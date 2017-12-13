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Otoyollara gürültü perdesi ve ses yutan asfalt geliyor

Çevresel ses kirliliğinin önüne geçmek için kent merkezine yakın ve trafiğin yopun olduğu bölgelerde gürültü perdesi, ses yutucu asfalt ve yalıtım sağlayan peyzaj uygulamaları yapılacak.
1 yıl
4,1b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kent merkezi ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde karayollarındaki ses kirliliğini önlemek adına birtakım çözümler üretilecek. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan karayollarının gürültü kirliliği haritasının hazırlanacağını ve sonrasında eyleme geçeceklerini açıkladı.

Bakanlık bugüne kadar 629 km karayolunun gürültü haritasını hazırladı. 150 km muhtelif yolda da çalışmalar devam ediyor. Harita tamamlandıktan sonra yollardaki gürültü seviyesi yönetmelik kriterlerine uygun hale getirilecek.

Gürültü haritaları tamamlandıktan sonra belediyelerin belediyeler ile birlikte eyleme geçileceğini söyleyen Bakan Ahmet Arslan, "Ses bariyerleri, ses yutucu asfalt kaplamalar ve yalıtım sağlayan peyzaj uygulamaları yapılacak" dedi. Bu sayede Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği'ndeki kıstaslara uyum sağlanacak.


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muratai 1 yıl en beğenilen
Halkın gürültüye olan merakı ne olacak peki? Mahalle arasında modifiyeli araçlarıyla gaz kökleyenler, zırt pırt korna basanlar, gecenin bir vakti dışarıda bağıra çağıra konuşanlar?
Halkın gürültüye olan merakı ne olacak peki? Mahalle arasında modifiyeli araçlarıyla gaz kökleyenler, zırt pırt korna basanlar, gecenin bir vakti dışarıda bağır...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Father Torque 1 yıl
Ses bariyerlerine bazı şehirlerde rastlamıştım, oldukça basit, ucuz ama etkili bir yöntemken neden ülke çapında kullanılmadılar, bilinmez. Yine de bir yerden başlanacak olması güzel, ses bariyerleri tamam da ses yutan asfaltları sanırım torunlarımız görür ancak. Aslında belki de gerek bile olmaz, bazı asfaltlarda neredeyse lastik sesi hiç olmuyor (ama nadiren denk geliyorum bunlara) ses yutan yerine ondan yapsalar yeter.
Ses bariyerlerine bazı şehirlerde rastlamıştım, oldukça basit, ucuz ama etkili bir yöntemken neden ülke çapında kullanılmadılar, bilinmez. Yine de bir yerden b...
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12 Angry Men 1 yıl muratai
muratai

Halkın gürültüye olan merakı ne olacak peki? Mahalle arasında modifiyeli araçlarıyla gaz kökleyenler, zırt pırt korna basanlar, gecenin bir vakti dışarıda bağıra çağıra konuşanlar?

Aynen ya gecenın köründe mahalle arasında dip gaz yapan herifler yüzünden uyuyamıyoruz. Bunları denetleyen kimse yok, adamlar canları istediği kadar ses çıkarıyorlar.
murataiHalkın gürültüye olan merakı ne olacak peki? Mahalle arasında modifiyeli araçlarıyla gaz kökleyenler, zırt pırt korna basanlar, g...
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faniseyler 1 yıl
Çok yerinde bi karar.
Almanyada çoğu otoyolda vardı. Bizde niye yapılmıyor demiştim.
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SayınOzi 1 yıl
Aynisi köprülere de yapsalar. Insanlar manzaraya bakmak için gereksiz yere trafiğe sebep oluyorlar.
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Kragen 1 yıl
Önce bir düzgün asfalt atsaydınız ya yamalı bohçalarda gidiyoruz.
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zero-man 1 yıl
sanırsın yollarımız amerikadaki gibi 5+5 yayla gibi beton yollar..
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snoppy 1 yıl
oldu olacak tamamını tünel yapın, at gözlüğü takmış gibi yoldan arabadan başka hiçbir yeri görmeyelim.
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Mazotşist 1 yıl
Şehir içinde ağzımıza eksoz dayayıp bağırtanlara işlem yapmıyosunuz da gidip nelerle uğraşıyosunuz.
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BatuhanXxX 1 yıl
Şehir içinde Motor, Otoyollarda Lastiğin sürtünme sesi daha çok oluyor. Elektirikli araçlar ile Şehir içi gürültü azaltılması öncelik olmalı. Sonrasinda Sürtünme sesini yutan asfalt da denenebilir.
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kar98-k 1 yıl


