutulacağı belirtildi.
Münih savcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada “Dizel faaliyetleri ve Audi motorlarıyla ilgili süren soruşturma kapsamında savcılık tarafından 18 Haziran 2018’de Profesör Rupert Stadler’in tutuklanmasına karar verildi.” denildi.
Volkswagen Grubu ve Audi tutuklamayı doğrularken, aksi kanıtlanana kadar Stadler’in masum olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Alman hükumeti geçtiğimiz hafta Volkswagen’e 1 milyar euroluk para cezası vermişti. Görünen o ki skandalın etkileri görülmeye devam edecek.
https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/audi-boss-rupert-stadler-arrested-dieselgate-investigation Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2016 DA 12 MİLYAR EURO
2017 DE 6,2 MİLYAR EURO
FAZLA VERDİ
affedermi lan onlar, iş adamı falan dinlerlermi TÜRKİYE mi orası
bizde
fetönün adamına beraat
fetöden haberi olmayan 5 günlük ER asker müebbet yer
BİZDE ZENGİNLER DOKUNULMAZDIR
ZENGİNLER İÇİN ADALETİN ANA VATANIDIR TÜRKİYE
BMW, Mercedes'e kaptırdığı koltuğu geri almak için çok çalışsın
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