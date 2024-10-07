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    Bakan Uraloğlu'dan Discord açıklaması: Erişim engeli düşünülüyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'a erişim engeli getirilmesi için istişare edildiğini, henüz alınmış bir karar olmadığını duyurdu.               
    Bakan Uraloğlu'dan Discord açıklaması: Erişim engeli düşünülüyor Tam Boyutta Gör
    İletişim uygulaması Discord’a erişim engeli gündeme geldi. Genellikle oyuncuların iletişim için kullandığı Discord, çeşitli kötü amaçlar için de kullanılıyor. Ülkemizde son günlerde Discord’un kötü kullanıma yönelik çeşitli gelişmeler yaşanıyor.

    İstanbul’da 2 genç kızı katleden Semih Çelik’in iletişim için Discordu kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca geçtiğimiz gün bir kız çocuğunun Discord üstünden tehdit ve şantaja mağruz kaldığı şeklinde video ortaya çıkmıştı. Sonrasında videonun kurgu olduğu belirlendi. Discord son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Ereişim engeli için istişare ediliyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yaptığı açıklamada Discord'a eişim engeli için İçişleri Bakanlığı ve Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

    "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    2722 kez okundu.
    59 kişi, toplam 62 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    discord, ulaştırma bakanı ve
    3 etiket daha erişim engeli Teknoloji Haberleri Internet
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