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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otomobil üreticileri, elektrikli otomobiller için çok az reklam harcaması yapıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre benzinli/dizel otomobilleri satmak için milyonlarca dolar reklam parası harcayan üreticiler, elektrikli otomobiller için neredeyse hiç reklam harcaması yapmıyor.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otomobil üreticileri, elektrikli otomobiller için çok az reklam harcaması yapıyor
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Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri, üretim hatlarını elektrikli otomobiller için elden geçirmeye ve batarya üreticileri ile çeşitli anlaşmalar yapmaya başlamış durumda. Üreticiler elektrikli otomobil üretimini artırmak ve sektörden payını almak için mücadele ederken Ford, GM, Nissan ve Toyota'dan yöneticiler müşterilerin elektrikli otomobil konusunda yeterli farkındalığa ulaşmadığından şikayet ediyor. Buna karşılık ABD'de yapılan bir araştırmaya göre üreticiler, müşterileri etkilemek ve elektrikli otomobil farkındalığı yaratmak için neredeyse hiç çaba sarf etmiyor


Elektrikli otomobil konusunda cimri davrandılar 

ABD'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Sierra Club tarafından paylaşılan yakın tarihli bir araştırmaya göre ABD'de faaliyet gösteren altı büyük otomobil üreticisi(General Motors, Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen ve Fiat Chrysler) geçtiğimiz yıl benzinli/dizel otomobillerin tanıtımı için milyonlarca dolarlık reklam harcaması yaptı. Buna karşılık söz konusu üreticiler, elektrikli otomobillerini tanıtmak ve satmak için reklam harcamalarında çok sınırlı bir meblağ kullandı. 


Araştırma sonuçlarına göre Nissan geçtiğimiz yıl sadece Rogue modelini tanıtmak için ABD genelinde toplamda 50 milyon dolar civarında reklam harcaması yaptı. Buna karşılık şirketin elektrikli otomobili Leaf için ülke genelinde yaptığı reklam harcaması sadece 2.5 milyon dolarda kaldı. Bir diğer Japon otomobil üreticisi Toyota ise Rav4 modelini tanıtmak için ABD'de 80 milyon doların üzerinde reklam harcaması yaparken Prius Prime hibrit modeli için 5 milyon doların altında reklam harcaması yaptı.


ABD'li üreticiler diğer üreticilere kıyasla elektrikli otomobillerini tanıtmak için daha fazla reklam harcaması yapsa da onların da benzinli/dizel otomobiller için yapılan harcamalara kıyasla cimri davrandığını söylemek mümkün. Ford, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde en çok satan otomobil unvanını elde eden pick-up modeli F-150 için geçtiğimiz yıl ABD genelinde 200 milyon dolara yakın reklam harcaması yaparken elektrikli otomobilleri için aynı dönemde 10 milyon dolar civarında reklam harcamasında bulundu.


Araştırmaya göre elektrikli otomobillerin tanıtımına yönelik en yüksek bütçeyi ayıran şirket Chevrolet. Elektrikli otomobil modeli Bolt ile ABD'de başarılı satış rakamlarına(23 binin üzerinde) ulaşan şirket 2017'de Bolt'u tanıtmak için 15 milyon dolar civarında reklam harcaması yaptı. Bu meblağ şirketi rakiplerinin bir adım ötesine taşısa da şirket için yetersiz bir meblağ zira aynı dönemde pick-up modeli Silverado  için yapılan reklam harcamaları 100 milyon doların üstünde.


Otomobil üreticilerinin ''Tüketiciler elektrikli otomobil istemiyor.'' şeklindeki sitemlerini gerçekçi bulmayan Sierra Club, tüketicilerin elektrikli otomobillere(reklamlara); benzinli ya da dizel otomobiller kadar maruz kalmadığını bu nedenle algılarının etkilenmiş olabileceğini vurguluyor. Halihazırda Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci elektrikli otomobil pazarı olan ABD'de bu yılın sonuna kadar toplamda 1 milyon elektrikli otomobilin yollarda olması bekleniyor. Bu sayının artmasıyla birlikte otomobil üreticileri, kazançlarını arttırdıkça daha fazla reklam harcaması yapabilir. 