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aspirin_00 1 yıl
elektrikli araçlar yaygınlaşırsa bunlara hiç gerek kalmayacak...
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muroooo19 1 yıl aspirin_00
aspirin_00

elektrikli araçlar yaygınlaşırsa bunlara hiç gerek kalmayacak...

bmw onların ses yapan modellerini tasarlıyor dostum tekrar düşün bence

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Spider_hip 1 yıl
Önce araçlardaki kornaları yasaklatmalılar. Kornanın hiç bir işe yaradığı yok. Öndeki 2sn durur korna, Trafik ışığı sarıya geçer korna, öndeki az yavaş gider korna, bir ton trafik vardır yine korna, sanki basınca açılıyor, minibüscüler gördüğü her vatandaşa binecek misin diye korna ile sorar, psikopattır korna, ruh hastasıdır korna, arkadaşa selam verir korna, sinyal kullanmaz mezevenk, neredeyse sola sağa dönerken bile sinyal yerine kornaya basar. Korna kullananların ehliyetlerini alsalar trafikte adam kalmaz, o yüzden kornaları söktürtmek lazım. Muayeneden geçmesin kornalı araçlar. Beyin mikmekten başka bir işe yaramıyor.
3 Yanıt Yanıtla +3
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buraoca2 1 yıl Spider_hip
Spider_hip

Önce araçlardaki kornaları yasaklatmalılar. Kornanın hiç bir işe yaradığı yok. Öndeki 2sn durur korna, Trafik ışığı sarıya geçer korna, öndeki az yavaş gider korna, bir ton trafik vardır yine korna, sanki basınca açılıyor, minibüscüler gördüğü her vatandaşa binecek misin diye korna ile sorar, psikopattır korna, ruh hastasıdır korna, arkadaşa selam verir korna, sinyal kullanmaz mezevenk, neredeyse sola sağa dönerken bile sinyal yerine kornaya basar. Korna kullananların ehliyetlerini alsalar trafikte adam kalmaz, o yüzden kornaları söktürtmek lazım. Muayeneden geçmesin kornalı araçlar. Beyin mikmekten başka bir işe yaramıyor.

Araçları bu şekilde kullananlar, bizi tehlikeye atmasınlar diye korna ile uyarmak zorunda kalıyoruz hocam ne yazıkki. Selektörden vs. anlamıyorlar.
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Kerim5100 1 yıl Spider_hip
Spider_hip

Önce araçlardaki kornaları yasaklatmalılar. Kornanın hiç bir işe yaradığı yok. Öndeki 2sn durur korna, Trafik ışığı sarıya geçer korna, öndeki az yavaş gider korna, bir ton trafik vardır yine korna, sanki basınca açılıyor, minibüscüler gördüğü her vatandaşa binecek misin diye korna ile sorar, psikopattır korna, ruh hastasıdır korna, arkadaşa selam verir korna, sinyal kullanmaz mezevenk, neredeyse sola sağa dönerken bile sinyal yerine kornaya basar. Korna kullananların ehliyetlerini alsalar trafikte adam kalmaz, o yüzden kornaları söktürtmek lazım. Muayeneden geçmesin kornalı araçlar. Beyin mikmekten başka bir işe yaramıyor.

Hocam selektörden anlasalar zaten kornaya gerek kalmayacak :(
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DoomBringer 1 yıl Spider_hip
kornasız olmaz, zira çok güzel stres atma yöntemi.
o minibüsçülere uzunca korna yapınca tam da gideceği yeri biliyor. hatta biraz daha uzun basınca zihin ana avrat sövmeye başlıyor ve rahatlıyor
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ulaştırma bakanı, gürültü kirliliği ve
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