Valorant ve Overwatch rakibi Marvel Rivals duyuruldu: Oynaması ücretsiz

Tam Boyutta Gör Son yıllarda birçok farklı video oyunu üzerinde çalışan Marvel, şimdi de Overwatch tarzı bir yapım üzerinde çalışıyor. NetEase Games ve Marvel, oynaması ücretsiz Marvel Rivals’ı duyurdu.

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Marvel Rivals, Overwatch ve Valorant’a rakip olacak

Marvel Rivals, firmanın daha önce mobil oyunlar için birlikte çalıştığı NetEase Games tarafından geliştiriliyor. 6v6 PvP tarzında olacak yapım, Valorant benzeri grafik tarzı ile dikkat çekiyor. Fragmandan anlaşılacağı üzere oyun, doğrudan Overwatch ve Valorant gibi kahraman bazlı çatışma oyunları ile rekabet edecek. Ancak Marvel Rivals, Overwatch ve Valorant’ın aksine üçüncü şahıs görünümüne yer verecek.

Çıkışında yapım; Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Namor, Peni Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord ve The Punisher karakterlerine yer verecek ancak NetEase, sezonların başlaması ile yapıma daha çok karakter ekleneceğini belirtti. Rivals'da iki kahraman bir araya gelerek güçlerini birleştirerek kuvvetli bir ikili saldırı gerçekleştirebilecek. Fragmanda Hulk, Iron Man'in lazer saldırılarını güçlendirmek için gama ışını güçlerini kullanırken Roket, tıpkı filmlerdeki olduğu gibi Groot’un üstüne binerek düşmanlara saldırıyor.

Marvel Rivals PC için geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Marvel Games’in şimdiye kadarki en hırslı projelerinden biri olarak değerlendirilen Marvel Rivals, PC platformu için geliştiriliyor. Yapım hem Steam hem de Epic Games platformlarında ücretsiz olarak yayınlanacak. Marvel ve NetEase Games, çıkışın ardından gelecek güncellemeler ile yapıma yeni karakterler, haritalar ve içerikler ekleneceği de belirtti. Marvel Rivals’ın mayıs ayında düzenlenecek alfa testine buradan kaydolabilirisiniz.

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Oynaması ücretsiz Marvel Rivals duyuruldu