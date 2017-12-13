Otoyollara gürültü perdesi ve ses yutan asfalt geliyor

Kent merkezi ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde karayollarındaki ses kirliliğini önlemek adına birtakım çözümler üretilecek. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan karayollarının gürültü kirliliği haritasının hazırlanacağını ve sonrasında eyleme geçeceklerini açıkladı.

Bakanlık bugüne kadar 629 km karayolunun gürültü haritasını hazırladı. 150 km muhtelif yolda da çalışmalar devam ediyor. Harita tamamlandıktan sonra yollardaki gürültü seviyesi yönetmelik kriterlerine uygun hale getirilecek.

Gürültü haritaları tamamlandıktan sonra belediyelerin belediyeler ile birlikte eyleme geçileceğini söyleyen Bakan Ahmet Arslan, "Ses bariyerleri, ses yutucu asfalt kaplamalar ve yalıtım sağlayan peyzaj uygulamaları yapılacak" dedi. Bu sayede Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği'ndeki kıstaslara uyum sağlanacak.