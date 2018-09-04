Otomobil üreticileri, elektrikli otomobiller için çok az reklam harcaması yapıyor

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Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri, üretim hatlarını elektrikli otomobiller için elden geçirmeye ve batarya üreticileri ile çeşitli anlaşmalar yapmaya başlamış durumda. Üreticiler elektrikli otomobil üretimini artırmak ve sektörden payını almak için mücadele ederken Ford, GM, Nissan ve Toyota'dan yöneticiler müşterilerin elektrikli otomobil konusunda yeterli farkındalığa ulaşmadığından şikayet ediyor. Buna karşılık ABD'de yapılan bir araştırmaya göre üreticiler, müşterileri etkilemek ve elektrikli otomobil farkındalığı yaratmak için neredeyse hiç çaba sarf etmiyor.





Elektrikli otomobil konusunda cimri davrandılar

ABD'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Sierra Club tarafından paylaşılan yakın tarihli bir araştırmaya göre ABD'de faaliyet gösteren altı büyük otomobil üreticisi(General Motors, Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen ve Fiat Chrysler) geçtiğimiz yıl benzinli/dizel otomobillerin tanıtımı için milyonlarca dolarlık reklam harcaması yaptı. Buna karşılık söz konusu üreticiler, elektrikli otomobillerini tanıtmak ve satmak için reklam harcamalarında çok sınırlı bir meblağ kullandı.





Araştırma sonuçlarına göre Nissan geçtiğimiz yıl sadece Rogue modelini tanıtmak için ABD genelinde toplamda 50 milyon dolar civarında reklam harcaması yaptı. Buna karşılık şirketin elektrikli otomobili Leaf için ülke genelinde yaptığı reklam harcaması sadece 2.5 milyon dolarda kaldı. Bir diğer Japon otomobil üreticisi Toyota ise Rav4 modelini tanıtmak için ABD'de 80 milyon doların üzerinde reklam harcaması yaparken Prius Prime hibrit modeli için 5 milyon doların altında reklam harcaması yaptı.





ABD'li üreticiler diğer üreticilere kıyasla elektrikli otomobillerini tanıtmak için daha fazla reklam harcaması yapsa da onların da benzinli/dizel otomobiller için yapılan harcamalara kıyasla cimri davrandığını söylemek mümkün. Ford, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde en çok satan otomobil unvanını elde eden pick-up modeli F-150 için geçtiğimiz yıl ABD genelinde 200 milyon dolara yakın reklam harcaması yaparken elektrikli otomobilleri için aynı dönemde 10 milyon dolar civarında reklam harcamasında bulundu.





Araştırmaya göre elektrikli otomobillerin tanıtımına yönelik en yüksek bütçeyi ayıran şirket Chevrolet. Elektrikli otomobil modeli Bolt ile ABD'de başarılı satış rakamlarına(23 binin üzerinde) ulaşan şirket 2017'de Bolt'u tanıtmak için 15 milyon dolar civarında reklam harcaması yaptı. Bu meblağ şirketi rakiplerinin bir adım ötesine taşısa da şirket için yetersiz bir meblağ zira aynı dönemde pick-up modeli Silverado için yapılan reklam harcamaları 100 milyon doların üstünde.





Otomobil üreticilerinin ''Tüketiciler elektrikli otomobil istemiyor.'' şeklindeki sitemlerini gerçekçi bulmayan Sierra Club, tüketicilerin elektrikli otomobillere(reklamlara); benzinli ya da dizel otomobiller kadar maruz kalmadığını bu nedenle algılarının etkilenmiş olabileceğini vurguluyor. Halihazırda Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci elektrikli otomobil pazarı olan ABD'de bu yılın sonuna kadar toplamda 1 milyon elektrikli otomobilin yollarda olması bekleniyor. Bu sayının artmasıyla birlikte otomobil üreticileri, kazançlarını arttırdıkça daha fazla reklam harcaması yapabilir.

https://www.sierraclub.org/compass/2018/08/automakers-are-still-not-advertising-electric-cars