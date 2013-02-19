Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Outlook 60 milyon kullanıcıya ulaştı, tüm Hotmail kullanıcıları yaz döneminde buraya aktarılacak

6 yıl
854
1
14
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Outlook 60 milyon kullanıcıya ulaştı, tüm Hotmail kullanıcıları yaz döneminde buraya aktarılacak

Metro/Windows Modern adını verdiği arayüz ile tüm hizmetlerinde bir değişim trendi başlatan Microsoft, bugüne kadar şirket satın alarak ve bazı hizmetleri emekliye ayırarak değişim sürecini geliştirdi. Firmanın son hamlesi Messenger ve Hotmail hizmetlerine olmuştu.

Bu iki hizmeti yıllarca birbiri ile sıkı entegrasyon altında kullanırken, Microsoft Skype platformunu satın alarak, Messenger hizmetinin yerine geçirme kararı almıştı. Önümüzdeki aylarda kapanacak olan Messenger hizmetinin yanında emektar Hotmail hizmeti de bu değişimden payını aldı.

Firma bir süre önce mail hizmetinde Outlook şeklinde hem isim hem de tasarım değişikliği yapmıştı. Hotmail kullanıcılarının geçiş yapmasını teşvik eden Microsoft, bugüne kadar Outlook hizmetini önizleme modunda tutuyordu.

60 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan Outlook, Microsoft'un açıklamasına göre önizleme sürümünden çıktı ve final sürümü olarak hizmet vermeye başladı. Bu rakamın üçte birinin Gmail'den geçiş yapan kullanıcılar olduğu belirtiliyor. 

Outlook hizmetine ise henüz geçmemiş olan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Microsoft yaz döneminde tüm Hotmail kullanıcılarının Outlook platformuna aktarılacağını da belirtti. Ancak firma Hotmail uzantısını henüz kaldırmayacağı için Outlook uzantısını almak zorunlu olmayacak. Geçiş sadece arayüz ve platform açısından olacak. En azından bu yıl için öngörülen plan bu şekilde.

Kaynaklar bu yıl olmasa da gelecek yıl Hotmail platformunun tamamen kapanacağı yönünde hem fikir. Microsoft'un Messenger hizmetindeki gibi Hotmail hizmetini de kapatacağı dile getiriliyor. 

http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/archive/2013/02/18/outlook-com-leaves-preview-as-fastest-growing-email-service.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ezimuse 6 yıl en beğenilen
O dandik aranılan şeyin bulunmadığı arayüzde hiçkimse gmailin sade arayüzünden vazgeçip de outlook a geçmek istemez.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KAZUYA MISHIMA 6 yıl
Görünen o ki herkez gmaili daha çok seviyor buna bende dahilim hotmail hesabımı yönlerdirdim gmaile keyfime bakıyorum neyapayım hotmaili nereye geciyorsa gecsin tın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Takvim hizmeti de Metro arayüzünde geçecek mi? Onun ne eksiği var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
Ülkemizde bile yüzbinlerce kişi hotmail hesabını resmi olarak birçok yere vermiş ve kullanıyor ve bu sebeple gmaile bile geçemiyorken microsoft 1-2 seneye hotmaili kapatacvakmış, tüm mailler @outlook.com olacakmış. Bak gör seyret o zaman mecburen yada üşengeçlikten hotmail kullananlar nasıl gmaile geçiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl myhotyro
myhotyro

Ülkemizde bile yüzbinlerce kişi hotmail hesabını resmi olarak birçok yere vermiş ve kullanıyor ve bu sebeple gmaile bile geçemiyorken microsoft 1-2 seneye hotmaili kapatacvakmış, tüm mailler @outlook.com olacakmış. Bak gör seyret o zaman mecburen yada üşengeçlikten hotmail kullananlar nasıl gmaile geçiyor.

MS u savunuyor gibi oldum ama haberi nasıl okuyorsunuz? Hotmail açamayacaksın outlook açabileceksin. hotmailler de ouylook sayfasından açılabilecek. olay bundan ibaret ne diye büyütüyorsunuz? ayrıca açarsın gmail i eklersin hotmail adresini hotmaile gelenler gmaile de düşer.

Anlamsız anlamsız yorumlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 6 yıl
Bence Outlook gelecek vadediyor. Metro arayuzu son derece temiz, basit ve elegant. Muhtesem Skydrive ve Office Web Apps entegrasyonu da cabasi. Hayatim Gmail'da olmasa gecmek icin bir an beklemem. Microsoft'un son atilimlari (Windows Phone 8, Windows 8, Office 2013, Skydrive) begenilmese de daha gecis asamasinda. Yakin tarihte Microsoft tutulamayacak gibi geliyor bana.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
talsuv61
Bir çok alternatifi varken yeniden hesap açmayı gereksiz buluyorum

Yeniden hesap açmıyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talsuv61 6 yıl
Bir çok alternatifi varken yeniden hesap açmayı gereksiz buluyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 6 yıl
kim nedersedesin hotmail..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Zorla geçirildim ve bu salak sistemi hiç sevmedim. Çoğu zaman takılıyor, kitleniyor, bazen oturum bile açamıyorum. Çok ağır çalışıyor. Geliştirilmesi lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
ezimuse
O dandik aranılan şeyin bulunmadığı arayüzde hiçkimse gmailin sade arayüzünden vazgeçip de outlook a geçmek istemez.

Aranılan şeyin bulunamadığı dandik arayüz mü? Sen hangi mail servisinden bahsediyorsun? Yukarıdaki 2 yorumu yapan arkadaş çok farklı dünyalarda yaşıyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
ezimuse
O dandik aranılan şeyin bulunmadığı arayüzde hiçkimse gmailin sade arayüzünden vazgeçip de outlook a geçmek istemez.

Yoruma %100 katılıyorum.
Nedense donanım haber yorumu beğendirmiyor. Ekrem abimiz haberlerini taraflı bulduğum için yorum beğenmemide engellemiş sanırım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 6 yıl en beğenilen
O dandik aranılan şeyin bulunmadığı arayüzde hiçkimse gmailin sade arayüzünden vazgeçip de outlook a geçmek istemez.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
854 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, microsoft ve
2 etiket daha uygulama haber outlook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic'in 2013 serisi fotoğraf makinaları hakkında her şey (Özel röportaj) 6 yıl Turkcell MaxiIQ video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim