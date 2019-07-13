Langrisser Mobile, ülkemiz için yayınlandı

Dünyaca ünlü Japon strateji oyunu serisi Langrisser'in mobil versiyonu Android ve iOS platformu üzerinden ülkemiz için de yayınlandı.

1991 yılında Masaya Games tarafından geliştirilen ve sonraki yıllarda tüm hakları Extreme Co. LTD'ye devredilen seri, tüm süreç boyunca 5 farklı oyun ile karşımıza çıkmıştı. Bu sene klasik oyuna tamamen sadık kalınarak tasarlanmış mobil sürümü tanıtan şirket, 2019'un ilk çeyreğinde Langrisser Mobile'ı Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya bölgelerindeki pek çok ülke için yayınladı.

Yayınlandığı ülkelerde kısa bir zaman zarfında oldukça büyük büyük kitlelere ulaşan oyun, heyecanlı bir bekleyişten sonra ülkemize de giriş yaptı. Android ve iOS platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Langrisser Mobile, Türkçe dil seçeneği ile ülkemizde sevenlerine gerçeği ile birebir aynı bir deneyim vaat ediyor.

Oyun Hakkında

RPG ve TRPG türleri ile karşımıza çıkan oyunda birbirlerine karşı üstünlük sağlayabilen, aralarında hiyerarşi bulunan asker türlerini kullanmanız, kahramanlarınızı geliştirmeniz, stratejinizi belirlemeniz ve savaşlara katılmanız gerekiyor. Oyun, Anime tarzı grafikler, epik müzikler, gelişmiş ses efektleri ve orijinal serinin tüm popüler karakterleri ile birlikte geliyor.

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