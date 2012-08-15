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Outlook.com 10 milyon üye sayısına ulaştı

6 yıl
3,5b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Hizmetlerini Windows 8 öncesinde tasarım olarak değiştirmeye başlayan Microsoft, popüler Hotmail hizmetini de Outlook.com olarak kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Yaklaşık iki hafta önce kullanıma sunulan Outlook.com platformuna aradan geçen süre zarfında 10 milyon kişi üye oldu. 

Resmi blogunda bir duyuru yapan Microsoft, kullanıcılara bu anlamda teşekkür etti. 

Yeni tasarımda Hotmail platformu tamamen Outlook'a taşınıyor. Hotmail hesaplarıyla giriş yapan kullanıcılar Outlook hizmetine yönlendiriliyor. Hotmail tasarımına geri dönmek ise isteğe bağlı bırakılmış.

Yeni hizmette kullanıcılar Outlook.com ile biten eposta adresleri alabiliyor. Hotmail hesaplarının aynı adıyla veya istedikleri adla devam etmek için Outlook'a başvuran kullanıcıların ilk iki haftadaki yoğunluğa sebep oldukları sanılıyor. Hali hazırda platformda eposta adresi alırken sorunlar yaşanabiliyor. 


http://windowsteamblog.com/skydrive/b/skydrive/archive/2012/08/14/a-new-modern-skydrive-com-updated-apps-and-outlook-com-at-10-million-users.aspx Yorum Yaz
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proyuris 6 yıl en beğenilen
ebuzen
Çok itici bir ismi var. Hotmailin spam olayına bir çözüm bulsalardı çok daha iyi olurdu.

İsim gayet güzel! Spam ile ilgili programlanabilir seçenekler son derece yeterli ve çok iyi işliyor! Arayüz çok kullanışlı ve kafa karıştırmıyor. Hotmail arayüzüne göre çok daha hızlı işliyor. Arayüzde metin kopyalama ile ilgili sıkıntılar vardı, geri bildirim gönderdim cevap gelmedi ama 2 gün sonra bu sorunun düzeltildiğini fark ettim! Mobil arayüzü için biraz daha uğraşmaları gerek. Mobil arayüzü pek sevmedim. Ayrıca Hotmailde bir posta gönderdiğimde karşı tarafa ulaşması bazen uzun zaman alabiliyordu. Outlookta ise şu ana kadar öyle birşeyle karşılaşmadım.
ebuzenÇok itici bir ismi var. Hotmailin spam olayına bir çözüm bulsalardı çok daha iyi olurdu.İsim gayet güzel! Spam ile ilgili progr...
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Tony 6 yıl
Ben ismimi alabilmek için üye oldum mesela.
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sera! 6 yıl
Merhaba,

Outlook.com e-posta servisini kullanıyorum. Windowslive hesabımı Outlook hesabıma eklemek istediğimde resimdeki sorunla karşılaşıyorum. Ne yapmam gerekir?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Dovahkiin 6 yıl
Benim haberim yoktu bu olaydan daha yeni gördüm haberi.
Hemen geçtim yeni arayüze, gayet kullanışlı olmuş.
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Amedra 6 yıl
Ulaşır tabii zorla diğer mail hesabını oraya aktardınız. Hemen haber diye bir de yayınlamışlar yüzsüzler. (donanımhaber için değil Microsoft kendisi için diyorum.)
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Guest-F8946C419 6 yıl
Bu outlook bir harika dostum.
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DH Misafiri 6 yıl
Hotmail çok daha iyiydi.Geliştirilmeden yayına verilmesi iyi olmadı.mesaj atarken kişileri kontrol edemiyorum.Alfabetik sırada çıkmasını iptal edemiyorum v.b. tamamen eski haline nasıl dönebilir.Hotmail.com tamamen iptal etmek istiyorum
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cengizhan1903 6 yıl
6 hesap birden açtım ben
gayet kullanışlı bence
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yeniceri 6 yıl
G mail _ isaretinide kullanıma sunsa düzgün bir mail alırdık mecburen sayısal birseyler ilave ediyoruz. Davetiyeli donemde alan almış biz yetişemedik
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legolas4444 6 yıl
ben hiç beğenmedim.öyle meraktan bir hesap açtım baktım berbat. Gmail den şaşmayın.Bir numara
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yeniceri 6 yıl
Bence bu yeni halı bile gmailin gerisinde.
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HAAltuntas 6 yıl
Outlook hakikaten sade oluşu ile kullanmamdaki en büyük sebep. Gerçi ben arayüzden bahsediyorum ama yedekte bulunsun diye @outlook.com içeren mail adresimi de aldım. :)
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selmacik 6 yıl
ebuzen
Çok itici bir ismi var. Hotmailin spam olayına bir çözüm bulsalardı çok daha iyi olurdu.

isminde birşey yok bence de gayet güzel ama hotmail ile hiç bir farkı yok! sadece uzantısı değişik. aynı spamler oraya da gelir. spamsiz bir mail adresi istiyorsanız ve 1gb lik bir yer de veriyor: gmail.com ! 3 yülda belki 3 spam gördüm.
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selmacik 6 yıl
bir hotmail.com sayfasını aç bir de outlook.com sayfasını. hiçbir fark yok. sayfaların görüşü bire bir kopya. 10milyon hotmail kullanan 10milyon outlook kullanan oldu.
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teramit 6 yıl
DARTH_BLACK
benim için önemli olan bikaç ismi aldım,gelecek outlook.com olacağından şimdiden hesapları almak önemli,bi kenarda dursun işte :)

gmail varken outlook a gelecek demek çok ilginç doğrusu..
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Tony 6 yıl
Hotmail'in tasarımı da buna uygun değiştirilmiş.
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tahayigit 6 yıl teramit
Alıntı Yapılan Üye: carter
Yandex'te güzel beyler.
teramit

DARTH_BLACK

benim için önemli olan bikaç ismi aldım,gelecek outlook.com olacağından şimdiden hesapları almak önemli,bi kenarda dursun işte :)


gmail varken outlook a gelecek demek çok ilginç doğrusu..
Microsoft'un Yandex ve Gmail gibi anti-spam teknolojili e-mail serveri yoktu. Nerdeyse herkes reklamsız ve spamsız bir e-mail serveri hayal ediyordu. Microsoft de Outlook.com'u yaptı ve bu hayal gerçek oldu.


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