https://www.sierraclub.org/compass/2018/08/automakers-are-still-not-advertising-electric-cars Yorum Yaz
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ProsesMuhendisi 8 ay
Gayet normal. Fosil yakıtlı araçlar bir yüzyıldan fazladır yeryüzünde iş görüyor. Bu şu anda bir paradigma. Dünyada ticaret nasıl tarım üzerinden sanayiye dönüşürken bir depresyon geçirdiyse bu olay da böyle olacak. Paradigmalar değişip dönüşecek ve tekrar paradigma halini alacak.
Şu anda kurulu bir düzen (paradigma) var ve dönüşüme uğruyor. Yaşadığımız küreselizm ve kapitalizm arası savaş sona erdiğinde bu habere konu olan elektrikli otomobil, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi daha bir çok şey şimdi olduğundan hızla ilerleyecek.
Gayet normal. Fosil yakıtlı araçlar bir yüzyıldan fazladır yeryüzünde iş görüyor. Bu şu anda bir paradigma. Dünyada ticaret nasıl tarım üzerinden sanayiye dönüş...
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kımyasal 8 ay en beğenilen
Ağırdan alıyorlar,alt yapı oluşturuyorlar.Elektrikli araç demek üreticiler için daha az kazanç.Az arıza veren ve yedek parça vb. giderleri minimize edilmiş elektrikli araçlar üreticilere satış sonrası kâr oranlarına düşüş olarak yansıyacak.Şimdiki araçların sırf tamiri için büyük bir pazar oluştu, elektrikli araçların pazara hâkimiyeti ile servis,tamir,yedek parça sektöründeki pasta azalacaktır.
Ağırdan alıyorlar,alt yapı oluşturuyorlar.Elektrikli araç demek üreticiler için daha az kazanç.Az arıza veren ve yedek parça vb. giderleri minimize edilmiş ele...
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kımyasal 8 ay en beğenilen
Ağırdan alıyorlar,alt yapı oluşturuyorlar.Elektrikli araç demek üreticiler için daha az kazanç.Az arıza veren ve yedek parça vb. giderleri minimize edilmiş elektrikli araçlar üreticilere satış sonrası kâr oranlarına düşüş olarak yansıyacak.Şimdiki araçların sırf tamiri için büyük bir pazar oluştu, elektrikli araçların pazara hâkimiyeti ile servis,tamir,yedek parça sektöründeki pasta azalacaktır.
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lterlemez 8 ay
Araçların menzilleri (kullanıcı tarafı), üretim ve/veya stok miktarları, üretim bantlarının durumu, yedek parça tedarik zinciri vb. konular nedeniyle bu kadar ilgi görmesi bile enteresan.
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darkaura 8 ay
biraz akillari varsa elektrikli araclari on plana cikarmazlar zaten. olay suki bir urunu bir kac bin adet araya cesit olarak uretmekle, yuz milyonlarcasini uretip piyasayi doyurmak tamamen farkli seyler. hacimli uretim cok buyuk kurulu uretim altyapisi, derin tedarikci ve hammadde iliskileri gerektiriyor. bugun volkswagen ve/veya toyota bundan kelli tum araclarimiz elektrikli olacak deseler yeterli bataryayi hic bir yerden tedarik edemezler. bu konuda su an en onde olan tesla. kendi dev batarya fabrikasini gigafactory i kuruyor. su asamada elektrikli araclari one cikarmak sadece teslaya hizmet eder, cunku akilli telefon furyasi gibi bir elektrikli arac furyasi patlarsa hic bir uretici yeterli sayida batarya uretecek yada tedarik edecek imkanlara sahip degil. global uretim miktari belli, talebi karsilayacak rakamlara ulasilmasi yillar alir. yapilacak fazladan her reklam seneler oncesinden altyapisini kurmaya baslamis olan teslaya hizmet eder. su durumda klasik otomotiv ureticileri icin en mantiklisi fazla one koymadan az sayida ureterek kendi teknolojilerini gelistirmek, yavas yavas piyasa olusturkca kendi uretim altyapilarini tedarik iliskilerini kurmak. dikkatli olmazlarsa kendilerini bir anda nokia nin konumunda buluverirler.
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khytr89 8 ay
3 5 saat sarjla 200 300km gittikleri icin kimsenin ilgisini cekmiyor. Bagajlarinda da uzun ve kalin kablosu var , su an icin resmen hamallik.
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Tommy Shelby 8 ay
Petrol baronları izin vermiyordur
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ProsesMuhendisi 8 ay
Gayet normal. Fosil yakıtlı araçlar bir yüzyıldan fazladır yeryüzünde iş görüyor. Bu şu anda bir paradigma. Dünyada ticaret nasıl tarım üzerinden sanayiye dönüşürken bir depresyon geçirdiyse bu olay da böyle olacak. Paradigmalar değişip dönüşecek ve tekrar paradigma halini alacak.
Şu anda kurulu bir düzen (paradigma) var ve dönüşüme uğruyor. Yaşadığımız küreselizm ve kapitalizm arası savaş sona erdiğinde bu habere konu olan elektrikli otomobil, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi daha bir çok şey şimdi olduğundan hızla ilerleyecek.
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