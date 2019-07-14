Overwatch maçları hile tespit edildiği anda sonlanacak

Oyunlar için hile konusu her zaman büyük problem teşkil ediyor. Oyuncuların aldığı keyfi baltalaması sebebiyle yoğun hile kullanımı oyunların geleceğini bile etkileyebiliyor. Blizzard tarafından geliştirilen popüler Overwatch oyunu da hilecilere karşı yeni bir çözüm hazırladı. Artık bir oyuncunun hile yaptığı tespit edildiği anda maç tamamen sonlandırılacak.

Diğer oyuncular etkilenmiyor

Hile tespiti sebebiyle maç sonlandığında diğer oyuncular etkilenmeyecekler. Herhangi bir puan kazanma veya kaybetme durumu olmayacak. Sadece hile yaptığı tespit edilen oyuncunun yaptırımlarla karşılaşacağı söylendi. Ancak bu yaptırımların ne olacağı bilinmiyor.

Oyun yöneticisi Jeff Kaplan, yeni sistemin çalışma şekli hakkında fazla detay vermedi. Örneğin hile yapan kullanıcıların nasıl tespit edileceği hakkında herhangi bir bilgi yok. Şu an itibariyle oyunun test sunucusu PTR'da (Public Test Realm) hile tespit edilince oyun sonlandırma sistemi devrede. Genel kullanımına ne zaman açılacağı bilinmiyor.

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Son olarak Jeff Kaplan, yakın zamanda tanıtılmasını beklememeleri şartıyla yeni bir karakterin yolda olduğunu oyun severlere müjdeledi. Overwatch oyununun Temmuz 2019 geliştirici güncellemesi hakkında en önemli detaylar bu şekildeydi.

https://www.engadget.com/2019/07/13/blizzard-to-shut-down-overwatch-cheat-matches/