BMW, hibrit bir M5 versiyonu geliştiriyor

Geçtiğimiz aylarda resmiyete kavuşan yeni BMW M5 henüz sahiplerine teslim edilmeye başlanmadı. Ancak aracın önümüzdeki yıl Competition Package isimli bir versiyonunun piyasaya çıkacağı hali hazırda biliniyor. Ortaya çıkan yeni detaylar gösteriyor ki Bavyera'lı üretici araca hibrit bir versiyon kazandırma hazırlığında.

Şu anda konuyla ilgili pek fazla detay bilinmese de Bimmer Post forumundan elektrik motoruna sahip olacağı belirtilen M5 ile ilgili bilgiyi BMW içinden birisi aracılığıyla edindiğini ifade ediyor. Aracın prizli hibrit bir model mi yoksa geri kazanımlı tipte bir hibrit mi olacağı da bilinmeyenler arasında. Son dönemde premium modellerde görmeye çalıştığımız mild hibrit ismiyle geçen sistemin de olabilmesi ihtimaller dahilinde.

Bunun yanı sıra forum üyesi yine aynı kaynaktan edindiği bilgiye göre BMW'nin merakla beklenen M2 CSL projesini durdurduğu bilgisini paylaşmış. İfadeye göre BMW, M2 CSL üzerinde çalışan takımı başka bir projeye yönlendirmiş durumda. Önümüzdeki yıl Haziran ayında piyasaya çıkması beklenen M2'nin yerini alacak olan M2 Competition'un yolda olduğu ifade edilirken, M2 CS için ise umutlar henüz devam etmekte.