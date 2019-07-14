Kim Nerede? 168 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 130 Xiaomi Mi A3 canlı olarak görüntülendi 123 Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Overwatch maçları hile tespit edildiği anda sonlanacak

Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch oyununa hile konusunda önemli bir yenilik geliyor. Oyunculardan birinin hile yaptığı tespit edildiği anda maç sonlanacak.
31 dk.
142
33
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Overwatch maçları hile tespit edildiği anda sonlanacak
Tam Boyutta Gör
Oyunlar için hile konusu her zaman büyük problem teşkil ediyor. Oyuncuların aldığı keyfi baltalaması sebebiyle yoğun hile kullanımı oyunların geleceğini bile etkileyebiliyor. Blizzard tarafından geliştirilen popüler Overwatch oyunu da hilecilere karşı yeni bir çözüm hazırladı. Artık bir oyuncunun hile yaptığı tespit edildiği anda maç tamamen sonlandırılacak.

Diğer oyuncular etkilenmiyor

Hile tespiti sebebiyle maç sonlandığında diğer oyuncular etkilenmeyecekler. Herhangi bir puan kazanma veya kaybetme durumu olmayacak. Sadece hile yaptığı tespit edilen oyuncunun yaptırımlarla karşılaşacağı söylendi. Ancak bu yaptırımların ne olacağı bilinmiyor.

Oyun yöneticisi Jeff Kaplan, yeni sistemin çalışma şekli hakkında fazla detay vermedi. Örneğin hile yapan kullanıcıların nasıl tespit edileceği hakkında herhangi bir bilgi yok. Şu an itibariyle oyunun test sunucusu PTR'da (Public Test Realm) hile tespit edilince oyun sonlandırma sistemi devrede. Genel kullanımına ne zaman açılacağı bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Langrisser Mobile, ülkemiz için yayınlandı"

Son olarak Jeff Kaplan, yakın zamanda tanıtılmasını beklememeleri şartıyla yeni bir karakterin yolda olduğunu oyun severlere müjdeledi. Overwatch oyununun Temmuz 2019 geliştirici güncellemesi hakkında en önemli detaylar bu şekildeydi.


https://www.engadget.com/2019/07/13/blizzard-to-shut-down-overwatch-cheat-matches/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN Overwatch maçları hile tespit edildiği anda sonlanacak Sonraki Xiaomi Mi A3 canlı olarak görüntülendi 7 sa. İklim değişikliği, 2050’ye kadar birçok şehri fazlasıyla ısıtacak 9 sa. Hindistan, 2019 yılında çatı panelleriyle güneş enerjisi üretiminde rekor değerler elde etti 10 sa. Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti 11 sa. Yeni enjeksiyon felci önleyecek 13 sa. Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek 14 sa. Langrisser Mobile, ülkemiz için yayınlandı 14 sa. Harley-Davidson ilk elektrikli motosikleti için ücretsiz şarj hizmeti sunacak 15 sa. Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 16 sa. Xiaomi'nin ülkemizdeki resmi distribütörü Evofone dev bir çekiliş başlattı! 16 sa. Facebook tarafından geliştirilen yapay zeka, profesyonel poker oyuncularını yendi 17 sa. Google'dan yeni bir sosyal ağ: Shoelace 18 sa. Google, Haberler sekmesini yeniden tasarlıyor 18 sa. Akıllı Ampül | TP-Link KL 130 inceleme 19 sa. HyperX Fury RGB SSD incelemesi 20 sa. Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor 20 sa. AMD Radeon VII emekli oluyor 21 sa. Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J4 Plus var 22 sa. Ubisoft’un The Mighty Quest for Epic Loot oyunu indirmeye sunuldu 23 sa. Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Meraklı bekleyiş sona erdi: S-400 parçaları Türkiye'de!
DonanımHaber
Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarih...
DonanımHaber
İstanbul Havalimanı'nda taksi sürelerini yüzde 50 azaltacak 3'...
DonanımHaber
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite'ın 9.30.3 Güncellemesi Yayınlandı: Oyuna Hava Saldırı...
Bölüm Sonu Canavarı
ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak"
DH Forum
Annem hastaneye kaldırıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim