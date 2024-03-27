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    Anlık Bildirim

    Valorant ve Overwatch rakibi Marvel Rivals duyuruldu: Oynaması ücretsiz

    Son yıllarda oyun sektörüne verdiği önemi arttıran Marvel, Overwatch tarzı oyununu duyurdu. NetEase tarafından geliştirilen Marvel Rivals 6v6 oynanışı ve karakterleri ile dikkat çekiyor.
    Marvel Rivals Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda birçok farklı video oyunu üzerinde çalışan Marvel, şimdi de Overwatch tarzı bir yapım üzerinde çalışıyor. NetEase Games ve Marvel, oynaması ücretsiz Marvel Rivals’ı duyurdu.

    Marvel Rivals, Overwatch ve Valorant’a rakip olacak

    Marvel Rivals, firmanın daha önce mobil oyunlar için birlikte çalıştığı NetEase Games tarafından geliştiriliyor. 6v6 PvP tarzında olacak yapım, Valorant benzeri grafik tarzı ile dikkat çekiyor. Fragmandan anlaşılacağı üzere oyun, doğrudan Overwatch ve Valorant gibi kahraman bazlı çatışma oyunları ile rekabet edecek. Ancak Marvel Rivals, Overwatch ve Valorant’ın aksine üçüncü şahıs görünümüne yer verecek.

    Çıkışında yapım; Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Namor, Peni Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord ve The Punisher karakterlerine yer verecek ancak NetEase, sezonların başlaması ile yapıma daha çok karakter ekleneceğini belirtti. Rivals'da iki kahraman bir araya gelerek güçlerini birleştirerek kuvvetli bir ikili saldırı gerçekleştirebilecek. Fragmanda Hulk, Iron Man'in lazer saldırılarını güçlendirmek için gama ışını güçlerini kullanırken Roket, tıpkı filmlerdeki olduğu gibi Groot’un üstüne binerek düşmanlara saldırıyor.

    Marvel Rivals PC için geliştiriliyor

    Oynaması ücretsiz Marvel Rivals duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Marvel Games’in şimdiye kadarki en hırslı projelerinden biri olarak değerlendirilen Marvel Rivals, PC platformu için geliştiriliyor. Yapım hem Steam hem de Epic Games platformlarında ücretsiz olarak yayınlanacak. Marvel ve NetEase Games, çıkışın ardından gelecek güncellemeler ile yapıma yeni karakterler, haritalar ve içerikler ekleneceği de belirtti. Marvel Rivals’ın mayıs ayında düzenlenecek alfa testine buradan kaydolabilirisiniz.  
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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