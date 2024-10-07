Bakan Uraloğlu'dan Discord açıklaması: Erişim engeli düşünülüyor

İstanbul’da 2 genç kızı katleden Semih Çelik’in iletişim için Discordu kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca geçtiğimiz gün bir kız çocuğunun Discord üstünden tehdit ve şantaja mağruz kaldığı şeklinde video ortaya çıkmıştı. Sonrasında videonun kurgu olduğu belirlendi. Discord son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Ereişim engeli için istişare ediliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yaptığı açıklamada Discord'a eişim engeli için İçişleri Bakanlığı ve Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu şunları söyledi:
"Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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