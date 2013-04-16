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Ouya'nın 3DMark sonuçları gün yüzüne çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ouya'nın 3DMark sonuçları gün yüzüne çıktı

Kickstarter tarihin en popüler projelerinden biri olan Android tabanlı oyun konsolu Ouya'nın 3DMark sonuçları yayınlandı. Konsolun nihai sürümü 4 haziran itibariyle kullanıcılarla buluşacak olsa da, 3DMark testi geliştiriciler için hazırlanan Ouya üzerinde gerçekleştirilmiş durumda. 

1.7 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A9 tabanlı Tegra 3 işlemcisiyle 4077 Benchmark skoru elde eden Ouya'nın şaşırtıcı bir performans sergilediğini söylemek yanlış olacaktır. Ancak, konsolun en güçlü Tegra işlemcili cihaz olma konusundaki iddiasını koruduğunu söyleyebiliriz. Henüz nihai sürümü test edilmeyen Ouya'nın 1080p çözünürlükte test edildiğini de belirtelim. 

Ouya'nın 4077 Benchmark skoru ile aynı testten geçen bazı Android cihazlar arasındaki yeri şu şekilde:

Ouya'nın 3DMark sonuçları gün yüzüne çıktı

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IiCuN1wsHgQ#! Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rubisco 6 yıl en beğenilen
Fiyatı 100$ ise, içinde Tegra3 varsa, o zman önceden beri beklentiler o şekilde olmalı, abarta abarta PS3'e rakipmiş gibi konsolların yerini alacak alternatif bi cihazmış gibi herkesin birbirini gazlamaması lazım. Ne buna özel ekosistem geliştirebiliyorsun (kimse o kadar büyük işin altından kalkamaz), ne de konsol benzeri bişey yapacam diyip piyasadaki mobil SOC'lardan farklı bi donanım koyamıyorsun (ona da zaten çip geliştricisi dışında kimsenin gücü yetmez). Yazılım altyapısında iyileşme yapıp (Linarodaki verimli çalışma gibi) Android çalıştıran bi Tegra3 tabletten %25 ile ile %200 civarında daha hızlı çalışamıyorsun. O zman ne diye millet birbirini gazlayıp duruyor dimi? 100$'a bunlar olmaz, olmayınca da diğer Android Box'lardan çok çok bi farkı kalmaz. 3-5 (biraz'ın kısaltması) özel yazılım yazılır bişeyleri düzeltilir, gerisi aynı donanımlı diğer ARM cihazlarla aynısı. Ne bekleniyodu ki T3 tabletten 2 kat daha mı iyi perf. gösterecekti?
T4 müş zar zurtmuş faln ile olmaz bu işler arkadaşlar. Gelişmiş rekabetçi bişey yapmak istiyorsan ona özel donanım içinde bişeyler yapman lazım. O da adam gibi arge ister öyle cacık bütçeler ile olmaz. Birisi çıkacak elini taşın altına koyacak, mesela SGX 554 MP16 peşine düşecek. Piyasada böyle bi tasarım var mı o/b memory + sgx554 MP16 gibi bişey? Ya piyasadaki tasarımı kullanırsın, çok özel bi yazılım altyapısı kullanırsın (yukarda dediğim gibi, bunun altınadan küçük hiçbi firma vs. kalkamaz büyük bi sürükleyici etki gerekir), yada sağlam çok güçlü piyasada olanlardan farklı bi donanımın olur ki peşinden sürükleyip ekosistemin oluşumunda katkısı bulunsun. Hangisi var? Hçbiri.
Fiyatı 100$ ise, içinde Tegra3 varsa, o zman önceden beri beklentiler o şekilde olmalı, abarta abarta PS3'e rakipmiş gibi konsolların yerini alacak alternatif b...
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cibicibi 6 yıl
ilki değil ama 2. si Tegra 5 ile gelir ve baya bi oyun adapte edilirse o zaman alınır
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Murat.92 6 yıl
Konsola benchmark yapmak niye? Adam gibi optimize edilmiş güzel oyunlar oynayabildikten sonra bilmem kaç telefondan daha güçsüz olması birşey ifade etmez.

