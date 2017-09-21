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Amazon akıllı gözlük peşinde

Amazon Alexa dijital asistanı odağında çalışacak bir akıllı gözlük yakında sürpriz olmayabilir. Amazon küllenen bu konsepti yeniden hayata geçirmek niyetinde.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alexa dijital asistanı ile önemli işler başaran ve akıllı hoparlör segmentinin hakimi durumuna gelen Amazon bu potansiyeli daha farklı sektörlerde de kullanmak istiyor. Listenin başında giyilebilir cihazlar var.

Alexa dijital asistanı artık global bir marka haline gelmiş durumda. Amazon sadece akıllı hoparlörleri ile tabletlerinde kullansa da akıllı telefon ve akıllı saat üreticileri bu teknolojiyi lisanslamaya başladı. Bununla birlikte firmanın kendisi de donanım tarafında genişlemek istiyor.

Amazon genişlemek niyetinde
 

Sektörden gelen bilgilere göre firma Alexa asistanını temel alan bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor. Firmanın ilk giyilebilir cihazı olacak akıllı gözlükler akıllı telefonlara bağlı olarak çalışacak. Kemik iletimi üzerinden ses çıkışı verecek olan gözlük bu sayede kullanıcısının Alexa’yı daha net bir şekilde duymasını sağlayacak.

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Bu noktada Amazon’un ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Zira Google da zamanında böyle bir proje denemişti ancak olmadı. Akıllı telefon ve akıllı saat ile etkileşim geleneğine sahip tüketici kitlesinin gözlüklere alışması biraz zor gibi. Üstelik gözlüğün yapısı gereği büyük batarya da konulamıyor. Bu yüzden kullanım süresi çok kısalıyor.

Diğer taraftan Amazon’un bir akıllı güvenlik kamerası üzerinde çalıştığı da gündeme geldi. Amazon Echo Show odaklı geliştirilen güvenlik kamerası ile kullanıcılar canlı olarak ev veya ofislerini izleyebilecekler. Yeni ürünlerin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. 

 

https://www.cnet.com/news/amazon-reportedly-working-on-alexa-powered-smart-glasses/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Tutar bu. Sonuçta saat gibi günaşırı takılmıyor pil açısından endişe yaratmaz.
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St Batuhan 1 yıl
Saatler gibi 1 günü çıkaracak ve kablosuz şarj olacak bir gözlük gayet ideal. Yatarken saat takanlar olabilir ama gözlük takan yoktur sanırım. O nedenle de gece muhakkak çıkarılır ve ilgili yere koyulup şarj edilir. Bir de yan kısmına entegre olacak batarya hızlı değiştirilebilir de yapılırsa iyice sıkıntı azalır. İş ki ekran iyi olsun, dışarıdan bakınca sırıtmasın ve işlevsellik olsun. Alexa durumuyla Amazon yaptığı atılımı buraya iyi taşıyabilir.
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sniper23 1 yıl
Amazon belki bu işte heyecan getirecek işler yapabilir.
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