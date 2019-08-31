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Otomobillerde emisyon değerlerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ve emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı.
10 dk.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomobiller ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

Son tarih 1 Eylül'dü

Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle otomobillerde yeni emisyon seviyesine geçiş yapılması öngörüldü. Ancak bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak, bu tarihte ertelemeye gidilmesini talep etti.
İlgili kesimlerin görüşlerini alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erteleme talebi üzerinde bir mutabakat oluşmadığını gördü. Bunun üzerine Bakanlık, otomotiv üreticilerine; yeni duruma uyum sağlamaları ve bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla geçiş süreci vermek üzere bir tebliğ değişikliği hazırladı.
Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ değişikliğine göre, yeni emisyon seviyeleri 1 Ekim 2019’da yürürlüğe girecek. Otomotiv üreticisi firmalara, bir aylık geçiş süresi tanınacak.


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mahmut716 1 dk.
biri özet geçebilir mi, neye zam geliyor şimdi?
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edgar1899 1 dk.
Konusunu açıyordum şimdi tam

Şöyle bir açıklama yapılmış Bakanlığın sitesinde;
BİR AYLIK UYUM DÖNEMİNİN ARDINDAN YENİ EMİSYON SEVİYESİNE GEÇİLECEK
Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ve otomobiller ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tebliğe göre, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Buna göre; otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.
SÜREÇ 2009’DA BAŞLADI
2009 yılında çıkartılan SGM-2009/22 sayılı tebliğle otomobil ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme yapılmıştı. 2017 yılında ise araçlardan Gerçek Sürüş şartlarında (RDE) çıkan Emisyonlarla ilgili düzenleme getirilmişti.
1 EYLÜL SON TARİHTİ
Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif yolcu/ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılması öngörüldü.
BAKANLIK GÖRÜŞE SUNDU
Bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak, bu tarihte ertelemeye gidilmesini talep etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üretici firmaların taleplerini dikkate alarak, hazırladığı taslak değişikliğini ilgili tüm kesimlerin görüşüne sundu.
MUTABAKAT OLUŞMADI
İlgili kesimlerden görüşleri toplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erteleme talebi üzerinde bir mutabakat oluşmadığını gördü. Bunun üzerine Bakanlık, otomotiv üreticisi firmalara; yeni duruma uyum sağlamaları ve bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla geçiş süreci vermek üzere bir tebliğ değişikliği hazırladı.
BİR AYLIK GEÇİŞ SÜRESİ
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğine göre, yeni emisyon seviyeleri 1 Ekim 2019’da yürürlüğe girecek. Otomotiv üreticisi firmalara, bir aylık geçiş süresi tanınacak.
1 EKİMDE YÜRÜRLÜKTE
Tebliğ değişikliğine göre, 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.
Otomotiv üreticisi firmalar Türkiye'ye satacakları araçlar için 2020 sonuna kadar emisyon seviyesinin ertelenmesini talep etmişti ve sanayi bakanlığı bunu görüşe açmıştı ancak mutabakat sağlanmamış açıklamaya göre bu sebeple sadece 1 aylık bir geçiş ertelemesi yapıldı.
Böylece 1 ekim 2019 itibariyle ülkemizde üretilip ülkemize satılacak araçlarda avrupa ile aynı emisyon seviyesinde olacak. Bunun sonucu olarak dizel araçlar ciddi şekilde etkileniyor, egea, clio, megane gibi araçların dizel versiyonlarına mevcut avrupa versiyonları gibi scr sistemi yani üre takviyesi gerekecek, toyota dizeli bıraktığı için, honda da mevcut motoru şu anda gelecek emisyon normunu sağladığı ve avrupada da satılabildiği için etkilenmeyecek gibi görünüyor. Araç başı çeşitli maliyetler belirtildi basında OSD başkanı Haydar Yenigün ortalama 500 euro şeklinde ifade etti ancak 900 euro olarak belirten bazı gazetecilerde var. Vergiler eklendiğinde dizel araç fiyatlarının benzinli muadillerine göre 5-10 bin aralığında artış göstereceği düşünülebilir gibi.
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