Şu an Ouya'nın en büyük sorunu oyunlarının berbat olması.
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interwap 6 yıl
Tegra3 performansı belli. Daha büyük beklentilere girmeyin.
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interwap 6 yıl
Tegra3 performansı belli. Daha büyük beklentilere girmeyin.
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kesbi 6 yıl
Bu da sony xperis z gibi çıkmadan eskidi. Yazık emeklerine.
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cagataykoroglu 6 yıl
Vasto Lorde
bura_Ahmet kardeşim 99 dolarlık cihaz ne bekliyorsunuz ?
Ilk tanitildiginda tegra3 gayet iyiydi ve yine 99$di fiyati. Neredeyse 1 yil gecikti. Hicbisey degismedi fiyat ve donanimda ama donanim eskidi. Kafaniz mi basmiyor nedir anlamadim

tegra 3 ün yetmediği android oyunları söyler misin?
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muratkaya 6 yıl
Konsolların bilgisayar kadar gelişmiş donanımı olmasa da sırf oyun odaklı cihazlar olması oyunlarda iyi performans göstermelerini sağlıyor. Ouya da android oyunlarını çalıştıracak, işlemci diğer tablet veya telefon işlemleriyle meşgul olmayacak onun için başarı sağlayabilir.
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_Athelas_ 6 yıl
Geç kaldılar...
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Krauser ll 6 yıl
kardeşim 99 dolarlık cihaz ne bekliyorsunuz ?
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Vasto Lorde 6 yıl Krauser ll
bura_Ahmet
kardeşim 99 dolarlık cihaz ne bekliyorsunuz ?

Ilk tanitildiginda tegra3 gayet iyiydi ve yine 99$di fiyati. Neredeyse 1 yil gecikti. Hicbisey degismedi fiyat ve donanimda ama donanim eskidi. Kafaniz mi basmiyor nedir anlamadim
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Bamya Avcisi 6 yıl
Adamlar cihazi cikarincaya kadar tegra 3 eskidi be.
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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Fiyatı 100$ ise, içinde Tegra3 varsa, o zman önceden beri beklentiler o şekilde olmalı, abarta abarta PS3'e rakipmiş gibi konsolların yerini alacak alternatif bi cihazmış gibi herkesin birbirini gazlamaması lazım. Ne buna özel ekosistem geliştirebiliyorsun (kimse o kadar büyük işin altından kalkamaz), ne de konsol benzeri bişey yapacam diyip piyasadaki mobil SOC'lardan farklı bi donanım koyamıyorsun (ona da zaten çip geliştricisi dışında kimsenin gücü yetmez). Yazılım altyapısında iyileşme yapıp (Linarodaki verimli çalışma gibi) Android çalıştıran bi Tegra3 tabletten %25 ile ile %200 civarında daha hızlı çalışamıyorsun. O zman ne diye millet birbirini gazlayıp duruyor dimi? 100$'a bunlar olmaz, olmayınca da diğer Android Box'lardan çok çok bi farkı kalmaz. 3-5 (biraz'ın kısaltması) özel yazılım yazılır bişeyleri düzeltilir, gerisi aynı donanımlı diğer ARM cihazlarla aynısı. Ne bekleniyodu ki T3 tabletten 2 kat daha mı iyi perf. gösterecekti?
T4 müş zar zurtmuş faln ile olmaz bu işler arkadaşlar. Gelişmiş rekabetçi bişey yapmak istiyorsan ona özel donanım içinde bişeyler yapman lazım. O da adam gibi arge ister öyle cacık bütçeler ile olmaz. Birisi çıkacak elini taşın altına koyacak, mesela SGX 554 MP16 peşine düşecek. Piyasada böyle bi tasarım var mı o/b memory + sgx554 MP16 gibi bişey? Ya piyasadaki tasarımı kullanırsın, çok özel bi yazılım altyapısı kullanırsın (yukarda dediğim gibi, bunun altınadan küçük hiçbi firma vs. kalkamaz büyük bi sürükleyici etki gerekir), yada sağlam çok güçlü piyasada olanlardan farklı bi donanımın olur ki peşinden sürükleyip ekosistemin oluşumunda katkısı bulunsun. Hangisi var? Hçbiri.
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