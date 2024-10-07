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Tam Boyutta Gör İletişim uygulaması Discord’a erişim engeli gündeme geldi. Genellikle oyuncuların iletişim için kullandığı Discord, çeşitli kötü amaçlar için de kullanılıyor. Ülkemizde son günlerde Discord’un kötü kullanıma yönelik çeşitli gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul’da 2 genç kızı katleden Semih Çelik’in iletişim için Discordu kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca geçtiğimiz gün bir kız çocuğunun Discord üstünden tehdit ve şantaja mağruz kaldığı şeklinde video ortaya çıkmıştı. Sonrasında videonun kurgu olduğu belirlendi. Discord son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Ereişim engeli için istişare ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yaptığı açıklamada Discord'a eişim engeli için İçişleri Bakanlığı ve Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.

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Bakan Uraloğlu'dan Discord açıklaması: Erişim engeli düşünülüyor