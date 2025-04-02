Nintendo Switch 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör Nintendo, bugün düzenlenen Nintendo Direct etkinliğinde Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında detaylı bilgileri paylaştı. Daha önce kısa bilgilerle duyurulan konsol, artık yeni özellikleri ve oyun kütüphanesiyle netleşti. Yeni nesil Switch, 120Hz ekran, yeni oyunlar ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Nintendo Switch 2 fiyatı ve çıkış tarihi...

Nintendo Switch 2 neler sunuyor?

Nintendo Switch 2, tasarım açısından önceki modele kıyasla daha büyük bir gövdeye ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Yeni Joy-Con kontrolcüleri manyetik bağlantı sistemi ile cihaza sabitleniyor. SL ve SR tuşları daha büyük ve ergonomik hale getirilmiş. Ayrıca cihazın üst bölümünde yeni bir USB-C portu bulunuyor. Yeni yuvarlak hatlara sahip dock tasarımı da dikkat çeken değişikliklerden biri ve konsol ilk Switch gibi 13,99 mm kalınlığında.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında ise büyük bir yenilik var. Nintendo Switch 2, 120Hz yenileme hızına sahip HDR destekli 1080p LCD ekran ile geliyor. Önceki modele kıyasla daha büyük ve ince çerçeveli bir ekran deneyimi sunuyor. Dock modunda ise, kullanıcılar 4K çıkış alabilecek.

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Nintendo Switch 2, önceki modele göre gelişmiş bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın hem üstünde hem de altında olmak üzere iki USB-C portu bulunuyor. Depolama tarafında 256GB dahili alan mevcut ve yalnızca microSD Express kartlar ile genişletme yapılabiliyor. Ancak eski microSD kartların desteklenmediğini belirtmekte fayda var. Yani orijinal Switch ile uyumlu olmayacak. Pil bölümünde ise Nintendo, 2 – 6.5 saatlik bir oyun deneyimine işaret etti.

Yeni Özellikler: GameChat, GameShare ve Daha Fazlası

Nintendo Switch 2, yalnızca donanımsal değil, yazılımsal olarak da yenilikler sunuyor. Buna göre GameChat özelliği sayesinde kullanıcılar sesli iletişim ve ekran paylaşımı yapabilecek. GameShare ise bir oyunu üç kişiye kadar geçici olarak çevrimiçi paylaşma özelliği sunuyor. Son olarak System Transfer, adından da anlaşıldığı gibieski Switch oyunlarını ve kayıtlarını kolayca yeni cihaza aktarmayı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Nintendo Switch ile birlikte oyun dünyasında da büyük yenilikler var. Yeni konsol, sadece Switch 2'ye özel oyunlar, geriye dönük uyumluluk ve mevcut oyunlar için bazı geliştirmeler sunuyor. Öne çıkan yapımlardan bazıları şu şekilde:

Mario Kart World: Serbest dolaşım ve 24 kişilik yarış desteği

Serbest dolaşım ve 24 kişilik yarış desteği Metroid Prime 4: Beyond, Pokemon Legends Z-A, Kirby and the Forgotten Land + Star Crossed World: Switch 2’ye özel performans ve HDR iyileştirmeleri

Switch 2’ye özel performans ve HDR iyileştirmeleri Super Mario Party Jamboree: Fare kontrolleri, sesli komutlar ve kamera desteği

Fare kontrolleri, sesli komutlar ve kamera desteği Elden Ring

Metroid Prime 4: Beyond

Cyberpunk 2077

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Nintendo Switch 2 özellikleri Özellik Detaylar Boyut 4.5 inç × 10.7 inç× 0.55 inç (Joy-Con 2 kumandaları takılıyken) Ağırlık Yaklaşık 453 gr (Joy-Con 2 kumandaları takılıyken yaklaşık 535gr) Ekran Kapasitif dokunmatik ekran, 7.9 inç geniş renk yelpazesine sahip LCD ekran, 1920×1080 piksel, HDR10 desteği, 120 Hz’e kadar VRR CPU/GPU NVIDIA tarafından özel olarak üretilen işlemci Depolama 256 GB (UFS) İletişim Özellikleri Kablosuz LAN (Wi-Fi 6), Bluetooth, Dock LAN portu Video Çıkışı TV modunda 60 fps’de maksimum 3840×2160 (4K) çözünürlük, 1920×1080 / 2560×1440 120 fps, HDR10, el tipi modda maksimum 1920×1080 çözünürlük USB-C Bağlantı Noktaları 2 USB-C® bağlantı noktası Oyun Kartı Yuvası Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oyun kartları uyumlu microSD Express Kart Yuvası Yalnızca microSD Express kartlarıyla uyumludur (2 TB’a kadar). Sensörler Joy-Con 2 ivmeölçer, jiroskop ve fare sensörü. Parlaklık sensörü. Dahili Pil Lityum-iyon pil / 5220mAh Pil Ömrü Yaklaşık 2 – 6.5 saat Şarj Süresi Yaklaşık 3 saat

Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Nintendo, Switch 2'nin resmi çıkış tarihini 5 Haziran 2025 olarak açıkladı. Konsolun fiyatı ise 449.99 dolar olacak. Türkiye fiyatı ise döviz kuru ve vergilerle birlikte 17.000 TL - 22.000 TL bandında olabilir.

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