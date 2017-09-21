Otonom drone'lu teslimat ağı İsviçre'de kullanıma sunuluyor

Drone'lar yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığından beri UPS ve Amazon gibi büyük şirketler drone'larla kargo teslimatını mümkün kılmak için çalışmalar yürütüyor. Benzer bir amaçla yola çıkan İsviçreli lojistik şirketi MatterNet de uzun bir süredir İsviçre'de otonom drone ağını test ediyordu. Testleri tamamlayan ve işi bir adım ileriye taşıyan MatterNet, İsviçre'deki ilk otonom drone teslimat ağını başlatmaya hazırlanıyor. Drone'larını ve teslimat istasyonlarını hazırlayan şirket önümüzdeki ay otonom drone'larla ilk teslimatları iletmeye başlayacak.

Tıbbi Malzeme Taşıyacak

MatterNet'in projesi zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayarak yüksek verimlilik sunuyor ancak projedeki asıl önemli nokta bu değil. Kan ve patoloji örnekleri, test sonuçları gibi tıbbi ürünleri laboratuvarlar ve sağlık merkezleri arasında taşıyarak hayat kurtarma misyonu üstlenecek olan drone'ların 30 dakika içinde tıbbi malzemeleri gerekli kuruluşlara ileteceği belirtiliyor. MatterNet'in tanıtım videosuna göre sistemin kullanımı da son derece kolay.

Sağlık kurumlarının yakınına konumlandırılan MatterNet drone istasyonlarına QR kodu okutularak yerleştirilen tıbbı veriler önceden belirlenmiş noktalara otonom drone'lar aracılığıyla gönderiliyor. Malzemeleri alacak olan kişilerde yine aynı şekilde QR kodunu drone istasyonunda okutup pakete ulaşıyor. Şirketin taşıyacağı malzemeler şu an için küçük görünse de ilerleyen dönemlerde organ/doku nakli transferinde de kullanılması mümkün.

İlk etapta çok fazla drone kullanmayacak olan MatterNet her teslimat ağında bir ya da iki drone görevlendirmeyi planlıyor. İsviçre'deki uygulamanın başarılı bir şekilde tamamlanması halinde Almanya ve İngiltere'de de benzer teslimat ağları kuracağını açıklayan şirket geçtiğimiz aylarda nüfusu yüksek bölgelerde drone uçurmak için gerekli izinleri almıştı.

https://mttr.net/