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Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor, işte detaylar

Ülkemizde otomobillere uygulanan ÖTV yani özel tüketim vergisi, araçların motor hacimleri üzerinden hesaplanıyordu. Yeni kanun tasarısına göre ÖTV sistemi sil baştan ele alınıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobillere uygulanan özel tüketim vergisine düzenleme geliyor. Mevcut kanun çerçevesinde araçlara uygulanan ÖTV motor hacimleri üzerinden hesaplanırken, yürürlüğe girmesi halinde yeni düzenlemeyle birlikte aracın fiyatı ve ağırlığı gibi farklı kriterler çerçevesinde vergilendirme yapılacak.  
Şu anki mevcut tabloda fiyatı ne olursa olsun, aynı motor hacmine sahip iki binek otomobile aynı oranda ÖTV uygulaması yapılırken, tasarının kabul edilmesi halinde yıl sona ermeden önce otomobil dünyasında ülkemiz için yeni bir döneme girmiş ve farklı vergi oranlarını görmüş olacağız.

Motor hacmi değil, fiyata göre vergilendirme

Yeni tasarıya göre sadece binek otomobiller değil aynı zamanda en fazla 9 kişiye kadar yolcu taşıyan minibüsler ve taşıma kapasitesi 3.5 tonun altında olan panelvanlar da yeni düzenlemeden faydalanacak gibi görünüyor. Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu araçların fiyatı dışında, cinsi, taşıma kapasitesi ve fiyatı gibi kriterleri dikkate alarak ÖTV konusunda farklı oranlar tayin edecek. Yeni kanun tasarısı elektrikli otomobiller için de düzenlemeler içerecek.
Yeni ÖTV sistemi aracın tam elektrikli veya hibrit, hibrit olması halinde de motor hacmi gibi kriterler çerçevesinde gözden geçirilecek. Yapılan bu düzenlemenin pazara hareket getireceği de açık zira özellikle lüks sınıf araç satışları, kanun yürürlüğe girmeden artış gösterebilir.


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arrivederci 3 yıl
Siz petrolün varil fiyatı 100 dolardan 30 dolara düşünce ülkemizde benzin fiyatında fark gördünüzmü? Bu sistemde öyle olacaktır.
4 Yanıt Yanıtla +389
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Mr.Data 3 yıl
Trafik problemini araba aldırmayarak çözecekler
Yanıtla +296
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Spider_hip 3 yıl
29 yaşındayım, henüz daha araba alamadım. Hatta bedava verseler bile İstanbul'da insan yine bir düşünür. En basitinden her yer otopark, ve saati 5-10TL arasında değişiyor. Trafiği, köprü ücreti, paralı yolları da cabası. Petrole en yakın olupta dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülke de biziz.
Altında Ferrarin olsa ne yazar, yeri geliyor, toplu taşımayla 20dk da varacağın yere trafikten 2 saatte arabayla varamıyorsun. Tabi trafikte tıkanmışken, sağlı sollu seni sıkıştırıp, bozuk parayla camına tıklatan tinercileri geçebilirsen.
Tamam ben arabasız memnunum galiba. Arabam mı yok, derdim yok. Ha ama Antalya, Muğla gibi güney bölgelerinde yaşasam muhakkak alırdım.
29 yaşındayım, henüz daha araba alamadım. Hatta bedava verseler bile İstanbul'da insan yine bir düşünür. En basitinden her yer otopark, ve saati 5-10TL arasında...
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2 Yanıt Yanıtla +157
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Dentist1976 3 yıl
recaizade mahmut ekrem in araba sevdası adlı kitabına zam gelmiştir..
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ogameci 3 yıl
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wickersan 3 yıl
parayı kazanırken %45 gelir vergisi dv stopaj kazandığın parayı harcarken %110 vergi eşkiya bile daha merhametli olur
1 Yanıt Yanıtla +3
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ogameci 3 yıl wickersan
wickersan
parayı kazanırken %45 gelir vergisi dv stopaj kazandığın parayı harcarken %110 vergi eşkiya bile daha merhametli olur

bir amerikanla konuşuyorum vergilerden bahsettim
adam dedi ki
mafya hükümet mi sizin ki
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darkcald 3 yıl
VW BMW güncelleme yapiyor
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ogameci 3 yıl
hadi bakalım hep beraber maybach'a biniyoruz
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Fhistle-X 3 yıl ogameci
Hocam dikkat et resmini çektin diye vergisini senden istemesinler aman.
Yakında içimize çektiğimiz oksijen için bile vergi alacaklar valla...
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redboxer82 3 yıl
seat,toyota, volkswagen fiyat listesine bakiyim dedim hiçbiri göstermiyor, hepsi gizlemiş. : )
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jerry smith 3 yıl
Artık zevk almaya bakmalıyız
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redboxer82 3 yıl
[link=]http://www.hurriyet.com.tr/otomobil-otv-oranlarinda-degisiklige-gidildi-40287814[/link]
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İl teber 3 yıl
Onaylanan tasarı. Yani biz ilgilendiren kısım olarak ÖTV kanununda değişiklik yapmak için Bakanlar Kuruluna yetki veriyor.
Değişiklik üzerinde ise bakanlık çalışmaları devam ediyor.
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