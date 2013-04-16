Ouya'nın 3DMark sonuçları gün yüzüne çıktı









Kickstarter tarihin en popüler projelerinden biri olan Android tabanlı oyun konsolu Ouya'nın 3DMark sonuçları yayınlandı. Konsolun nihai sürümü 4 haziran itibariyle kullanıcılarla buluşacak olsa da, 3DMark testi geliştiriciler için hazırlanan Ouya üzerinde gerçekleştirilmiş durumda.





1.7 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A9 tabanlı Tegra 3 işlemcisiyle 4077 Benchmark skoru elde eden Ouya'nın şaşırtıcı bir performans sergilediğini söylemek yanlış olacaktır. Ancak, konsolun en güçlü Tegra işlemcili cihaz olma konusundaki iddiasını koruduğunu söyleyebiliriz. Henüz nihai sürümü test edilmeyen Ouya'nın 1080p çözünürlükte test edildiğini de belirtelim.





Ouya'nın 4077 Benchmark skoru ile aynı testten geçen bazı Android cihazlar arasındaki yeri şu şekilde:





http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IiCuN1wsHgQ#!