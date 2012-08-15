Outlook.com 10 milyon üye sayısına ulaştı

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Hizmetlerini Windows 8 öncesinde tasarım olarak değiştirmeye başlayan Microsoft, popüler Hotmail hizmetini de Outlook.com olarak kullanıcıların beğenisine sunmuştu.
Yaklaşık iki hafta önce kullanıma sunulan Outlook.com platformuna aradan geçen süre zarfında 10 milyon kişi üye oldu.
Resmi blogunda bir duyuru yapan Microsoft, kullanıcılara bu anlamda teşekkür etti.
Yeni tasarımda Hotmail platformu tamamen Outlook'a taşınıyor. Hotmail hesaplarıyla giriş yapan kullanıcılar Outlook hizmetine yönlendiriliyor. Hotmail tasarımına geri dönmek ise isteğe bağlı bırakılmış.
Yeni hizmette kullanıcılar Outlook.com ile biten eposta adresleri alabiliyor. Hotmail hesaplarının aynı adıyla veya istedikleri adla devam etmek için Outlook'a başvuran kullanıcıların ilk iki haftadaki yoğunluğa sebep oldukları sanılıyor. Hali hazırda platformda eposta adresi alırken sorunlar yaşanabiliyor.
http://windowsteamblog.com/skydrive/b/skydrive/archive/2012/08/14/a-new-modern-skydrive-com-updated-apps-and-outlook-com-at-10-million-users.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İsim gayet güzel! Spam ile ilgili programlanabilir seçenekler son derece yeterli ve çok iyi işliyor! Arayüz çok kullanışlı ve kafa karıştırmıyor. Hotmail arayüzüne göre çok daha hızlı işliyor. Arayüzde metin kopyalama ile ilgili sıkıntılar vardı, geri bildirim gönderdim cevap gelmedi ama 2 gün sonra bu sorunun düzeltildiğini fark ettim! Mobil arayüzü için biraz daha uğraşmaları gerek. Mobil arayüzü pek sevmedim. Ayrıca Hotmailde bir posta gönderdiğimde karşı tarafa ulaşması bazen uzun zaman alabiliyordu. Outlookta ise şu ana kadar öyle birşeyle karşılaşmadım.