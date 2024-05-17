Toyota, Nissan ve Honda, yeni nesil otomobiller için güçlerini birleştiriyor

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Tam Boyutta Gör Japonya ve Japon otomotiv devleri rakiplerinden geri kalmamak için yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Aktarılanlara göre Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yakında stratejik işbirliği çağrısında bulunacak. Bu çağrı, otomobil endüstrisinde dijital dönüşümü yakalamayı ve 2030'lara kadar yeni nesil otomobil geliştirmeyi hedefleyecek. Bu bağlamda Toyota, Nissan, Honda ve diğer büyük Japon otomobil üreticilerinin güçlerini birleştireceği ifade ediliyor.

Toyota, Nissan ve Honda’dan kritik işbirliği

Japon otomobil üreticileri hükümet stratejisi kapsamında 7 alanda işbirliği yapacağı belirtiliyor. Ancak ağırlıklı olarak yeni nesil araçlar için yazılım, üretken yapay zeka ve yarı iletkenler özelindeki hedeflere odaklanılacak. Toyota, Nissan, Honda ve diğerlerinin hedefler doğrultusunda ortaklaşa çalışması ve böylece dijitalleşme yarışmasında geliştirme maliyetlerini düşürmesi amaçlanıyor.

Çalışılacak yedi alan içerisinde çipler, araç yazılım ve sistemlerini birbirine bağlayan uygulama programlama arayüzleri, sanal simülasyon, otomatik denetimlere olanak tanıyan üretken yapay zeka, siber saldırılara karşı güvenlik önlemleri, otonom sürüş için yüksek hassasiyetli 3D haritalar ve sensör teknolojileri yer alıyor. Bu alanlarda Japonya bir standart oluşmasını istiyor. Öte yandan araçlarda kullanılan temel işletim sistemleri her şirket tarafından bağımsız olarak geliştirilecek.

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Odak alanlardan da anlaşılacağı üzere işbirliği, yazılım tanımlı araçlara (SDV) odaklanıyor olacak. Yani, motor vb. donanımsal parçalar odak noktalar arasında yer almıyor. SDV tabanlı araçlar, uzaktan güncellemelerle yeni ve gelişmiş özelliklere erişebilmesine izin veriyor. Örneğin, kendi kendine sürüş teknolojisi olmayan bir araca yazılım güncellemesiyle bu işlevin kazandırılması gibi. Bu, günümüz akıllı telefonlarında izlenen bir yol.

Tesla ve BYD’nin piyasada olan elektrikli modern araçları halihazırda bu altyapıya sahip. Genel olarak baktığımızda, yakın bir gelecekte otomobil üreticilerinin yazılım noktasında benzersiz ve güçlü olması gerekecek. Zira araçların gelişmişliğini belirleyen şey yazılım ve güncelleme destekleri belirleyecek. Önümüzdeki on yıl içerisinde otomobil üreticileri için ana gelir kalemlerinden birisinin de böylelikle yazılımların olması bekleniyor. Toyota, Nissan ve diğerleri 2025'ten itibaren SDV'leri piyasaya sürmeyi planlarken Japon firmalarının geri kalma lüksü yok.

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Toyota, Nissan ve Honda, yeni nesil otomobiller için güçlerini bi