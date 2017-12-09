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BMW, hibrit bir M5 versiyonu geliştiriyor

BMW, yeni M5 için hibrit bir versiyon hazırlıyor. Bunun yanında BMW içi kaynaklardan gelen bilgiye göre Alman üretici merakla beklenen M2 CSL'in geliştirmesini durdurma kararı aldı.
1 yıl
2,9b
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9
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda resmiyete kavuşan yeni BMW M5 henüz sahiplerine teslim edilmeye başlanmadı. Ancak aracın önümüzdeki yıl Competition Package isimli bir versiyonunun piyasaya çıkacağı hali hazırda biliniyor. Ortaya çıkan yeni detaylar gösteriyor ki Bavyera'lı üretici araca hibrit bir versiyon kazandırma hazırlığında.
Şu anda konuyla ilgili pek fazla detay bilinmese de Bimmer Post forumundan elektrik motoruna sahip olacağı belirtilen M5 ile ilgili bilgiyi BMW içinden birisi aracılığıyla edindiğini ifade ediyor. Aracın prizli hibrit bir model mi yoksa geri kazanımlı tipte bir hibrit mi olacağı da bilinmeyenler arasında. Son dönemde premium modellerde görmeye çalıştığımız mild hibrit ismiyle geçen sistemin de olabilmesi ihtimaller dahilinde.
Bunun yanı sıra forum üyesi yine aynı kaynaktan edindiği bilgiye göre BMW'nin merakla beklenen M2 CSL projesini durdurduğu bilgisini paylaşmış. İfadeye göre BMW, M2 CSL üzerinde çalışan takımı başka bir projeye yönlendirmiş durumda. Önümüzdeki yıl Haziran ayında piyasaya çıkması beklenen M2'nin yerini alacak olan M2 Competition'un yolda olduğu ifade edilirken, M2 CS için ise umutlar henüz devam etmekte.

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arabaci_58 1 yıl en beğenilen
Panamera Turbo S misali prizli bir hybrid olacaktır. Böylece şehir içinde 5.20d'den az yakan ama bastığınızda Ferrari killer bir M5'e bineceksiniz.
2 Yanıt Yanıtla +8
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JanKlod 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN
arabaci_58
Panamera Turbo S misali prizli bir hybrid olacaktır. Böylece şehir içinde 5.20d'den az yakan ama bastığınızda Ferrari killer bir M5'e bineceksiniz.

Ferrari killer ha
buna gülerim ben ancak... BMW haddini bilecek.

Hayırdır ferrari ceo su ile mi konuşuyorum?
BekirARSLANarabaci_58Panamera Turbo S misali prizli bir hybrid olacaktır. Böylece şehir içinde 5.20d'den az yakan ama ba...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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BekirARSLAN 1 yıl arabaci_58
arabaci_58
Panamera Turbo S misali prizli bir hybrid olacaktır. Böylece şehir içinde 5.20d'den az yakan ama bastığınızda Ferrari killer bir M5'e bineceksiniz.

Ferrari killer ha
buna gülerim ben ancak... BMW haddini bilecek.
arabaci_58Panamera Turbo S misali prizli bir hybrid olacaktır. Böylece şehir içinde 5.20d'den az yakan ama bastığınızda Ferrari killer bir M5...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Astforum 1 yıl
Ürün zaten çok satıyor. Hibrid işi de olursa katlar.
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haberelectro 1 yıl
Priz koymazlar buna. 48V sistemine zaten gececekler tum modellerde.
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kendindenvazgeçenadam 1 yıl
Konuşma tarzını gerçekten saygısızca birazcık saygılı konuşun. Kocaman adamlarsınız çocuk gibi laflar ediyorsunuz biraz çeki düzen verin kendinize sadece size demiyorum forumun genelinde var bu saygısız alay eder gibi konuşma
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kendindenvazgeçenadam 1 yıl
Konuşma tarzını gerçekten saygısızca birazcık saygılı konuşun. Kocaman adamlarsınız çocuk gibi laflar ediyorsunuz biraz çeki düzen verin kendinize sadece size demiyorum forumun genelinde var bu saygısız alay eder gibi konuşma
Yanıtla +1
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arabaci_58 1 yıl en beğenilen
Panamera Turbo S misali prizli bir hybrid olacaktır. Böylece şehir içinde 5.20d'den az yakan ama bastığınızda Ferrari killer bir M5'e bineceksiniz.
2 Yanıt Yanıtla +8
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BekirARSLAN 1 yıl arabaci_58
arabaci_58
Panamera Turbo S misali prizli bir hybrid olacaktır. Böylece şehir içinde 5.20d'den az yakan ama bastığınızda Ferrari killer bir M5'e bineceksiniz.

Ferrari killer ha
buna gülerim ben ancak... BMW haddini bilecek.
1 Yanıt Yanıtla +6
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ardicli2000 1 yıl arabaci_58
arabaci_58
Panamera Turbo S misali prizli bir hybrid olacaktır. Böylece şehir içinde 5.20d'den az yakan ama bastığınızda Ferrari killer bir M5'e bineceksiniz.

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