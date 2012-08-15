Outlook.com 10 milyon üye sayısına ulaştı

Hizmetlerini Windows 8 öncesinde tasarım olarak değiştirmeye başlayan Microsoft, popüler Hotmail hizmetini de Outlook.com olarak kullanıcıların beğenisine sunmuştu.





Yaklaşık iki hafta önce kullanıma sunulan Outlook.com platformuna aradan geçen süre zarfında 10 milyon kişi üye oldu.





Resmi blogunda bir duyuru yapan Microsoft, kullanıcılara bu anlamda teşekkür etti.





Yeni tasarımda Hotmail platformu tamamen Outlook'a taşınıyor. Hotmail hesaplarıyla giriş yapan kullanıcılar Outlook hizmetine yönlendiriliyor. Hotmail tasarımına geri dönmek ise isteğe bağlı bırakılmış.





Yeni hizmette kullanıcılar Outlook.com ile biten eposta adresleri alabiliyor. Hotmail hesaplarının aynı adıyla veya istedikleri adla devam etmek için Outlook'a başvuran kullanıcıların ilk iki haftadaki yoğunluğa sebep oldukları sanılıyor. Hali hazırda platformda eposta adresi alırken sorunlar yaşanabiliyor.