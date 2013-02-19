Outlook 60 milyon kullanıcıya ulaştı, tüm Hotmail kullanıcıları yaz döneminde buraya aktarılacak





Metro/Windows Modern adını verdiği arayüz ile tüm hizmetlerinde bir değişim trendi başlatan Microsoft, bugüne kadar şirket satın alarak ve bazı hizmetleri emekliye ayırarak değişim sürecini geliştirdi. Firmanın son hamlesi Messenger ve Hotmail hizmetlerine olmuştu.





Bu iki hizmeti yıllarca birbiri ile sıkı entegrasyon altında kullanırken, Microsoft Skype platformunu satın alarak, Messenger hizmetinin yerine geçirme kararı almıştı. Önümüzdeki aylarda kapanacak olan Messenger hizmetinin yanında emektar Hotmail hizmeti de bu değişimden payını aldı.





Firma bir süre önce mail hizmetinde Outlook şeklinde hem isim hem de tasarım değişikliği yapmıştı. Hotmail kullanıcılarının geçiş yapmasını teşvik eden Microsoft, bugüne kadar Outlook hizmetini önizleme modunda tutuyordu.





60 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan Outlook, Microsoft'un açıklamasına göre önizleme sürümünden çıktı ve final sürümü olarak hizmet vermeye başladı. Bu rakamın üçte birinin Gmail'den geçiş yapan kullanıcılar olduğu belirtiliyor.





Outlook hizmetine ise henüz geçmemiş olan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Microsoft yaz döneminde tüm Hotmail kullanıcılarının Outlook platformuna aktarılacağını da belirtti. Ancak firma Hotmail uzantısını henüz kaldırmayacağı için Outlook uzantısını almak zorunlu olmayacak. Geçiş sadece arayüz ve platform açısından olacak. En azından bu yıl için öngörülen plan bu şekilde.





Kaynaklar bu yıl olmasa da gelecek yıl Hotmail platformunun tamamen kapanacağı yönünde hem fikir. Microsoft'un Messenger hizmetindeki gibi Hotmail hizmetini de kapatacağı dile getiriliyor.

http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/archive/2013/02/18/outlook-com-leaves-preview-as-fastest-growing-email-service.aspx