Nintendo Switch 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve çıkış tarihi

- Nintendo Switch 2 neler sunuyor?
- Yeni Özellikler: GameChat, GameShare ve Daha Fazlası
- Nintendo Switch 2 özellikleri
- Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı
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Nintendo Switch 2 neler sunuyor?
Nintendo Switch 2, tasarım açısından önceki modele kıyasla daha büyük bir gövdeye ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Yeni Joy-Con kontrolcüleri manyetik bağlantı sistemi ile cihaza sabitleniyor. SL ve SR tuşları daha büyük ve ergonomik hale getirilmiş. Ayrıca cihazın üst bölümünde yeni bir USB-C portu bulunuyor. Yeni yuvarlak hatlara sahip dock tasarımı da dikkat çeken değişikliklerden biri ve konsol ilk Switch gibi 13,99 mm kalınlığında.
Nintendo Switch 2, önceki modele göre gelişmiş bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın hem üstünde hem de altında olmak üzere iki USB-C portu bulunuyor. Depolama tarafında 256GB dahili alan mevcut ve yalnızca microSD Express kartlar ile genişletme yapılabiliyor. Ancak eski microSD kartların desteklenmediğini belirtmekte fayda var. Yani orijinal Switch ile uyumlu olmayacak. Pil bölümünde ise Nintendo, 2 – 6.5 saatlik bir oyun deneyimine işaret etti.
Yeni Özellikler: GameChat, GameShare ve Daha Fazlası
Nintendo Switch 2, yalnızca donanımsal değil, yazılımsal olarak da yenilikler sunuyor. Buna göre GameChat özelliği sayesinde kullanıcılar sesli iletişim ve ekran paylaşımı yapabilecek. GameShare ise bir oyunu üç kişiye kadar geçici olarak çevrimiçi paylaşma özelliği sunuyor. Son olarak System Transfer, adından da anlaşıldığı gibieski Switch oyunlarını ve kayıtlarını kolayca yeni cihaza aktarmayı sağlıyor.
- Mario Kart World: Serbest dolaşım ve 24 kişilik yarış desteği
- Metroid Prime 4: Beyond, Pokemon Legends Z-A, Kirby and the Forgotten Land + Star Crossed World: Switch 2’ye özel performans ve HDR iyileştirmeleri
- Super Mario Party Jamboree: Fare kontrolleri, sesli komutlar ve kamera desteği
- Elden Ring
- Metroid Prime 4: Beyond
- Cyberpunk 2077
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
|Özellik
|Detaylar
|Boyut
|4.5 inç × 10.7 inç× 0.55 inç (Joy-Con 2 kumandaları takılıyken)
|Ağırlık
|Yaklaşık 453 gr (Joy-Con 2 kumandaları takılıyken yaklaşık 535gr)
|Ekran
|Kapasitif dokunmatik ekran, 7.9 inç geniş renk yelpazesine sahip LCD ekran, 1920×1080 piksel, HDR10 desteği, 120 Hz’e kadar VRR
|CPU/GPU
|NVIDIA tarafından özel olarak üretilen işlemci
|Depolama
|256 GB (UFS)
|İletişim Özellikleri
|Kablosuz LAN (Wi-Fi 6), Bluetooth, Dock LAN portu
|Video Çıkışı
|TV modunda 60 fps’de maksimum 3840×2160 (4K) çözünürlük, 1920×1080 / 2560×1440 120 fps, HDR10, el tipi modda maksimum 1920×1080 çözünürlük
|USB-C Bağlantı Noktaları
|2 USB-C® bağlantı noktası
|Oyun Kartı Yuvası
|Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oyun kartları uyumlu
|microSD Express Kart Yuvası
|Yalnızca microSD Express kartlarıyla uyumludur (2 TB’a kadar).
|Sensörler
|Joy-Con 2 ivmeölçer, jiroskop ve fare sensörü. Parlaklık sensörü.
|Dahili Pil
|Lityum-iyon pil / 5220mAh
|Pil Ömrü
|Yaklaşık 2 – 6.5 saat
|Şarj Süresi
|Yaklaşık 3 saat
Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Nintendo, Switch 2'nin resmi çıkış tarihini 5 Haziran 2025 olarak açıkladı. Konsolun fiyatı ise 449.99 dolar olacak. Türkiye fiyatı ise döviz kuru ve vergilerle birlikte 17.000 TL - 22.000 TL bandında olabilir.
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