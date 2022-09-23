Logitech’in yeni direksiyon seti servet değerinde

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Özellikle yarış simülasyonlarında direksiyon setlerinin yoğun tecrübeye katkısı yadsınamaz bir gerçek. Bununla birlikte profesyonel seviyeye doğru çıktıkça direksiyon setlerinin fiyatları da yükseliyor. Logitech G PRO çıtayı daha da yukarıya koymuş.

Logitech G PRO direksiyon ve pedal seti

Logitech G PRO Racing Wheel profesyonel simülasyon yarışçıları ile birlikte geliştirdi. Direct Drive motoru düşük gecikmeye odaklanırken 11 newton metre güç uygulayabiliyor. Böylece çok daha gerçekçi fizikler sunulabiliyor.

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Tuşlar ve kontrol tekerlekleri kullanıcının baş parmaklarına yakın konumlandırılmış ve anlık olarak erişilebiliyor. Debriyaj pedalları ve manyetik vites değişim pedalları yine düşük gecikmeye odaklanıyor. Ayrıca mekanik hissiyatı da tam olarak veriyor. Logitech G PRO Racing Wheel fiyatı 1099 Avro olarak açıklandı.

Logitech G PRO Racing Pedals ise gerçekçi frenler ve baskı algılama ile oyuncunun istediği ölçüde basıncı sağlayabiliyor. Pedallar özelleştirilebilirken en iyi kullanım için yatay olarak konum değiştirebiliyor. Logitech G PRO Racing Pedals için de 349 Avro belirlenmiş.

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Logitech G PRO direksiyon tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı