Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord bilgileri paylaşmadığı için engellendi

Tam Boyutta Gör Çoğunlukla oyuncuların kullandığı iletişim platformu Discord, bugün Türkiye’de erişime engellendi. Geçtiğimiz günlerde çocuklara taciz ve tehdit içerikleriyle gündeme gelen Discord’un tam olarak neden engellendiği belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Discord’un verileri güvenlik birimleriyle paylaşmayı reddetmesi nedeniyle engellendiği duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Discord, kendi bilgilerinin IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik" ifadelerini kullandı.

Discord'a erişim engeli geldi: İşte detaylar 14 sa. önce eklendi

Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

“Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz. Discord, kendi bilgilerinin IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik.”

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Bakan Uraloğlu Discord'un neden engellendiğini açıkladı