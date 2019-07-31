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Oyna Kazan toplamda 1BTC ve 50 000 XRP ödül dağıtacak

5-6 Ağustos tarihlerindeki Oyna Kazan ile Kripto Fest yarışmasında finale kalan 10 oyuncuya 1BTC paylaştırılacak. Son aşamaya geçen 6000 oyuncuya ise 50 000XRP dağıtılacak.
2 sa.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar hediye çeki veya nakit para dağıtan canlı bilgi yarışmaları artık yavaş yavaş kripto para platformlarından sponsorluk almaya başladı. Onedio platformunun bilgi yarışması Oyna Kazan gelecek hafta kripto para ödüllü bir yarışma düzenleyecek.

Büyük ödül

Oyna Kazan ile Kripto Fest adıyla belirlenen temada sponsor yeni yerli borsalardan ICrypex oldu. 5-6 Ağustos tarihlerindeki yarışmada finale kalan 10 oyuncu toplam 1 BTC ödülü paylaşacak. Son aşamaya geçen 6000 oyuncuya ise doğru cevap sayısına göre 50 000 XRP dağıtılacak.

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Bilgi yarışması 21.30’da başlayacak ve kripto para dünyası ile blok zinciri teknolojilerinden oluşan sorular sorulacak. Kazanılan ödüller sadece ICrypex cüzdanlarına yatırılacak. Bu bakımdan borsada hesap açmak gerekiyor. Ayrıca mail abonesi olduğunuzda sorularla ilgili ipuçları da gönderilecek.

 

https://www.icrypex.com/lp/oyna-kazan Yorum Yaz
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