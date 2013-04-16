Ouya'nın 3DMark sonuçları gün yüzüne çıktı

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Kickstarter tarihin en popüler projelerinden biri olan Android tabanlı oyun konsolu Ouya'nın 3DMark sonuçları yayınlandı. Konsolun nihai sürümü 4 haziran itibariyle kullanıcılarla buluşacak olsa da, 3DMark testi geliştiriciler için hazırlanan Ouya üzerinde gerçekleştirilmiş durumda.
1.7 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A9 tabanlı Tegra 3 işlemcisiyle 4077 Benchmark skoru elde eden Ouya'nın şaşırtıcı bir performans sergilediğini söylemek yanlış olacaktır. Ancak, konsolun en güçlü Tegra işlemcili cihaz olma konusundaki iddiasını koruduğunu söyleyebiliriz. Henüz nihai sürümü test edilmeyen Ouya'nın 1080p çözünürlükte test edildiğini de belirtelim.
Ouya'nın 4077 Benchmark skoru ile aynı testten geçen bazı Android cihazlar arasındaki yeri şu şekilde:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IiCuN1wsHgQ#! Yorum Yaz Paylaş Tweetle
T4 müş zar zurtmuş faln ile olmaz bu işler arkadaşlar. Gelişmiş rekabetçi bişey yapmak istiyorsan ona özel donanım içinde bişeyler yapman lazım. O da adam gibi arge ister öyle cacık bütçeler ile olmaz. Birisi çıkacak elini taşın altına koyacak, mesela SGX 554 MP16 peşine düşecek. Piyasada böyle bi tasarım var mı o/b memory + sgx554 MP16 gibi bişey? Ya piyasadaki tasarımı kullanırsın, çok özel bi yazılım altyapısı kullanırsın (yukarda dediğim gibi, bunun altınadan küçük hiçbi firma vs. kalkamaz büyük bi sürükleyici etki gerekir), yada sağlam çok güçlü piyasada olanlardan farklı bi donanımın olur ki peşinden sürükleyip ekosistemin oluşumunda katkısı bulunsun. Hangisi var? Hçbiri.