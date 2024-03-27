Valorant ve Overwatch rakibi Marvel Rivals duyuruldu: Oynaması ücretsiz

Marvel Rivals, Overwatch ve Valorant’a rakip olacak
Marvel Rivals, firmanın daha önce mobil oyunlar için birlikte çalıştığı NetEase Games tarafından geliştiriliyor. 6v6 PvP tarzında olacak yapım, Valorant benzeri grafik tarzı ile dikkat çekiyor. Fragmandan anlaşılacağı üzere oyun, doğrudan Overwatch ve Valorant gibi kahraman bazlı çatışma oyunları ile rekabet edecek. Ancak Marvel Rivals, Overwatch ve Valorant’ın aksine üçüncü şahıs görünümüne yer verecek.
Çıkışında yapım; Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Namor, Peni Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord ve The Punisher karakterlerine yer verecek ancak NetEase, sezonların başlaması ile yapıma daha çok karakter ekleneceğini belirtti. Rivals'da iki kahraman bir araya gelerek güçlerini birleştirerek kuvvetli bir ikili saldırı gerçekleştirebilecek. Fragmanda Hulk, Iron Man'in lazer saldırılarını güçlendirmek için gama ışını güçlerini kullanırken Roket, tıpkı filmlerdeki olduğu gibi Groot’un üstüne binerek düşmanlara saldırıyor.
Marvel Rivals PC için geliştiriliyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...