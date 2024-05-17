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    Toyota, Nissan ve Honda, yeni nesil otomobiller için güçlerini birleştiriyor

    Toyota, Nissan ve Honda’nın yeni nesil otomobiller için yapay zeka ve çipler özelinde güçlerini birleştireceği belirtiliyor. Aktarılanlara göre işbirliği 7 alanı kapsayacak.
    Toyota, Nissan ve Honda, yeni nesil otomobiller için güçlerini bi Tam Boyutta Gör
    Japonya ve Japon otomotiv devleri rakiplerinden geri kalmamak için yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Aktarılanlara göre Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yakında stratejik işbirliği çağrısında bulunacak. Bu çağrı, otomobil endüstrisinde dijital dönüşümü yakalamayı ve 2030'lara kadar yeni nesil otomobil geliştirmeyi hedefleyecek. Bu bağlamda Toyota, Nissan, Honda ve diğer büyük Japon otomobil üreticilerinin güçlerini birleştireceği ifade ediliyor.

    Toyota, Nissan ve Honda’dan kritik işbirliği

    Japon otomobil üreticileri hükümet stratejisi kapsamında 7 alanda işbirliği yapacağı belirtiliyor. Ancak ağırlıklı olarak yeni nesil araçlar için yazılım, üretken yapay zeka ve yarı iletkenler özelindeki hedeflere odaklanılacak. Toyota, Nissan, Honda ve diğerlerinin hedefler doğrultusunda ortaklaşa çalışması ve böylece dijitalleşme yarışmasında geliştirme maliyetlerini düşürmesi amaçlanıyor.

    Çalışılacak yedi alan içerisinde çipler, araç yazılım ve sistemlerini birbirine bağlayan uygulama programlama arayüzleri, sanal simülasyon, otomatik denetimlere olanak tanıyan üretken yapay zeka, siber saldırılara karşı güvenlik önlemleri, otonom sürüş için yüksek hassasiyetli 3D haritalar ve sensör teknolojileri yer alıyor. Bu alanlarda Japonya bir standart oluşmasını istiyor. Öte yandan araçlarda kullanılan temel işletim sistemleri her şirket tarafından bağımsız olarak geliştirilecek.

    Odak alanlardan da anlaşılacağı üzere işbirliği, yazılım tanımlı araçlara (SDV) odaklanıyor olacak. Yani, motor vb. donanımsal parçalar odak noktalar arasında yer almıyor. SDV tabanlı araçlar, uzaktan güncellemelerle yeni ve gelişmiş özelliklere erişebilmesine izin veriyor. Örneğin, kendi kendine sürüş teknolojisi olmayan bir araca yazılım güncellemesiyle bu işlevin kazandırılması gibi. Bu, günümüz akıllı telefonlarında izlenen bir yol.

    Tesla ve BYD’nin piyasada olan elektrikli modern araçları halihazırda bu altyapıya sahip. Genel olarak baktığımızda, yakın bir gelecekte otomobil üreticilerinin yazılım noktasında benzersiz ve güçlü olması gerekecek. Zira araçların gelişmişliğini belirleyen şey yazılım ve güncelleme destekleri belirleyecek. Önümüzdeki on yıl içerisinde otomobil üreticileri için ana gelir kalemlerinden birisinin de böylelikle yazılımların olması bekleniyor. Toyota, Nissan ve diğerleri 2025'ten itibaren SDV'leri piyasaya sürmeyi planlarken Japon firmalarının geri kalma lüksü yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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